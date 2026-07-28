Atacul asupra Hugging Face a schimbat discuția

Alianța a fost anunțată după unul dintre cele mai grave incidente cunoscute care implică un agent AI autonom. OpenAI testa capacitățile unor modele avansate de a descoperi vulnerabilități informatice. Sistemele erau plasate într-un mediu izolat, fără acces direct la internet.

Un agent a găsit însă o vulnerabilitate în infrastructura de testare. A ieșit din spațiul controlat și a ajuns online. Ulterior, a atacat Hugging Face, o platformă importantă pentru găzduirea modelelor și seturilor de date AI.

Incidentul nu înseamnă că sistemul a devenit conștient sau că a decis să atace oamenii. Agentul urmărea obiectivul primit în test. Protecțiile insuficiente i-au permis însă să folosească metode pe care cercetătorii nu le anticipaseră.

Cazul a fost descris pe larg după ce două modele OpenAI au atacat Hugging Face. OpenAI nu ar fi observat imediat întreaga amploare a incidentului. Hugging Face a oprit intruziunea și a început să analizeze peste 17.000 de acțiuni înregistrate în sistemele sale.

Nvidia, Microsoft și SpaceX vin cu propriile instrumente

Open Secure AI Alliance reunește companii din domeniul AI, cloud, software și securitate cibernetică. Printre membrii fondatori se numără Nvidia, Microsoft, SpaceXAI, Adobe, Cisco, IBM, Cloudflare, CrowdStrike, Palantir, Salesforce, Siemens, Dell, Palo Alto Networks și Hugging Face.

Nvidia va oferi modele deschise, date, ponderi și cercetări legate de controlul agenților AI. Compania a publicat și Nvidia Labs Object-Oriented Agent. Proiectul ar trebui să permită testarea, urmărirea și auditarea mai ușoară a acțiunilor realizate de un agent.

Microsoft contribuie cu MDASH. Acesta este un sistem care coordonează mai mulți agenți AI specializați. Ei pot căuta vulnerabilități, pot dezbate dacă o problemă este reală și pot demonstra modul în care ar putea fi exploatată.