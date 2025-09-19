Disney readuce magia muzicii: „Camp Rock 3” intră oficial în producție pentru Disney+ și Disney Channel

Disney Branded Television a confirmat oficial că mult-așteptatul film „Camp Rock 3” a primit undă verde pentru Disney+ și Disney Channel. Continuarea unei francize care a lansat cariere și a cucerit adolescenți în întreaga lume promite să aducă din nou pe ecran energia muzicii live și povești de prietenie care au făcut istorie încă din 2008.

Joe, Nick și Kevin Jonas își vor relua rolurile de membri ai trupei Connect 3, la fel cum au făcut-o în primele două filme. Demi Lovato, care a jucat personajul principal Mitchie Torres, revine de această dată nu doar ca prezență iconică, ci și în calitate de producătoare executivă alături de frații Jonas. Echipa promite o abordare proaspătă, dar fidelă spiritului original.

Filmările au început deja la Vancouver, iar fanii pot aștepta o coloană sonoră plină de ritm și coregrafii spectaculoase semnate de Jamal Sims, cunoscut pentru colaborări cu mari producții Disney. Regia este semnată de Veronica Rodriguez, iar scenariul aparține lui Eydie Faye, ambele nume cu experiență în divertismentul pentru adolescenți.

O nouă generație de „rockeri” la Camp

Pe lângă distribuția originală, „Camp Rock 3” aduce pe ecran o generație nouă de tineri talentați: Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts și Ava Jean. Personajele lor vor aduce dinamism și conflicte proaspete.

Povestea îi surprinde pe membrii Connect 3 pregătindu-se pentru un turneu de reuniune, dar fără un artist de deschidere. Soluția? Întoarcerea la tabăra care i-a făcut celebri, pentru a găsi următoarea mare revelație muzicală. Competiția dintre noii campieri pentru șansa de a cânta pe scena principală va aduce tensiune, alianțe neașteptate, prietenii testate și, bineînțeles, momente de romantism.

Printre noile personaje se remarcă Sage, o tânără ambițioasă, și fratele ei Desi, un spirit liber, alături de un „băiat rău” al taberei, Fletch, și o influenceriță intimidantă, Madison. Fiecare dintre ei vine cu propriul stil muzical și cu o poveste care va condimenta competiția.

O franciză care a marcat cultura pop

Primele două filme „Camp Rock”, lansate în 2008 și 2010, se numără printre cele mai populare producții Disney Channel din toate timpurile. Coloana sonoră a dominat topurile, iar scenele muzicale au devenit virale, inspirând tineri din întreaga lume să își urmeze pasiunea pentru muzică.

Succesul a transformat atât pe Jonas Brothers, cât și pe Demi Lovato în superstaruri internaționale. Chiar și la peste 15 ani de la debut, piesele și replicile din „Camp Rock” continuă să fie reluate pe platformele de socializare, dovadă a impactului de durată al francizei.

Revenirea francizei pe ecran, de această dată cu sprijinul Disney+, marchează nu doar o strategie de a atrage un public nostalgic, ci și o ocazie de a prezenta o nouă generație de artiști. Așa cum a subliniat Ayo Davis, președintele Disney Branded Television, „Camp Rock rămâne un simbol al creativității și al poveștilor care inspiră. Îi invităm pe fanii vechi și noi să redescopere această lume vibrantă”.

Data lansării nu a fost încă anunțată, dar așteptările sunt uriașe. Cu un mix de staruri consacrate, tinere talente și muzică originală, „Camp Rock 3” promite să reînvie magia care a cucerit milioane de adolescenți și să o ducă mai departe, către o nouă generație de spectatori.