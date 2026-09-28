Ce se schimbă concret de la 1 octombrie cu TollRo. Ce spune Radu Miruță și ce trebuie să știe șoferii

Valoarea tarifului va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată și caracteristicile vehiculului, inclusiv clasa de emisii.

Este, așadar, o schimbare importantă față de rovinieta clasică. În loc să cumpere dreptul de utilizare a drumurilor pentru o anumită perioadă, transportatorul va achita în funcție de utilizarea efectivă a infrastructurii.

Pentru autoturisme și celelalte vehicule care rămân în sistemul rovinietei nu se introduce plata la kilometru prin TollRo. CNAIR a precizat, de asemenea, că rovinietele cumpărate înainte de schimbarea sistemului își păstrează valabilitatea.

CNAIR ceruse amânarea până în aprilie 2027

Situația a devenit complicată după ce chiar CNAIR a solicitat Ministerului Transporturilor prorogarea termenului până la 1 aprilie 2027. Compania argumenta că sistemul se afla încă în pilotare și avertiza asupra riscului ca transportatorii să ajungă să fie sancționați fără să aibă la dispoziție toate instrumentele tehnice necesare pentru respectarea obligațiilor.

„Menținerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar însemna, de fapt, o obligație legală în vigoare, însoțită de sancțiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată”, avertiza CNAIR.

Transportatorii au cerut la rândul lor amânarea TollRo sau, cel puțin, introducerea unei perioade în care să nu fie aplicate sancțiuni. Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, atrăgea atenția că eventualele probleme tehnice ar putea produce costuri importante pentru firme.

„Sunt două variante. Una este să se amâne, dar din ce vedem ca decizie politică, se pare că nu vor să o amâne din motive de decontare pe PNRR. Dacă vor să nu o amâne, măcar să nu se aplice amenzi”, a declarat acesta.

Radu Miruță: CNAIR a avut suficient timp

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a susținut menținerea calendarului și a arătat că CNAIR a avut timpul necesar pentru pregătirea sistemului.

„De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie”, a afirmat Miruță.

Ministrul a explicat că este vorba despre un proiect finanțat din fonduri europene și despre trecerea la principiul în care utilizatorul plătește în funcție de folosirea efectivă a infrastructurii.