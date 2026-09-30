Cine este Fatima Ezzahra El Mansouri și cum a ajuns prima femeie premier din Maroc. Ce studii are şi funcţiile pe care le-a ocupat înainte

În 2024 a ajuns în conducerea Partidului pentru Autenticitate și Modernitate, formațiune care susține modernizarea socială și care s-a poziționat de-a lungul timpului ca o contrapondere la Partidul Justiției și Dezvoltării, de orientare islamistă.

La alegerile din septembrie, PAM a câștigat 97 dintre cele 395 de locuri din Camera Reprezentanților. Pe locurile următoare s-au situat Adunarea Națională a Independenților, cu 66 de mandate, și Istiqlal, cu 65.

Cum a ajuns o femeie premier într-o țară musulmană

Islamul este religia oficială a Marocului, însă acest lucru nu împiedică femeile să ocupe funcții politice importante. Femeile pot candida la alegeri, pot deveni parlamentari, miniștri sau primari, iar în Guvernul precedent existau deja patru femei ministru. El Mansouri însăși a ocupat funcții importante înainte de a ajunge premier.

Marocanii nu își aleg direct premierul. Ei votează membrii Camerei Reprezentanților și, prin acest vot, stabilesc raportul de forțe dintre partide.

Constituția adoptată în 2011 stabilește că regele trebuie să numească șeful Guvernului din partidul care se clasează pe primul loc la alegerile pentru Camera Reprezentanților. PAM a câștigat scrutinul, iar Mohammed al VI-lea a desemnat-o pe El Mansouri să formeze noul Guvern.

Numirea ei nu înseamnă însă că PAM poate guverna singur. Majoritatea absolută presupune cel puțin 198 dintre cele 395 de mandate, iar partidul are numai 97. El Mansouri trebuie, prin urmare, să negocieze o coaliție cu alte formațiuni.

Ce putere are, de fapt, regele Marocului

Aici apare una dintre diferențele importante față de monarhiile europene precum Marea Britanie. Regele Marocului nu are doar un rol ceremonial.