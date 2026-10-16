Google taie un avantaj important din cel mai ieftin abonament Gemini. AI Plus pierde accesul la modelele Pro din noiembrie

Ce pierde concret Google AI Plus din 13 noiembrie

Potrivit mesajului transmis de Google, posibilitatea de a selecta modelele Pro va rămâne disponibilă doar pentru abonații Google AI Pro și Google AI Ultra începând cu 13 noiembrie 2026. Utilizatorii AI Plus vor continua să aibă acces la Gemini Flash-Lite și Flash, modelele orientate mai mult spre viteză și sarcini uzuale.

Conversațiile vechi purtate cu modelele Pro nu vor dispărea, însă vor putea fi continuate cu un alt model. Asta înseamnă că utilizatorii nu pierd istoricul discuțiilor, ci doar posibilitatea de a continua aceleași sesiuni cu modelul avansat pe care îl foloseau anterior.

În prezent, pagina de suport Google încă listează Pro printre modelele disponibile pentru AI Plus, alături de Flash-Lite și Flash. Compania precizează însă că disponibilitatea modelelor poate fi modificată, iar schimbarea anunțată pentru noiembrie ar urma să actualizeze această structură.

Diferența dintre planuri devine astfel mai clară: AI Plus rămâne un abonament cu limite mai mari și funcții suplimentare față de varianta gratuită, dar accesul direct la modelele de raționament avansat va fi mutat în zona AI Pro.

Gemini 4 Argon accelerează separarea dintre abonamente

Decizia vine la scurt timp după lansarea publică a Gemini 4 Argon, noul model de top al Google. Compania a confirmat că Argon este disponibil în aplicația Gemini pentru abonații AI Pro și Ultra, precum și în AI Mode pentru planurile eligibile. AI Plus nu este inclus.

Playtech a scris recent despre lansarea Gemini 4 Argon pentru public, model pe care Google îl poziționează drept soluția sa pentru sarcini complexe, programare avansată, analiză și fluxuri de lucru cu mai multe etape.

Google AI Pro oferă în prezent acces la Flash-Lite, Flash, Pro și Argon, în timp ce Ultra păstrează aceleași familii de modele, dar cu limite mai generoase și funcții suplimentare. Pagina Google One prezintă AI Plus ca variantă orientată către productivitate generală și AI Pro ca planul destinat celor care vor acces la modelele mai avansate.