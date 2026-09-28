Ce se schimbă concret de la 1 octombrie cu TollRo. Ce spune Radu Miruță și ce trebuie să știe șoferii
De la 1 octombrie 2026, sistemul de taxare a transportului rutier de marfă din România se schimbă semnificativ. Camioanele de peste 3,5 tone vor intra sub sistemul TollRo, prin care taxa nu mai este stabilită pentru o anumită perioadă, ca în cazul rovinietei, ci în funcție de distanța efectiv parcursă și de caracteristicile vehiculului. Intrarea în vigoare a noului mecanism a provocat însă o dispută între transportatori, CNAIR și Ministerul Transporturilor, mai ales că, până în urmă cu câteva zile, chiar CNAIR cerea amânarea termenului.
Ce se schimbă concret de la 1 octombrie
TollRo se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Pentru acestea, principiul este simplu: cu cât camionul parcurge mai mulți kilometri pe infrastructura taxată, cu atât suma plătită va fi mai mare.
Valoarea tarifului va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată și caracteristicile vehiculului, inclusiv clasa de emisii.
Este, așadar, o schimbare importantă față de rovinieta clasică. În loc să cumpere dreptul de utilizare a drumurilor pentru o anumită perioadă, transportatorul va achita în funcție de utilizarea efectivă a infrastructurii.
Pentru autoturisme și celelalte vehicule care rămân în sistemul rovinietei nu se introduce plata la kilometru prin TollRo. CNAIR a precizat, de asemenea, că rovinietele cumpărate înainte de schimbarea sistemului își păstrează valabilitatea.
CNAIR ceruse amânarea până în aprilie 2027
Situația a devenit complicată după ce chiar CNAIR a solicitat Ministerului Transporturilor prorogarea termenului până la 1 aprilie 2027. Compania argumenta că sistemul se afla încă în pilotare și avertiza asupra riscului ca transportatorii să ajungă să fie sancționați fără să aibă la dispoziție toate instrumentele tehnice necesare pentru respectarea obligațiilor.
„Menținerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar însemna, de fapt, o obligație legală în vigoare, însoțită de sancțiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată”, avertiza CNAIR.
Transportatorii au cerut la rândul lor amânarea TollRo sau, cel puțin, introducerea unei perioade în care să nu fie aplicate sancțiuni. Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, atrăgea atenția că eventualele probleme tehnice ar putea produce costuri importante pentru firme.
„Sunt două variante. Una este să se amâne, dar din ce vedem ca decizie politică, se pare că nu vor să o amâne din motive de decontare pe PNRR. Dacă vor să nu o amâne, măcar să nu se aplice amenzi”, a declarat acesta.
Radu Miruță: CNAIR a avut suficient timp
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a susținut menținerea calendarului și a arătat că CNAIR a avut timpul necesar pentru pregătirea sistemului.
„De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie”, a afirmat Miruță.
Ministrul a explicat că este vorba despre un proiect finanțat din fonduri europene și despre trecerea la principiul în care utilizatorul plătește în funcție de folosirea efectivă a infrastructurii.
CNAIR anunță acum că TollRo este pregătit
Între timp a apărut însă o schimbare importantă. Pe 25 septembrie, CNAIR a anunțat că etapa de testare s-a încheiat și că platforma este pregătită pentru utilizare.
Astfel, potrivit celui mai recent anunț al companiei, TollRo va deveni operațional la 1 octombrie 2026, ora 00:00. Din acel moment, prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică vor fi emise documentele oficiale pentru rovinietă, tichetul de rută și TollRo. CNAIR spune că aplicația și portalul au fost testate în condiții reale, iar fluxurile de plată au fost optimizate în urma observațiilor utilizatorilor.
Anunțul este cu atât mai important cu cât vine la numai câteva zile după ce aceeași companie solicita oficial amânarea până la 1 aprilie 2027.
Ce trebuie să știe șoferii
Pentru șoferul unui autoturism obișnuit, TollRo nu înseamnă trecerea la plata taxei de drum în funcție de kilometrii parcurși. Schimbarea majoră îi privește pe transportatorii de marfă cu vehicule de peste 3,5 tone.
Pentru aceștia, însă, 1 octombrie reprezintă trecerea la un sistem complet diferit de taxare. Transportatorii continuă să ceară garanții că eventualele defecțiuni tehnice nu vor duce automat la sancțiuni și au solicitat inclusiv o perioadă de acomodare fără amenzi. Unele organizații din transporturi au cerut chiar șase luni fără sancțiuni dacă TollRo pornește la termen.
În lipsa unei noi modificări legislative, calendarul actual rămâne cel anunțat de CNAIR: TollRo devine operațional de la 1 octombrie 2026, iar interoperabilitatea sistemului românesc cu serviciile europene de taxare rutieră este programată pentru 15 ianuarie 2027.