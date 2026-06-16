Tabelul amenzilor rutiere după 1 iulie. Cât costă fiecare greșeală în trafic după majorarea punctului de amendă

Tabelul complet al amenzilor de la 1 iulie

Ce trebuie să știi Pe scurt Valoarea punctului-amendă de la 1 iulie 216,25 lei (5% din salariul minim brut) Clasa I de sancțiuni 432,50 – 648,75 lei (2-3 puncte-amendă) Exemple Clasa I Centură nepusă, oprire neregulamentară, depășirea vitezei cu 10-20 km/h Clasa a II-a de sancțiuni 865 – 1.081,25 lei (4-5 puncte-amendă) Exemple Clasa a II-a Trecerea pe roșu, comportament agresiv, depășirea vitezei cu 21-30 km/h Suspendare permis 30 de zile pentru anumite abateri din clasa a II-a Clasa a III-a de sancțiuni 1.297,50 – 1.730 lei (6-8 puncte-amendă) Exemple Clasa a III-a Telefon la volan, neacordare de prioritate, depășire neregulamentară Suspendare permis 60 de zile pentru neacordare de prioritate, circulație pe sens opus și alte abateri grave Clasa a IV-a de sancțiuni 1.946,25 – 4.325 lei (9-20 puncte-amendă) Exemple Clasa a IV-a Conducere sub influența alcoolului (contravenție), banda de urgență, depășirea vitezei cu 41-50 km/h Suspendare permis 90 sau 120 de zile, în funcție de abatere Clasa a V-a de sancțiuni 4.541,25 – 21.625 lei (21-100 puncte-amendă) Cui se aplică Exclusiv persoanelor juridice (firme, administratori de drumuri etc.)

Ce abateri intră în prima clasă de sancțiuni

Cele mai mici amenzi, cuprinse între 432,50 și 648,75 lei, vor fi aplicate pentru abateri precum nepurtarea centurii de siguranță, oprirea neregulamentară, depășirea vitezei legale cu 10-20 km/h, nefolosirea luminilor de întâlnire sau nerespectarea culorii galbene a semaforului.

Sunt fapte considerate mai puțin grave, însă suficient de frecvente încât să genereze anual mii de sancțiuni.

Amenzi de peste 1.000 de lei pentru trecerea pe roșu

În clasa a II-a de sancțiuni intră unele dintre cele mai întâlnite abateri în trafic. Șoferii care trec pe culoarea roșie a semaforului, ignoră indicațiile polițistului rutier, depășesc coloanele formate la semafor sau adoptă un comportament agresiv la volan riscă amenzi de până la 1.081,25 lei.

Pentru unele dintre aceste fapte, sancțiunea este însoțită și de suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Telefonul la volan și neacordarea priorității costă scump

Amenzile din clasa a III-a vor ajunge până la 1.730 de lei și se aplică pentru folosirea telefonului mobil fără dispozitiv hands-free, circulația pe sens opus, neacordarea priorității pietonilor sau vehiculelor și depășirile neregulamentare. În cazul ultimelor abateri, permisul poate fi suspendat pentru 60 de zile.

Cele mai mari sancțiuni pentru șoferii persoane fizice

Clasa a IV-a aduce amenzi cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei. Aici intră conducerea sub influența alcoolului atunci când fapta nu constituie infracțiune, circulația pe banda de urgență fără motiv, depășirea vitezei cu 41-50 km/h, lipsa anvelopelor de iarnă în condițiile prevăzute de lege sau neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată.

Pentru unele dintre aceste abateri, suspendarea permisului poate ajunge la 90 sau chiar 120 de zile.