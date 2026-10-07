Orașul din România care a devenit magnet pentru companii. Poziția sa pe hartă îi oferă un avantaj uriaș: este la distanță aproape egală de marile piețe europene

Aceeași poziționare apare și în prezentarea WDP Park Sibiu, situat în Zona Industrială de Vest. Compania pune accent pe apropierea de autostrada A1 și pe posibilitatea folosirii spațiilor pentru producție, depozitare sau logistică.

Pentru o firmă care trebuie să livreze în mai multe direcții, amplasarea depozitului face parte din organizarea întregii activități. Din Sibiu, companiile pot planifica distribuția către clienți din România și transporturile către piețele externe, folosind infrastructura rutieră care traversează zona.

Poziția geografică este însă numai una dintre componente. Dezvoltatorii menționează și tradiția industrială, accesul la personal și existența unei universități cu facultăți din mai multe domenii.

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Fabrici și cercetare în aceeași zonă industrială

Un exemplu al activității industriale locale este Marquardt România, companie înregistrată la Sibiu în 2004, care a început producția în 2006. Aceasta proiectează și fabrică produse mecatronice, inclusiv componente pentru industria auto și sisteme de management al bateriilor automobilelor electrice.

Producția se desfășoară în două fabrici din Parcul Industrial Vest Sibiu, pe o suprafață totală de peste 57.000 de metri pătrați. Activitățile includ fabricarea componentelor electronice, injecția de mase plastice și asamblarea.

Compania are și un centru de cercetare-dezvoltare deschis la Sibiu în 2008. Activitatea acestuia cuprinde dezvoltare și testare software, proiectare mecanică și testarea produselor, astfel că prezența locală depășește operațiunile de producție.