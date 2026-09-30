Termenul pe care mulți proprietari îl uită. Ce se întâmplă dacă nu ai plătit a doua rată a impozitului local până pe 30 septembrie
30 septembrie 2026 este ultima zi pentru plata celei de-a doua rate a impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport fără majorări pentru această tranșă. Din 1 octombrie, sumele rămase neachitate generează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Dacă restanța persistă, autoritatea fiscală locală poate începe procedura de executare silită, în condițiile legii.
Ce obligații ajung la scadență pe 30 septembrie
Impozitele anuale pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită, ca regulă, în două rate egale. Prima scadență este 31 martie, iar a doua este 30 septembrie, inclusiv, potrivit Codului fiscal.
Pentru impozitul pe clădiri, calendarul este prevăzut la articolul 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Termenul din septembrie privește partea rămasă de achitat pentru anul în curs, dacă impozitul nu a fost plătit deja integral.
Dacă ai achitat numai prima rată, verifică suma scadentă în evidența direcției locale de taxe și impozite. Plata făcută în primăvară nu înseamnă automat că toate obligațiile pentru anul respectiv au fost stinse.
Situația este diferită dacă ai lăsat neachitată și prima tranșă. Pentru acea restanță, majorările se calculează de la scadența ei, iar termenul din septembrie nu oferă o nouă perioadă fără costuri suplimentare. Regula legală leagă calculul majorărilor de termenul fiecărei obligații neachitate.
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Cum se calculează majorările după termen
Articolul 183 din Codul de procedură fiscală stabilește o majorare de 1% din obligația principală neachitată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Calculul începe în ziua următoare scadenței și continuă până la stingerea sumei datorate, inclusiv.
Asta înseamnă că și o întârziere de câteva zile poate genera majorarea aferentă unei fracțiuni de lună. Procentul se aplică sumei restante, fără să fie necesară trecerea a 30 de zile complete de la termen. Portal Legislativ
De exemplu, pentru o rată restantă de 500 de lei, achitată în octombrie, majorarea aferentă acestei luni este de 5 lei. Dacă aceeași sumă rămâne integral neachitată și este stinsă în noiembrie, majorarea pentru cele două luni sau fracțiuni de lună ajunge la 10 lei.
Exemplul presupune că nu există alte restanțe, plăți parțiale ori situații care modifică suma datorată. Pentru valoarea exactă de achitat, verifică evidența fiscală locală, unde trebuie luate în calcul toate obligațiile înregistrate pe numele tău.
Ce se întâmplă dacă restanța rămâne neachitată
Autoritatea fiscală locală poate recupera datoria prin executare silită. Articolul 230 din Codul de procedură fiscală prevede că procedura începe prin comunicarea somației, iar dacă debitul nu este stins în termen de 15 zile de la comunicare, măsurile de executare continuă.
Prin urmare, întârzierea poate avea consecințe dincolo de majorarea sumei de plată. Dacă primești o somație, verifică obligațiile înscrise și termenul indicat, apoi contactează direcția fiscală dacă observi diferențe față de plățile efectuate. Portal Legislativ
Modalitățile de plată depind de administrația locală. De exemplu, Primăria Sectorului 1 permite achitarea prin Ghișeul.ro, platforma proprie, aplicația mobilă, ordin de plată și alte rețele disponibile.
Instituția precizează că toate casieriile sale fiscale sunt închise din iulie 2025. Înainte să mergi la ghișeu, consultă opțiunile oferite de primăria ta și păstrează dovada plății, pentru a putea solicita verificarea înregistrării acesteia dacă apar neconcordanțe. Primaria Sector 1
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