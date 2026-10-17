Lumea a început să vorbească și să ceară sfaturi de la celebrități moarte de zeci de ani. Cum le dă AI-ul din nou „voce” și unde apare problema

De la plictiseală la confidențe despre dragoste

Publicația franceză prezintă cazul lui Anne, o kinetoterapeută de 41 de ani care discută pe Character.AI cu o versiune artificială a scriitoarei Jane Austen, decedată în 1817. A început din plictiseală, iar după șase luni ajunsese să-i povestească despre viața sentimentală.

Uneori, îi cere chatbotului să compare bărbații care o atrag cu domnul Darcy, personajul din „Mândrie și prejudecată”. Recunoaște că răspunsurile pot fi departe de realitate, dar spune că discuțiile o lasă adesea mai liniștită.

Nu este vorba doar despre scriitori și filosofi. Pe platformă există și personaje inspirate de Elvis Presley sau Marilyn Monroe, cu care utilizatorii pot conversa în scenarii imaginare. Sunt creații ale utilizatorilor, iar prezența numelui unei vedete nu garantează autenticitatea personajului sau aprobarea reprezentanților acesteia.

Cine vorbește, de fapt, în spatele numelui celebru

Character.AI permite crearea unor personaje cu personalități și povești proprii. Compania explică în prezentarea platformei că tehnologia se bazează pe modele lingvistice dezvoltate pentru conversație și avertizează că replicile personajelor sunt inventate.

O replică poate părea convingătoare fără să provină dintr-o carte, un interviu sau un document istoric. „Vocea” din titlu înseamnă aici posibilitatea de a răspunde prin AI, nu neapărat reproducerea vocii reale a celebrității.

Platforma dezvoltă și instrumente care fac personajele mai consecvente. Funcția Lorebook permite creatorilor să introducă informații despre locuri, evenimente și relații pe care chatbotul le poate folosi în conversație. Coerența unei povești nu îi garantează însă adevărul istoric.

Personajul este artificial, dar atașamentul poate fi real

Fenomenul se apropie de cel al influencerilor virtuali care adună fani reali. Publicul poate ști că discută cu o creație digitală și totuși să găsească plăcere sau confort în interacțiune.