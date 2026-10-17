VIDEO Explicație: Cum „zboară” noul Tesla Roadster și face scamatorii în aer, dincolo de spectacolul de marketing

Propulsoarele împing mașina după principiul unui balon lăsat liber

Dacă umfli un balon și îi dai drumul fără să-l legi, aerul iese într-o direcție, iar balonul este împins în direcția opusă. Propulsoarele cu gaz rece funcționează după același principiu, într-un sistem mult mai puternic și controlat precis.

Gazul este păstrat sub presiune și eliberat prin duze care dirijează jetul. Agenția Spațială Europeană explică folosirea acestei tehnologii la sateliți: propulsia se obține fără arderea combustibilului. „Gaz rece” nu înseamnă neapărat gaz înghețat, ci îl diferențiază de gazele fierbinți produse prin combustie.

Direcția jeturilor determină mișcarea. Gazul evacuat în jos poate împinge automobilul în sus, iar propulsoarele activate în combinația potrivită îl pot roti. Pentru ridicarea de pe loc, forța ascensională trebuie să depășească greutatea mașinii. Rezerva de gaz rămâne însă limitată, la fel și durata manevrelor.

Ventilatoarele îl țin pe rampă chiar și cu roțile în sus

Deplasarea inversată pe rampă folosește alt mecanism. Ventilatoarele evacuează aerul dintre podeaua automobilului și suprafața de rulare. Presiunea scade în acel spațiu, iar presiunea mai mare din exterior apasă mașina către rampă.

Imaginează-ți o ventuză lipită de geam, dar cu ventilatoare care mențin diferența de presiune. Când automobilul este răsturnat, forța care îl ține pe suprafață trebuie să-i contracareze greutatea. Contează și cât de bine este limitată pătrunderea aerului pe sub caroserie.

Tesla nu a inventat acest principiu. Constructorul britanic McMurtry a demonstrat deja deplasarea cu roțile în sus folosind un sistem propriu de ventilatoare. Avantajul este că apăsarea poate exista inclusiv când mașina stă pe loc.