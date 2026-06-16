Tabelul amenzilor rutiere după 1 iulie. Cât costă fiecare greșeală în trafic după majorarea punctului de amendă
Începând cu 1 iulie, șoferii vor avea un motiv în plus să respecte regulile de circulație. Odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, crește automat și valoarea punctului-amendă, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile prevăzute de Codul Rutier. Concret, de luna viitoare, valoarea unui punct-amendă va ajunge la 216,25 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut pe țară. Astfel, chiar și pentru o abatere minoră, precum nepurtarea centurii de siguranță sau oprirea neregulamentară, șoferii vor plăti mai mult decât până acum.
- Cât valorează noul punct de amendă?
- Tabelul complet al amenzilor de la 1 iulie
- Ce abateri intră în prima clasă de sancțiuni
- Amenzi de peste 1.000 de lei pentru trecerea pe roșu
- Telefonul la volan și neacordarea priorității costă scump
- Cele mai mari sancțiuni pentru șoferii persoane fizice
- Persoanele juridice pot primi amenzi de peste 21.000 de lei
Cât valorează noul punct de amendă?
Potrivit legislației rutiere, amenzile sunt calculate în funcție de numărul de puncte-amendă stabilite pentru fiecare abatere. Astfel, de la 1 iulie, un punct-amendă va avea valoarea de 216,25 lei, iar sancțiunile vor fi împărțite în cinci clase, ultima aplicându-se exclusiv persoanelor juridice.
Tabelul complet al amenzilor de la 1 iulie
|Ce trebuie să știi
|Pe scurt
|Valoarea punctului-amendă de la 1 iulie
|216,25 lei (5% din salariul minim brut)
|Clasa I de sancțiuni
|432,50 – 648,75 lei (2-3 puncte-amendă)
|Exemple Clasa I
|Centură nepusă, oprire neregulamentară, depășirea vitezei cu 10-20 km/h
|Clasa a II-a de sancțiuni
|865 – 1.081,25 lei (4-5 puncte-amendă)
|Exemple Clasa a II-a
|Trecerea pe roșu, comportament agresiv, depășirea vitezei cu 21-30 km/h
|Suspendare permis
|30 de zile pentru anumite abateri din clasa a II-a
|Clasa a III-a de sancțiuni
|1.297,50 – 1.730 lei (6-8 puncte-amendă)
|Exemple Clasa a III-a
|Telefon la volan, neacordare de prioritate, depășire neregulamentară
|Suspendare permis
|60 de zile pentru neacordare de prioritate, circulație pe sens opus și alte abateri grave
|Clasa a IV-a de sancțiuni
|1.946,25 – 4.325 lei (9-20 puncte-amendă)
|Exemple Clasa a IV-a
|Conducere sub influența alcoolului (contravenție), banda de urgență, depășirea vitezei cu 41-50 km/h
|Suspendare permis
|90 sau 120 de zile, în funcție de abatere
|Clasa a V-a de sancțiuni
|4.541,25 – 21.625 lei (21-100 puncte-amendă)
|Cui se aplică
|Exclusiv persoanelor juridice (firme, administratori de drumuri etc.)
Ce abateri intră în prima clasă de sancțiuni
Cele mai mici amenzi, cuprinse între 432,50 și 648,75 lei, vor fi aplicate pentru abateri precum nepurtarea centurii de siguranță, oprirea neregulamentară, depășirea vitezei legale cu 10-20 km/h, nefolosirea luminilor de întâlnire sau nerespectarea culorii galbene a semaforului.
Sunt fapte considerate mai puțin grave, însă suficient de frecvente încât să genereze anual mii de sancțiuni.
Amenzi de peste 1.000 de lei pentru trecerea pe roșu
În clasa a II-a de sancțiuni intră unele dintre cele mai întâlnite abateri în trafic. Șoferii care trec pe culoarea roșie a semaforului, ignoră indicațiile polițistului rutier, depășesc coloanele formate la semafor sau adoptă un comportament agresiv la volan riscă amenzi de până la 1.081,25 lei.
Pentru unele dintre aceste fapte, sancțiunea este însoțită și de suspendarea permisului pentru 30 de zile.
Telefonul la volan și neacordarea priorității costă scump
Amenzile din clasa a III-a vor ajunge până la 1.730 de lei și se aplică pentru folosirea telefonului mobil fără dispozitiv hands-free, circulația pe sens opus, neacordarea priorității pietonilor sau vehiculelor și depășirile neregulamentare. În cazul ultimelor abateri, permisul poate fi suspendat pentru 60 de zile.
Cele mai mari sancțiuni pentru șoferii persoane fizice
Clasa a IV-a aduce amenzi cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei. Aici intră conducerea sub influența alcoolului atunci când fapta nu constituie infracțiune, circulația pe banda de urgență fără motiv, depășirea vitezei cu 41-50 km/h, lipsa anvelopelor de iarnă în condițiile prevăzute de lege sau neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată.
Pentru unele dintre aceste abateri, suspendarea permisului poate ajunge la 90 sau chiar 120 de zile.
Persoanele juridice pot primi amenzi de peste 21.000 de lei
Pentru firme și alte persoane juridice, sancțiunile pot urca până la 21.625 de lei. Acestea se aplică în special pentru nerespectarea obligațiilor privind semnalizarea rutieră, restricțiile de circulație sau furnizarea informațiilor solicitate de poliția rutieră.
Odată cu majorarea punctului-amendă, orice abatere va costa mai mult. De aceea, respectarea regulilor de circulație rămâne cea mai simplă metodă prin care șoferii pot evita atât sancțiunile financiare, cât și suspendarea permisului de conducere.