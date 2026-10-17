Lumea a început să vorbească și să ceară sfaturi de la celebrități moarte de zeci de ani. Cum le dă AI-ul din nou „voce” și unde apare problema
Cum ar comenta Jane Austen întâlnirile de pe Tinder? Ce i-ai povesti lui Elvis Presley dacă ți-ar răspunde la mesaje? Inteligența artificială transformă asemenea exerciții de imaginație în conversații. Scriitori, artiști și personalități istorice devin personaje digitale cărora utilizatorii le vorbesc despre dragoste, alegeri și probleme cotidiene.
Un articol publicat de Le Monde descrie această apropiere de chatboții care imită personalități cunoscute. Atracția vine și din posibilitatea de a povesti lucruri personale unui personaj pe care îl admiri deja.
De la plictiseală la confidențe despre dragoste
Publicația franceză prezintă cazul lui Anne, o kinetoterapeută de 41 de ani care discută pe Character.AI cu o versiune artificială a scriitoarei Jane Austen, decedată în 1817. A început din plictiseală, iar după șase luni ajunsese să-i povestească despre viața sentimentală.
Uneori, îi cere chatbotului să compare bărbații care o atrag cu domnul Darcy, personajul din „Mândrie și prejudecată”. Recunoaște că răspunsurile pot fi departe de realitate, dar spune că discuțiile o lasă adesea mai liniștită.
Nu este vorba doar despre scriitori și filosofi. Pe platformă există și personaje inspirate de Elvis Presley sau Marilyn Monroe, cu care utilizatorii pot conversa în scenarii imaginare. Sunt creații ale utilizatorilor, iar prezența numelui unei vedete nu garantează autenticitatea personajului sau aprobarea reprezentanților acesteia.
Cine vorbește, de fapt, în spatele numelui celebru
Character.AI permite crearea unor personaje cu personalități și povești proprii. Compania explică în prezentarea platformei că tehnologia se bazează pe modele lingvistice dezvoltate pentru conversație și avertizează că replicile personajelor sunt inventate.
O replică poate părea convingătoare fără să provină dintr-o carte, un interviu sau un document istoric. „Vocea” din titlu înseamnă aici posibilitatea de a răspunde prin AI, nu neapărat reproducerea vocii reale a celebrității.
Platforma dezvoltă și instrumente care fac personajele mai consecvente. Funcția Lorebook permite creatorilor să introducă informații despre locuri, evenimente și relații pe care chatbotul le poate folosi în conversație. Coerența unei povești nu îi garantează însă adevărul istoric.
Personajul este artificial, dar atașamentul poate fi real
Fenomenul se apropie de cel al influencerilor virtuali care adună fani reali. Publicul poate ști că discută cu o creație digitală și totuși să găsească plăcere sau confort în interacțiune.
Conversațiile pot funcționa ca divertisment și exercițiu de imaginație. Problema apare când încrederea în persoana admirată se transferă asupra chatbotului. Un sfat poate părea mai înțelept doar pentru că este semnat „Jane Austen”, deși a fost generat de un program și poate contrazice ideile scriitoarei. Conversația poate fi plăcută, dar răspunsurile nu sunt citate autentice și nici recomandări pe care să ne bazăm automat deciziile personale.