Elevii primesc două luni de bursă odată. Câți bani intră pe card pe 20 noiembrie și cine poate primi o sumă mai mică

În cazul bursei sociale, două luni plătite integral înseamnă 300 de lei pentru septembrie și 300 de lei pentru octombrie. Vacanța nu reduce această bursă, care se acordă și în perioadele fără cursuri, în condițiile metodologiei.

Pentru bursa de merit, simpla înmulțire a celor 450 de lei cu două ar da 900 de lei. La bursa tehnologică, același calcul ar însemna 600 de lei, însă aceste totaluri nu sunt garantate pentru lunile care conțin vacanțe.

Dacă elevul îndeplinește condițiile pentru mai multe categorii, bursele se pot cumula. Bursa socială poate fi primită împreună cu cea de merit, iar bursa tehnologică se poate cumula cu ambele.

De ce bursele de merit și tehnologice pot fi mai mici

Articolul 21 alin. (2) din metodologie prevede calcularea burselor de merit și tehnologice în funcție de zilele lucrătoare și de zilele de vacanță. Suma lunară se împarte la numărul zilelor lucrătoare, apoi rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor rămase după scăderea vacanței.

Cursurile au început pe 7 septembrie 2026, astfel că prima lună nu este plătită integral pentru aceste două categorii. În octombrie, vacanța începe pe 24 octombrie și se încheie pe 1 noiembrie, ceea ce influențează din nou calculul.

Un exemplu pentru septembrie, cu 22 de zile lucrătoare și patru zile lucrătoare de vacanță înainte de începerea cursurilor, arată diferența. Bursa de merit se calculează astfel: 450 ÷ 22 × 18 = aproximativ 368,18 lei, iar cea tehnologică ajunge la aproximativ 245,45 lei.

Suma aferentă lunii octombrie se adaugă separat, după aplicarea formulei pentru acea lună. Dacă vreți să verificați plata copilului, cereți școlii calculul pentru fiecare dintre cele două luni, inclusiv numărul zilelor folosite, deoarece metodologia cuprinde și reguli privind sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege.