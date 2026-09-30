Termenul pe care mulți proprietari îl uită. Ce se întâmplă dacă nu ai plătit a doua rată a impozitului local până pe 30 septembrie

Pentru impozitul pe clădiri, calendarul este prevăzut la articolul 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Termenul din septembrie privește partea rămasă de achitat pentru anul în curs, dacă impozitul nu a fost plătit deja integral.

Dacă ai achitat numai prima rată, verifică suma scadentă în evidența direcției locale de taxe și impozite. Plata făcută în primăvară nu înseamnă automat că toate obligațiile pentru anul respectiv au fost stinse.

Situația este diferită dacă ai lăsat neachitată și prima tranșă. Pentru acea restanță, majorările se calculează de la scadența ei, iar termenul din septembrie nu oferă o nouă perioadă fără costuri suplimentare. Regula legală leagă calculul majorărilor de termenul fiecărei obligații neachitate.

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Cum se calculează majorările după termen

Articolul 183 din Codul de procedură fiscală stabilește o majorare de 1% din obligația principală neachitată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Calculul începe în ziua următoare scadenței și continuă până la stingerea sumei datorate, inclusiv.

Asta înseamnă că și o întârziere de câteva zile poate genera majorarea aferentă unei fracțiuni de lună. Procentul se aplică sumei restante, fără să fie necesară trecerea a 30 de zile complete de la termen. Portal Legislativ

De exemplu, pentru o rată restantă de 500 de lei, achitată în octombrie, majorarea aferentă acestei luni este de 5 lei. Dacă aceeași sumă rămâne integral neachitată și este stinsă în noiembrie, majorarea pentru cele două luni sau fracțiuni de lună ajunge la 10 lei.