Google Assistant dispare de pe telefoanele Android. Gemini preia complet rolul de asistent vocal

Google Assistant nu mai poate fi selectat pe Android

Potrivit informațiilor publicate pe 28 septembrie, migrarea către Gemini pare să fi ajuns într-o etapă avansată în Statele Unite și Europa. Pe dispozitivele și conturile verificate de 9to5Google, Google Assistant nu mai este disponibil ca alternativă la Gemini.

O schimbare importantă este dispariția opțiunii „Switch to Google Assistant” din aplicația Gemini. Aceasta nu mai apare în partea de jos a meniului de cont în versiunile recente ale aplicației Google, inclusiv versiunea stabilă 17.60 și beta 17.62.

Practic, pe telefoanele și tabletele compatibile, Gemini devine experiența standard de asistent vocal. Activarea se poate face prin apăsarea lungă a butonului de pornire sau prin gesturile configurate pentru accesarea asistentului.

Google descria încă din 2025 această schimbare drept o trecere de la vechiul asistent la un serviciu construit în jurul AI. Compania susținea atunci că Gemini poate păstra funcții importante ale Assistant, precum redarea muzicii, setarea timerelor și efectuarea unor acțiuni de pe ecranul blocat, dar aduce și funcții care nu erau disponibile în vechiul sistem.

Migrarea ajunge și la căști, ceasuri și Android Auto

Schimbarea nu se limitează la aplicația de pe telefon. Google anunțase că procesul de migrare urma să includă și tabletele, mașinile și dispozitivele conectate la telefon, printre care căștile și ceasurile inteligente.

În informațiile publicate acum, noua experiență Gemini este asociată inclusiv cu dispozitive precum cele care rulează Wear OS, căști și Android Auto. Asta înseamnă că trecerea la Gemini nu mai reprezintă doar o schimbare de aplicație pe smartphone, ci face parte dintr-o tranziție mai largă a ecosistemului Android.

Există însă o excepție importantă. Google Assistant nu dispare în acest moment de pe boxele și ecranele Google Nest și Google Home sau de pe alte dispozitive pentru casă care folosesc în continuare Assistant. Pentru acestea, Google pregătește o experiență nouă bazată pe Gemini, însă schimbarea nu are loc simultan cu retragerea Assistant de pe dispozitivele mobile.