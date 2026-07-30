Disney+ dă drumul maratonului de august: „The Shards”, „Camp Rock 3”, noul „Star Wars” și trilogia „Stăpânul Inelelor”
Disney+ intră în ultima lună de vară cu una dintre cele mai variate selecții de până acum. Potrivit calendarului oficial al premierelor Disney+, august aduce seriale originale, animații, documentare National Geographic, producții true crime și revenirea unor francize care au marcat generații întregi.
În România, printre cele mai importante lansări se numără thrillerul „Cioburile”, filmul „Camp Rock 3”, miniseria „Războiul Stelelor: Viziuni prezintă – Al nouălea Jedi” și sezonul 14 din „Futurama”. Surpriza lunii vine însă din Pământul de Mijloc. Trilogia „Stăpânul Inelelor” va putea fi urmărită pe platformă din 1 august.
„The Shards” și „Camp Rock 3”, marile premiere ale lunii
Una dintre producțiile care ar putea genera cele mai multe discuții este „The Shards”, disponibil în România sub titlul „Cioburile”. Serialul FX va avea premiera pe 6 august, cu două episoade. Ulterior, vor fi lansate câte două episoade pe săptămână.
Acțiunea este plasată în Los Angeles-ul anilor ’80. Povestea urmărește un grup de liceeni privilegiați, aflați în ultimul an la o școală de elită. Dincolo de petreceri și aparențe perfecte, apar gelozia, obsesia, pericolul și întrebările legate de identitate. Producția promite un amestec apăsător de dramă adolescentină, mister și thriller psihologic.
Pe 14 august, Disney+ schimbă complet registrul și readuce pe ecran una dintre cele mai nostalgice francize Disney Channel. „Camp Rock 3” continuă povestea formației Connect 3, care are nevoie de un artist pentru deschiderea unui turneu important.
Membrii trupei se întorc în tabăra Camp Rock pentru a descoperi noi talente. Competiția devine însă tot mai tensionată. Prieteniile sunt puse la încercare, apar alianțe neașteptate, dezvăluiri și povești romantice. Filmul încearcă să atragă atât publicul care a crescut cu primele producții, cât și o nouă generație de spectatori.
Un nou capitol Star Wars și revenirea „Futurama”
Fanii galaxiei create de George Lucas primesc o nouă poveste pe 5 august. „Războiul Stelelor: Viziuni prezintă – Al nouălea Jedi” este o miniserie Lucasfilm ale cărei episoade vor fi disponibile simultan.
Producția continuă evenimentele prezentate în scurtmetrajele „The Ninth Jedi” și „The Ninth Jedi: Child of Hope”. Lah Kara își continuă pregătirea sub îndrumarea lui Margrave Juro. Alături de un grup de tineri Jedi, aceasta pornește într-o misiune pentru a-și salva tatăl și pentru a opri un lider Sith misterios.
Pe 3 august debutează și sezonul 14 din „Futurama”. Primele două episoade vor fi lansate simultan, după care serialul va continua cu un episod nou în fiecare săptămână.
Noul sezon aduce pirați spațiali, carne crescută în laborator, escrocherii și situații absurde. Printre surprize se numără și revenirea iubirii pierdute a doctorului Zoidberg. Serialul își păstrează combinația de science-fiction, satiră și umor construit în jurul problemelor societății moderne.
De la lei și true crime la „Stăpânul Inelelor”
National Geographic aduce pe Disney+ serialul „Leul”, disponibil integral din 20 august. Filmat pe parcursul a patru ani, documentarul urmărește povestea lui Kio, un pui vulnerabil care trece prin pierdere, exil și confruntări cu rivali puternici.
Producția combină imaginile documentare cu o narațiune cinematografică. Povestea urmărește maturizarea lui Kio și drumul său spre poziția de lider al savanei. Serialul vine de la Jon Favreau, regizorul filmului „The Lion King”, și Mike Gunton, producător executiv BBC Studios.
Oferta lunii include și mai multe producții true crime. Sezonul 4 din „Trădarea” apare pe 4 august, în timp ce „Crimele de la Fox Hollow” și filmul „Bunicul meu, Charles Manson” sunt deja disponibile. Pe 28 august debutează și comedia FX „Adulții”, despre cinci tineri din New York care locuiesc împreună și încearcă să gestioneze relațiile, munca și problemele de familie.
Cea mai mare surpriză pentru iubitorii filmelor fantasy rămâne însă trilogia „Stăpânul Inelelor”. Cele trei filme regizate de Peter Jackson vor fi disponibile pe Disney+ din 1 august. Lor li se adaugă specialul „Familia Simpson: Oglinda galbenă”, filmul despre Travis Barker „Mai tare ca frica” și documentarele National Geographic „Timpul și gheața”, „11 septembrie: Reuniunea” și „Al Doilea Război Mondial: Secrete văzute de sus”.