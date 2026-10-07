Orașul din România care a devenit magnet pentru companii. Poziția sa pe hartă îi oferă un avantaj uriaș: este la distanță aproape egală de marile piețe europene
Sibiul atrage companii de producție, dezvoltatori de parcuri industriale și operatori logistici printr-o combinație de poziționare geografică, acces la A1 și activitate industrială deja consolidată. Orașul permite organizarea unor operațiuni care deservesc atât piața românească, cât și clienți din alte țări europene. În zona sa funcționează fabrici, centre de cercetare și spații de depozitare dezvoltate de companii precum Marquardt, CTP, WDP și VGP.
Poziția dintre piața internă și vestul Europei
În prezentarea CTPark Sibiu, dezvoltatorul evidențiază poziționarea la distanță aproximativ egală de București și granița cu Ungaria. Acesta descrie amplasamentul drept potrivit pentru producție ușoară, logistică, birouri și activități de cercetare-dezvoltare.
Aceeași poziționare apare și în prezentarea WDP Park Sibiu, situat în Zona Industrială de Vest. Compania pune accent pe apropierea de autostrada A1 și pe posibilitatea folosirii spațiilor pentru producție, depozitare sau logistică.
Pentru o firmă care trebuie să livreze în mai multe direcții, amplasarea depozitului face parte din organizarea întregii activități. Din Sibiu, companiile pot planifica distribuția către clienți din România și transporturile către piețele externe, folosind infrastructura rutieră care traversează zona.
Poziția geografică este însă numai una dintre componente. Dezvoltatorii menționează și tradiția industrială, accesul la personal și existența unei universități cu facultăți din mai multe domenii.
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Fabrici și cercetare în aceeași zonă industrială
Un exemplu al activității industriale locale este Marquardt România, companie înregistrată la Sibiu în 2004, care a început producția în 2006. Aceasta proiectează și fabrică produse mecatronice, inclusiv componente pentru industria auto și sisteme de management al bateriilor automobilelor electrice.
Producția se desfășoară în două fabrici din Parcul Industrial Vest Sibiu, pe o suprafață totală de peste 57.000 de metri pătrați. Activitățile includ fabricarea componentelor electronice, injecția de mase plastice și asamblarea.
Compania are și un centru de cercetare-dezvoltare deschis la Sibiu în 2008. Activitatea acestuia cuprinde dezvoltare și testare software, proiectare mecanică și testarea produselor, astfel că prezența locală depășește operațiunile de producție.
În 2020, Marquardt a deschis și un centru de servicii pentru grup. Acesta asigură activități în domenii precum IT, resurse umane, achiziții și finanțe, pentru alte entități ale companiei.
Parcurile logistice găzduiesc activități diferite
VGP Park Sibiu se află în partea de nord a orașului, lângă A1, la ieșirea către Sibiu–Mediaș. Dezvoltatorul evidențiază accesul direct la autostradă în prezentarea amplasamentului.
Parcul găzduiește și activități de producție. În februarie 2023, VGP a anunțat închirierea unei hale de 4.500 de metri pătrați către Somarest, producător de componente pentru marochinărie, care avea deja alte două locații în județ, la Cisnădie și Avrig.
Pe segmentul logistic, CTP a anunțat în martie 2025 extinderea colaborării cu RARA Logistic. Parteneriatul depășea atunci 31.000 de metri pătrați în parcurile din București, Sibiu și Deva.
Comunicatul menționează extinderea operațiunilor RARA Logistic la CTPark Sibiu în 2024. Exemplul arată că spațiile industriale din zonă sunt utilizate atât de producători, cât și de firme care asigură depozitarea și distribuția mărfurilor.
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Legătura cu rețeaua europeană de transport
Importanța transportului prin zona Sibiului apare și în documentele Comisiei Europene despre autostrada Sibiu–Pitești. Proiectul este destinat eliminării unui blocaj de pe coridorul Rin–Dunăre și realizării unei legături rutiere continue între centrul și vestul României și sudul țării.
Coridorul Rin–Dunăre cuprinde infrastructură rutieră, feroviară, porturi, aeroporturi și căi navigabile. Ramura sa sudică leagă centre economice din Germania și Austria de Ungaria, România și portul Constanța.
Autostrada Sibiu–Pitești are încă secțiuni în construcție, astfel că legătura integrală trebuie prezentată ca obiectiv de infrastructură. Accesul existent la A1 rămâne însă unul dintre avantajele menționate explicit de dezvoltatorii parcurilor industriale din Sibiu.
Pentru companiile cu fabrici și depozite în zonă, finalizarea acestei legături privește transportul materiilor prime și al produselor finite. Comisia Europeană indică, între efectele urmărite ale proiectului, scurtarea duratei călătoriilor și reducerea costurilor pentru transportul de mărfuri.