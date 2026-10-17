Acord istoric între Germania și Franța pentru viitorul mașinilor pe benzină și motorină. Ce vor să schimbe în Europa

Ce s-ar schimba pentru motoarele termice după 2035

Compromisul prevede reducerea cu 90% a emisiilor medii de CO₂ ale flotelor de automobile noi, față de nivelul din 2021. Regula adoptată anterior stabilește o reducere de 100%, care exclude practic vânzarea mașinilor noi convenționale pe benzină și motorină.

Comisia Europeană propusese deja coborârea pragului la 90%, dar cu obligația compensării diferenței prin soluții precum oțelul cu emisii reduse și combustibilii alternativi. Berlinul și Parisul vor eliminarea acestei obligații, potrivit Euronews.

Asta ar permite continuarea vânzărilor anumitor modele termice și hibride, dacă producătorii respectă limita medie. Procentul nu înseamnă că fiecare mașină trebuie să polueze cu 90% mai puțin sau că exact 10% dintre automobile pot avea motor termic.

Germania susține de mai multă vreme această flexibilitate, după cum am explicat în articolul despre solicitările Berlinului privind vânzarea mașinilor cu motoare termice după 2035.

Franța obține sprijin pentru mașinile produse în Europa

În schimb, Germania susține reguli „Made in Europe” pentru subvenții și achiziții publice. Miza este ca banii publici să sprijine producția europeană și furnizorii locali, într-o piață în care constructorii chinezi câștigă teren inclusiv cu automobile hibride.

Pentru cumpărătorii din România, eventuala schimbare ar influența oferta de mașini noi disponibilă după 2035. Nu este vorba despre retragerea automobilelor existente din circulație: regulile discutate privesc vehiculele noi.

Acordul trebuie transformat în legislație cu aprobarea Parlamentului European și a Consiliului UE. Calendarul parlamentar indică un vot în plen pentru 23 noiembrie 2026, însă forma finală depinde de negocieri. Până atunci, înțelegerea franco-germană reprezintă o poziție comună, nu anularea deja decisă a regulilor pentru 2035.