Atacurile cibernetice care folosesc blockchain au explodat. Hackerii își ascund infrastructura pe rețele imposibil de închis

Cum ajunge blockchain-ul să fie folosit în atacuri informatice

Blockchain-ul este atractiv pentru atacatori tocmai datorită caracteristicilor sale. Datele sunt publice, replicate pe numeroase sisteme și, odată înscrise în rețea, nu pot fi pur și simplu șterse de cineva care încearcă să oprească o operațiune.

În cazul BDD, blockchain-ul poate conține payload-uri malițioase sau, mai frecvent, informații care indică malware-ului unde trebuie să se conecteze pentru a primi următoarele instrucțiuni. Astfel, infrastructura de comandă și control poate supraviețui închiderea unui domeniu, eliminării unui repository sau confiscării unui server.

Chainalysis a identificat o creștere a numărului de înscrieri malițioase zilnice pe blockchain, de la aproximativ 2,06 în 2024 la 11,1. Raportul atribuie o parte importantă a acestei creșteri accesului tot mai simplu la modele AI open-weight dezvoltate în China. Unele dintre aceste modele pot fi modificate pentru a elimina anumite restricții, iar acest lucru le permite inclusiv unor atacatori mai puțin experimentați să construiască infrastructuri BDD.

De la tranzacții Bitcoin la contracte inteligente

Există mai multe modalități prin care atacatorii ascund informații pe blockchain. Una dintre ele presupune introducerea configurațiilor în câmpurile tranzacțiilor, precum memouri sau calldata. Informația poate fi păstrată pe o singură rețea sau distribuită pe mai multe blockchain-uri.

O altă metodă folosește contracte inteligente. În acest caz, starea contractului poate conține adresa sau indicația către infrastructura de comandă și control. Tehnica este cunoscută sub numele de EtherHiding și a devenit cunoscută în 2023, după ce operațiuni împotriva infrastructurii ClearFake au determinat gruparea să mute codul malițios în contracte inteligente de pe BNB Smart Chain.

Mai nou, cercetătorii au identificat și așa-numitele „phantom wallets”. Acestea sunt adrese blockchain pentru care nu există o cheie privată corespunzătoare. Atacatorii pot codifica în adresa respectivă date precum IP-ul unui server de comandă și control, după care malware-ul de pe dispozitivul infectat interpretează adresa și află unde trebuie să se conecteze.

Coreea de Nord și Iranul folosesc deja metoda

Ideea nu este nouă. Primele forme ale tehnicii datează de mai bine de un deceniu. În 2013, o variantă a botnetului Necurs folosea Namecoin pentru a păstra informații despre domeniile de comandă și control. În 2019, infrastructura unor programe malițioase bancare a fost ascunsă în tranzacții Bitcoin, iar botnetul Glupteba a folosit câmpul OP_RETURN al rețelei.