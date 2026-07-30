Disney+ dă drumul maratonului de august: „The Shards”, „Camp Rock 3”, noul „Star Wars” și trilogia „Stăpânul Inelelor”

„The Shards” și „Camp Rock 3”, marile premiere ale lunii

Una dintre producțiile care ar putea genera cele mai multe discuții este „The Shards”, disponibil în România sub titlul „Cioburile”. Serialul FX va avea premiera pe 6 august, cu două episoade. Ulterior, vor fi lansate câte două episoade pe săptămână.

Acțiunea este plasată în Los Angeles-ul anilor ’80. Povestea urmărește un grup de liceeni privilegiați, aflați în ultimul an la o școală de elită. Dincolo de petreceri și aparențe perfecte, apar gelozia, obsesia, pericolul și întrebările legate de identitate. Producția promite un amestec apăsător de dramă adolescentină, mister și thriller psihologic.

Pe 14 august, Disney+ schimbă complet registrul și readuce pe ecran una dintre cele mai nostalgice francize Disney Channel. „Camp Rock 3” continuă povestea formației Connect 3, care are nevoie de un artist pentru deschiderea unui turneu important.

Membrii trupei se întorc în tabăra Camp Rock pentru a descoperi noi talente. Competiția devine însă tot mai tensionată. Prieteniile sunt puse la încercare, apar alianțe neașteptate, dezvăluiri și povești romantice. Filmul încearcă să atragă atât publicul care a crescut cu primele producții, cât și o nouă generație de spectatori.

Un nou capitol Star Wars și revenirea „Futurama”

Fanii galaxiei create de George Lucas primesc o nouă poveste pe 5 august. „Războiul Stelelor: Viziuni prezintă – Al nouălea Jedi” este o miniserie Lucasfilm ale cărei episoade vor fi disponibile simultan.