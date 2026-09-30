Cine este Fatima Ezzahra El Mansouri și cum a ajuns prima femeie premier din Maroc. Ce studii are şi funcţiile pe care le-a ocupat înainte
Marocul marchează o premieră istorică: pentru prima dată, o femeie ajunge în fruntea Guvernului. Fatima Ezzahra El Mansouri, în vârstă de 50 de ani, a fost numită premier de regele Mohammed al VI-lea, după ce Partidul pentru Autenticitate și Modernitate (PAM) a obținut cele mai multe mandate la alegerile parlamentare din 23 septembrie. Numirea este cu atât mai importantă cu cât Marocul este un stat în care Islamul este religia oficială, iar regele are atât un rol politic major, cât și unul religios.
Cine este Fatima Ezzahra El Mansouri
Fatima Ezzahra El Mansouri este avocată de profesie și are o carieră politică de aproape două decenii. A absolvit Dreptul la Universitatea din Montpellier, în Franța, a fost parlamentar și a condus de două ori orașul Marrakesh în calitate de primar. În Guvernul anterior a ocupat funcția de ministru responsabil de amenajarea teritoriului, urbanism și locuințe.
În 2024 a ajuns în conducerea Partidului pentru Autenticitate și Modernitate, formațiune care susține modernizarea socială și care s-a poziționat de-a lungul timpului ca o contrapondere la Partidul Justiției și Dezvoltării, de orientare islamistă.
La alegerile din septembrie, PAM a câștigat 97 dintre cele 395 de locuri din Camera Reprezentanților. Pe locurile următoare s-au situat Adunarea Națională a Independenților, cu 66 de mandate, și Istiqlal, cu 65.
Cum a ajuns o femeie premier într-o țară musulmană
Islamul este religia oficială a Marocului, însă acest lucru nu împiedică femeile să ocupe funcții politice importante. Femeile pot candida la alegeri, pot deveni parlamentari, miniștri sau primari, iar în Guvernul precedent existau deja patru femei ministru. El Mansouri însăși a ocupat funcții importante înainte de a ajunge premier.
Marocanii nu își aleg direct premierul. Ei votează membrii Camerei Reprezentanților și, prin acest vot, stabilesc raportul de forțe dintre partide.
Constituția adoptată în 2011 stabilește că regele trebuie să numească șeful Guvernului din partidul care se clasează pe primul loc la alegerile pentru Camera Reprezentanților. PAM a câștigat scrutinul, iar Mohammed al VI-lea a desemnat-o pe El Mansouri să formeze noul Guvern.
Numirea ei nu înseamnă însă că PAM poate guverna singur. Majoritatea absolută presupune cel puțin 198 dintre cele 395 de mandate, iar partidul are numai 97. El Mansouri trebuie, prin urmare, să negocieze o coaliție cu alte formațiuni.
Ce putere are, de fapt, regele Marocului
Aici apare una dintre diferențele importante față de monarhiile europene precum Marea Britanie. Regele Marocului nu are doar un rol ceremonial.
Constituția îl definește drept șef al statului, simbol al unității naționale și garant al continuității statului. Tot regele numește șeful Guvernului din partidul câștigător al alegerilor, iar membrii Guvernului sunt numiți de monarh la propunerea premierului.
Regele prezidează și Consiliul de Miniștri, unde sunt discutate orientările strategice ale politicii statului, anumite legi importante, chestiuni militare, declararea războiului și o serie de numiri în funcții strategice. Este, de asemenea, comandantul suprem al Forțelor Armate Regale și prezidează Consiliul Superior de Securitate.
Monarhul poate, în condițiile stabilite de Constituție, să dizolve una sau ambele camere ale Parlamentului și are atribuții importante în domeniul justiției, inclusiv dreptul de grațiere.
Regele are și o importantă autoritate religioasă
Poziția lui Mohammed al VI-lea este cu atât mai particulară cu cât atribuțiile sale nu sunt exclusiv politice. Constituția îi conferă titlul de „Comandant al Credincioșilor” – Amir Al Mouminine.
În această calitate, regele veghează la respectarea Islamului, garantează libertatea exercitării cultelor și prezidează Consiliul Superior al Ulemelor, instituția competentă în privința consultărilor religioase oficiale.
Marocul este astfel o monarhie constituțională în care alegerile parlamentare și Guvernul au un rol real, dar în care monarhul păstrează atribuții considerabil mai mari decât regii din multe monarhii parlamentare europene.
Numirea lui Fatima Ezzahra El Mansouri reprezintă, în acest context, o premieră cu o puternică valoare simbolică. Ea devine prima femeie premier din istoria Marocului și doar a doua femeie care a condus un guvern în lumea arabă, după Najla Bouden în Tunisia.