Elevii primesc două luni de bursă odată. Câți bani intră pe card pe 20 noiembrie și cine poate primi o sumă mai mică
Prima plată a burselor din anul școlar 2026-2027 este programată pentru vineri, 20 noiembrie, când elevii vor primi împreună drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie. Pentru bursa socială, suma este de 600 de lei, dacă elevul este eligibil în ambele luni și nu intervine suspendarea plății. La bursele de merit și tehnologice, totalul poate fi mai mic decât dublul cuantumului lunar, deoarece vacanțele intră în calcul.
Câți bani primesc elevii pentru septembrie și octombrie
Cuantumurile stabilite pentru anul școlar 2026-2027 sunt de 450 de lei pe lună pentru bursa de merit și 300 de lei pentru bursa socială și cea tehnologică. Aceste valori apar în articolul 6 al metodologiei aprobate prin HG nr. 732/2025, modificată prin HG nr. 738/2026.
În cazul bursei sociale, două luni plătite integral înseamnă 300 de lei pentru septembrie și 300 de lei pentru octombrie. Vacanța nu reduce această bursă, care se acordă și în perioadele fără cursuri, în condițiile metodologiei.
Pentru bursa de merit, simpla înmulțire a celor 450 de lei cu două ar da 900 de lei. La bursa tehnologică, același calcul ar însemna 600 de lei, însă aceste totaluri nu sunt garantate pentru lunile care conțin vacanțe.
Dacă elevul îndeplinește condițiile pentru mai multe categorii, bursele se pot cumula. Bursa socială poate fi primită împreună cu cea de merit, iar bursa tehnologică se poate cumula cu ambele.
De ce bursele de merit și tehnologice pot fi mai mici
Articolul 21 alin. (2) din metodologie prevede calcularea burselor de merit și tehnologice în funcție de zilele lucrătoare și de zilele de vacanță. Suma lunară se împarte la numărul zilelor lucrătoare, apoi rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor rămase după scăderea vacanței.
Cursurile au început pe 7 septembrie 2026, astfel că prima lună nu este plătită integral pentru aceste două categorii. În octombrie, vacanța începe pe 24 octombrie și se încheie pe 1 noiembrie, ceea ce influențează din nou calculul.
Un exemplu pentru septembrie, cu 22 de zile lucrătoare și patru zile lucrătoare de vacanță înainte de începerea cursurilor, arată diferența. Bursa de merit se calculează astfel: 450 ÷ 22 × 18 = aproximativ 368,18 lei, iar cea tehnologică ajunge la aproximativ 245,45 lei.
Suma aferentă lunii octombrie se adaugă separat, după aplicarea formulei pentru acea lună. Dacă vreți să verificați plata copilului, cereți școlii calculul pentru fiecare dintre cele două luni, inclusiv numărul zilelor folosite, deoarece metodologia cuprinde și reguli privind sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege.
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Absențele nemotivate pot lăsa elevul fără bursă pentru o lună
O plată mai mică poate apărea și din cauza absențelor. Conform articolului 19 alin. (6), elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit, socială sau tehnologică pentru luna respectivă.
Pragul se verifică lunar, nu prin adunarea absențelor din septembrie și octombrie. De exemplu, un beneficiar al bursei sociale care pierde dreptul pentru una dintre luni poate primi numai 300 de lei la plata din noiembrie, în loc de 600 de lei.
Pentru lipsirile din motive medicale există posibilitatea restabilirii dreptului. Elevul sau părintele trebuie să prezinte documentele necesare motivării în șapte zile de la reluarea activității, iar dacă plata nu mai poate fi făcută imediat, aceasta poate fi achitată odată cu bursele lunii următoare.
Nici elevii de clasa a V-a nu primesc bursă de merit pentru septembrie și octombrie. Pentru ei, beneficiarii se stabilesc după rezultatele din primele două intervale de cursuri, iar plata începe în februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie.
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Cum se face plata din 20 noiembrie
Până pe 20 octombrie, școlile transmit inspectoratelor listele beneficiarilor și sumele estimate pentru septembrie și octombrie. Inspectoratele înaintează datele Ministerului Educației și Cercetării până pe 25 octombrie, pentru asigurarea fondurilor necesare.
După prima plată cumulată, regula obișnuită este achitarea burselor pe data de 20, pentru luna precedentă. Dacă această dată este nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară.
Banii pot fi primiți prin transfer bancar sau în numerar. Articolul 24 alin. (6) precizează că școala nu poate impune deschiderea contului la o anumită bancă.