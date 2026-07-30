De ce tot mai mulți aleg un Nvidia RTX 3090 în locul unor plăci video mai noi pentru AI
Deși piața plăcilor video evoluează rapid, iar fiecare nouă generație promite performanțe mai ridicate, există un model lansat în urmă cu șase ani care continuă să fie preferat de cei care rulează modele de inteligență artificială direct pe propriul PC. Este vorba despre Nvidia GeForce RTX 3090, o placă video care, în anumite scenarii, poate depăși modele mult mai noi și mai rapide.
Explicația nu ține neapărat de puterea brută de procesare, ci de o componentă pe care mulți cumpărători o trec cu vederea: memoria video (VRAM). Pentru aplicațiile AI locale, aceasta poate fi mai importantă decât numărul de nuclee sau frecvența procesorului grafic.
De ce cei 24 GB de VRAM fac diferența
RTX 3090 a fost lansată ca un model de top pentru gaming, însă cei 24 GB de memorie GDDR6X au transformat-o într-o alegere excelentă pentru rularea modelelor mari de inteligență artificială pe calculator, scrie XDA Developers.
Astăzi, multe plăci video din generațiile recente oferă mai multă putere de calcul, însă nu și aceeași cantitate de memorie. De exemplu, RTX 5080 este echipată cu doar 16 GB VRAM, ceea ce poate limita dimensiunea modelelor AI pe care le poți încărca integral în memoria plăcii video.
În cazul aplicațiilor de inferență locală, unde modelele lingvistice sunt executate fără a apela la servicii cloud, memoria disponibilă joacă un rol esențial. Dacă întregul model încape în VRAM, procesarea se desfășoară mult mai rapid și mai eficient.
RTX 3090 dispune, de asemenea, de o magistrală de memorie pe 384 de biți și o lățime de bandă de până la 936 GB/s, caracteristici care îi permit să gestioneze volume mari de date fără blocaje importante.
Ce se întâmplă când memoria video nu este suficientă
Modelele moderne de inteligență artificială nu ocupă doar spațiul necesar parametrilor principali. Pe lângă aceștia, sistemul trebuie să aloce memorie pentru cache, date temporare și procese interne care apar în timpul generării răspunsurilor.
Asta înseamnă că un model de aproximativ 14 GB nu va funcționa întotdeauna optim pe o placă video cu 16 GB VRAM. Spațiul rămas poate deveni insuficient pentru toate informațiile auxiliare, iar sistemul este obligat să transfere o parte din date în memoria RAM a calculatorului.
Acest lucru reduce considerabil performanța, deoarece memoria RAM comunică prin interfața PCI Express și este mult mai lentă decât memoria GDDR6X aflată direct pe placa video. Rezultatul poate fi o generare mai lentă a răspunsurilor și o experiență mai puțin fluidă atunci când folosești modele AI complexe.
RTX 3090 rămâne una dintre cele mai bune alegeri pentru AI local
Tot mai multe persoane aleg să ruleze modele AI direct pe propriul calculator, fără abonamente la servicii cloud și fără ca datele să părăsească dispozitivul. În acest context, RTX 3090 continuă să fie una dintre cele mai atractive opțiuni de pe piața second-hand.
Cei 24 GB de memorie îi permit să ruleze fără probleme modele de aproximativ 20 GB, păstrând toate datele în VRAM și evitând transferurile lente către memoria sistemului. În schimb, unele plăci video mai noi, chiar dacă sunt mai rapide din punct de vedere al puterii de calcul, sunt obligate să folosească și memoria RAM atunci când memoria video se umple.
Din acest motiv, performanța reală în aplicațiile AI poate fi mai bună pe RTX 3090 decât pe modele mai noi, dar cu mai puțină memorie video.
Singura placă video Nvidia din generația actuală care oferă mai mult de 24 GB VRAM este RTX 5090, însă aceasta are un preț semnificativ mai ridicat. Pentru cei care își construiesc un sistem dedicat inteligenței artificiale și urmăresc cel mai bun raport între cost și performanță, RTX 3090 continuă să fie una dintre cele mai apreciate opțiuni, demonstrând că, în AI, cantitatea de memorie poate cântări uneori mai mult decât puterea brută de procesare.