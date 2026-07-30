De ce tot mai mulți aleg un Nvidia RTX 3090 în locul unor plăci video mai noi pentru AI

De ce cei 24 GB de VRAM fac diferența

RTX 3090 a fost lansată ca un model de top pentru gaming, însă cei 24 GB de memorie GDDR6X au transformat-o într-o alegere excelentă pentru rularea modelelor mari de inteligență artificială pe calculator, scrie XDA Developers.

Astăzi, multe plăci video din generațiile recente oferă mai multă putere de calcul, însă nu și aceeași cantitate de memorie. De exemplu, RTX 5080 este echipată cu doar 16 GB VRAM, ceea ce poate limita dimensiunea modelelor AI pe care le poți încărca integral în memoria plăcii video.

În cazul aplicațiilor de inferență locală, unde modelele lingvistice sunt executate fără a apela la servicii cloud, memoria disponibilă joacă un rol esențial. Dacă întregul model încape în VRAM, procesarea se desfășoară mult mai rapid și mai eficient.

RTX 3090 dispune, de asemenea, de o magistrală de memorie pe 384 de biți și o lățime de bandă de până la 936 GB/s, caracteristici care îi permit să gestioneze volume mari de date fără blocaje importante.

Ce se întâmplă când memoria video nu este suficientă

Modelele moderne de inteligență artificială nu ocupă doar spațiul necesar parametrilor principali. Pe lângă aceștia, sistemul trebuie să aloce memorie pentru cache, date temporare și procese interne care apar în timpul generării răspunsurilor.

Asta înseamnă că un model de aproximativ 14 GB nu va funcționa întotdeauna optim pe o placă video cu 16 GB VRAM. Spațiul rămas poate deveni insuficient pentru toate informațiile auxiliare, iar sistemul este obligat să transfere o parte din date în memoria RAM a calculatorului.

Acest lucru reduce considerabil performanța, deoarece memoria RAM comunică prin interfața PCI Express și este mult mai lentă decât memoria GDDR6X aflată direct pe placa video. Rezultatul poate fi o generare mai lentă a răspunsurilor și o experiență mai puțin fluidă atunci când folosești modele AI complexe.