VIDEO | Dronele au ajuns să salveze răniți de pe frontul din Ucraina, iar un soldat a fost evacuat 15 kilometri prin aer

Cum a fost ridicat soldatul de la sol

Pentru salvare, militarii au folosit Ayudag-6, o dronă de transport greu construită de compania ucraineană Gurzuf Defence. Aparatul a fost echipat cu un troliu electric și un sistem de susținere a rănitului. Conform informațiilor prezentate în reportaj, platforma poate transporta încărcături de până la 90 de kilograme pe distanțe de până la 25 de kilometri.

Pregătirea a început cu o livrare specială. O altă dronă i-a adus lui Vlasenko un ham de evacuare și un telefon pe care erau salvate instrucțiuni video. Militarul, ale cărui răni îl împiedicau să meargă, a putut astfel să înțeleagă cum să se prindă de sistemul de ridicare.

Când drona de salvare a ajuns, el s-a atașat de cablul troliului și a fost ridicat la aproximativ 70 de metri. Transportul până la poziția sigură a durat în jur de un sfert de oră. Alte trei drone au escortat aparatul pentru a distrage dronele rusești care ar fi putut ataca.

O soluție de salvare când accesul pe uscat este imposibil

Evacuarea aeriană a fost pregătită după ce două vehicule terestre fără echipaj, trimise să ajungă la soldat, au fost distruse de drone rusești. Folosirea unor mașini sau blindate ar fi expus și echipele de salvare unui pericol foarte mare, au explicat militarii implicați.

Ucraina utilizează deja roboți tereștri pentru transport și evacuarea răniților. Pentru aceste vehicule sunt dezvoltate inclusiv roți fără aer care pot funcționa și după deteriorări, astfel încât riscul de a rămâne blocate pe traseu să fie redus.

Producătorul Ayudag-6 confirmă evacuarea, dar precizează că asemenea zboruri rămân soluții de ultimă instanță. Fiecare misiune trebuie pregătită separat, iar riscurile pentru omul transportat sunt prea mari pentru a vorbi deja despre evacuări aeriene de rutină.

Vlasenko se recuperează într-un spital din Harkov. Reuters a confirmat salvarea pe baza imaginilor filmate de dronă și a informațiilor armatei, dar nu a putut verifica independent toate detaliile relatării soldatului.