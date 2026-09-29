Google Assistant dispare de pe telefoanele Android. Gemini preia complet rolul de asistent vocal
Google face ultimul pas în retragerea Google Assistant de pe telefoanele și tabletele Android. După mai multe luni în care compania a mutat treptat persoanele de la vechiul asistent către Gemini, opțiunea de revenire la Google Assistant începe să dispară complet din aplicație.
Migrarea a fost anunțată de Google încă din 2025, când compania a spus că experiența Assistant de pe dispozitivele mobile va fi înlocuită cu Gemini. Procesul trebuia să se încheie inițial mai devreme, însă calendarul a fost prelungit până în 2026. Google a confirmat ulterior că retragerea urma să înceapă în septembrie, scrie 9to5Google.
Google Assistant nu mai poate fi selectat pe Android
Potrivit informațiilor publicate pe 28 septembrie, migrarea către Gemini pare să fi ajuns într-o etapă avansată în Statele Unite și Europa. Pe dispozitivele și conturile verificate de 9to5Google, Google Assistant nu mai este disponibil ca alternativă la Gemini.
O schimbare importantă este dispariția opțiunii „Switch to Google Assistant” din aplicația Gemini. Aceasta nu mai apare în partea de jos a meniului de cont în versiunile recente ale aplicației Google, inclusiv versiunea stabilă 17.60 și beta 17.62.
Practic, pe telefoanele și tabletele compatibile, Gemini devine experiența standard de asistent vocal. Activarea se poate face prin apăsarea lungă a butonului de pornire sau prin gesturile configurate pentru accesarea asistentului.
Google descria încă din 2025 această schimbare drept o trecere de la vechiul asistent la un serviciu construit în jurul AI. Compania susținea atunci că Gemini poate păstra funcții importante ale Assistant, precum redarea muzicii, setarea timerelor și efectuarea unor acțiuni de pe ecranul blocat, dar aduce și funcții care nu erau disponibile în vechiul sistem.
Migrarea ajunge și la căști, ceasuri și Android Auto
Schimbarea nu se limitează la aplicația de pe telefon. Google anunțase că procesul de migrare urma să includă și tabletele, mașinile și dispozitivele conectate la telefon, printre care căștile și ceasurile inteligente.
În informațiile publicate acum, noua experiență Gemini este asociată inclusiv cu dispozitive precum cele care rulează Wear OS, căști și Android Auto. Asta înseamnă că trecerea la Gemini nu mai reprezintă doar o schimbare de aplicație pe smartphone, ci face parte dintr-o tranziție mai largă a ecosistemului Android.
Există însă o excepție importantă. Google Assistant nu dispare în acest moment de pe boxele și ecranele Google Nest și Google Home sau de pe alte dispozitive pentru casă care folosesc în continuare Assistant. Pentru acestea, Google pregătește o experiență nouă bazată pe Gemini, însă schimbarea nu are loc simultan cu retragerea Assistant de pe dispozitivele mobile.
Gemini preia rolul de asistent implicit pe Android
Google își mută astfel treptat ecosistemul Android către Gemini, iar asistentul AI primește tot mai multe funcții care depășesc comenzile vocale clasice. În septembrie, compania a anunțat noi funcții Gemini pentru Android, inclusiv posibilitatea de a-i cere AI-ului să țină minte unde au fost lăsate obiecte importante, cu ajutorul Find Hub.
Gemini poate, de asemenea, să ofere funcții de tip Guided Vision, prin care camera telefonului este folosită pentru a descrie ceea ce vede, și poate interacționa cu alte servicii Google. Direcția companiei este ca Gemini să nu fie doar un chatbot accesat separat, ci un agent integrat în sistemul de operare și în aplicațiile folosite zilnic.
Google a anunțat în 2026 și extinderea funcțiilor agentice ale Gemini, prin care AI-ul poate trece de la răspunsuri la efectuarea unor acțiuni. Compania a prezentat inclusiv Gemini Spark, conceput pentru a ajuta la îndeplinirea unor sarcini, precum și noi conexiuni cu aplicații și servicii externe.
Ce se întâmplă cu telefoanele care nu pot rula Gemini
Retragerea Google Assistant nu înseamnă că fiecare dispozitiv Android va primi automat Gemini. Google a precizat că telefoanele care nu îndeplinesc cerințele minime pentru rularea Gemini își vor păstra, pentru moment, funcționalitatea Google Assistant.
Pentru dispozitivele compatibile, însă, revenirea la vechiul asistent devine din ce în ce mai dificilă, iar dispariția opțiunii de comutare din aplicație marchează una dintre cele mai importante etape ale tranziției.
Google Assistant, lansat în 2016, a fost timp de aproape un deceniu una dintre funcțiile centrale ale telefoanelor Android. Acum, Google încearcă să înlocuiască această experiență cu Gemini și să transforme asistentul AI într-o componentă mult mai prezentă în sistemul de operare, în aplicații și în dispozitivele conectate.