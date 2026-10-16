Google taie un avantaj important din cel mai ieftin abonament Gemini. AI Plus pierde accesul la modelele Pro din noiembrie
Google pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii care plătesc abonamentul Google AI Plus. Începând cu 13 noiembrie 2026, abonații acestui plan nu vor mai putea selecta modelele Gemini Pro nici în aplicația Gemini, nici în AI Mode din Google Search. Informația apare în mesajele trimise de companie unor abonați și a fost relatată de 9to5Google, după ce Google anunțase deja că noul Gemini 4 Argon va fi rezervat planurilor mai scumpe AI Pro și AI Ultra.
Schimbarea este importantă pentru că Google AI Plus este cel mai accesibil dintre abonamentele AI plătite ale companiei. În SUA, acesta costă 4,99 dolari pe lună și include 400 GB de stocare, limite mai mari de utilizare și mai multe funcții Gemini. Playtech a explicat anterior diferențele dintre Google AI Plus, Pro și Ultra, iar noua modificare mărește acum distanța dintre planul ieftin și abonamentele superioare.
Ce pierde concret Google AI Plus din 13 noiembrie
Potrivit mesajului transmis de Google, posibilitatea de a selecta modelele Pro va rămâne disponibilă doar pentru abonații Google AI Pro și Google AI Ultra începând cu 13 noiembrie 2026. Utilizatorii AI Plus vor continua să aibă acces la Gemini Flash-Lite și Flash, modelele orientate mai mult spre viteză și sarcini uzuale.
Conversațiile vechi purtate cu modelele Pro nu vor dispărea, însă vor putea fi continuate cu un alt model. Asta înseamnă că utilizatorii nu pierd istoricul discuțiilor, ci doar posibilitatea de a continua aceleași sesiuni cu modelul avansat pe care îl foloseau anterior.
În prezent, pagina de suport Google încă listează Pro printre modelele disponibile pentru AI Plus, alături de Flash-Lite și Flash. Compania precizează însă că disponibilitatea modelelor poate fi modificată, iar schimbarea anunțată pentru noiembrie ar urma să actualizeze această structură.
Diferența dintre planuri devine astfel mai clară: AI Plus rămâne un abonament cu limite mai mari și funcții suplimentare față de varianta gratuită, dar accesul direct la modelele de raționament avansat va fi mutat în zona AI Pro.
Gemini 4 Argon accelerează separarea dintre abonamente
Decizia vine la scurt timp după lansarea publică a Gemini 4 Argon, noul model de top al Google. Compania a confirmat că Argon este disponibil în aplicația Gemini pentru abonații AI Pro și Ultra, precum și în AI Mode pentru planurile eligibile. AI Plus nu este inclus.
Playtech a scris recent despre lansarea Gemini 4 Argon pentru public, model pe care Google îl poziționează drept soluția sa pentru sarcini complexe, programare avansată, analiză și fluxuri de lucru cu mai multe etape.
Google AI Pro oferă în prezent acces la Flash-Lite, Flash, Pro și Argon, în timp ce Ultra păstrează aceleași familii de modele, dar cu limite mai generoase și funcții suplimentare. Pagina Google One prezintă AI Plus ca variantă orientată către productivitate generală și AI Pro ca planul destinat celor care vor acces la modelele mai avansate.
Prin eliminarea Pro din AI Plus, Google face practic o delimitare mai fermă: planul ieftin rămâne pentru utilizare obișnuită, iar modelele cu raționament avansat devin un avantaj explicit pentru cei care plătesc mai mult.
Schimbarea poate conta inclusiv pentru studenții din România
Decizia este relevantă și pentru România, unde Google a lansat recent o ofertă prin care studenții pot primi 12 luni de Google AI Plus gratuit. Playtech a scris despre oferta pentru studenții români, care include acces extins la Gemini, instrumente de generare și 400 GB de stocare.
Dacă modificarea se aplică uniform tuturor regiunilor în care AI Plus este disponibil, acești utilizatori vor continua să beneficieze de abonament, dar fără selecția modelelor Pro după 13 noiembrie. Google nu a publicat deocamdată o listă separată de excepții regionale pentru această schimbare.
Important este că AI Plus nu dispare și nici nu devine echivalent cu versiunea gratuită. Planul continuă să ofere limite de utilizare mai mari, acces la funcții suplimentare Gemini și 400 GB de stocare în serviciile Google. În plus, anumite funcții precum generarea multimedia, Deep Research și instrumentele integrate în ecosistemul Google rămân diferențiatori față de nivelul gratuit.
Totuși, pentru cei care plăteau AI Plus în principal pentru accesul la modelele Pro, schimbarea din noiembrie este una substanțială. Din 13 noiembrie 2026, accesul la modelele Gemini mai avansate va necesita trecerea la Google AI Pro sau AI Ultra, iar planul de 4,99 dolari se va concentra pe Flash și Flash-Lite.