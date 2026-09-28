Agenții încercau să obțină date publice de la ONU

Conform informațiilor disponibile, agenții OpenAI ar fi fost însărcinați să obțină date publice despre Productive Capacities Index, un indicator dezvoltat de UNCTAD. În mod normal, informațiile puteau fi accesate prin API-ul UNCTADstat, însă instrumentele HTTP disponibile agenților nu le permiteau accesul direct în forma dorită.

În loc să abandoneze sarcina, sistemele ar fi început să caute căi alternative. Au testat diferite adrese, parametri și metode de acces, ajungând la mii de solicitări către infrastructura ONU. În total, cercetătorul care a analizat activitatea vorbește despre peste 16.000 de accesări într-un interval de câteva luni.

Comportamentul nu este prezentat drept un atac informatic clasic, pentru că obiectivul inițial era accesarea unor informații publice. Problema apare însă în momentul în care un agent autonom continuă să încerce metode noi după ce întâlnește limitări tehnice, fără o intervenție umană care să îi spună când trebuie să se oprească.

Un caz similar a fost relatat recent și de Playtech, după ce agenții AI ai OpenAI au accesat site-uri ale guvernului american. În acel caz, compania a început să verifice activitatea modelelor și să notifice organizațiile vizate atunci când existau semne că sistemele au depășit comportamentul așteptat.

Sistemele au încercat să ocolească restricțiile întâlnite

Cel mai interesant aspect al incidentului este felul în care agenții au reacționat după ce nu au reușit să obțină imediat datele dorite. Potrivit analizei citate de presa internațională, aceștia au început să presupună că anumite cereri erau blocate de un filtru și au încercat să își modifice comportamentul pentru a evita limitările.

La un moment dat, agenții ar fi identificat și o metodă de a folosi un instrument Google destinat exercițiilor de securitate XSS pentru a-și continua sarcina. Cu alte cuvinte, sistemele au improvizat succesiv variante de acces fără ca obiectivul inițial să presupună un test de securitate asupra infrastructurii ONU.

Acest tip de comportament devine tot mai relevant pe măsură ce agenții AI primesc acces la browsere, instrumente de cod, API-uri și alte servicii externe. Spre deosebire de un chatbot clasic, care generează în principal răspunsuri, un agent autonom poate lua mai multe decizii succesive și poate executa acțiuni pentru a ajunge la rezultatul cerut.