Primele imagini din zona în care a fost doborâtă drona de pe teritoriul României. Ce avion de luptă a neutralizat-o şi ce tip de aparat de zbor era. Update

La rândul său, comandantul operațiunii, Gheorghe Maxim, a afirmat că drona a avut un traseu liniar de la intrarea în spațiul aerian al României până în momentul în care a fost doborâtă. Întrebat dacă acest lucru ar putea indica faptul că aparatul a fost bruiat, acesta a refuzat să facă speculații, explicând că ancheta este în desfășurare și că orice concluzie înainte de finalizarea investigației ar putea influența atât rezultatul cercetărilor, cât și percepția publică.

Update vineri, 24 iulie 2026, ora 14:40. Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că, potrivit informațiilor transmise de piloții implicați în misiune, drona doborâtă deasupra județului Buzău părea, din punct de vedere vizual, să fie de tip Shahed (Geran 2), model folosit în mod obișnuit de armata rusă. El a precizat însă că identificarea exactă a aparatului și stabilirea provenienței sale vor putea fi făcute doar după finalizarea anchetei.

„Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed, Geran 2 (…) Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

Acesta a subliniat că, în acest moment, nu există suficiente date pentru a stabili cui aparținea drona, care era misiunea acesteia sau dacă transporta explozibili.

„Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, a declarat șeful Armatei.

Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că este pentru prima dată când România se confruntă cu un astfel de incident pe acest traseu de zbor și că procedurile operaționale vor fi analizate în detaliu. El a amintit că, până acum, atenția Armatei s-a concentrat în special asupra Deltei Dunării, unde au fost înregistrate cele mai multe incidente de la începutul războiului din Ucraina, însă a avertizat că amenințări similare pot apărea și în alte zone ale țării.

Update vineri, 24 iulie 2026, ora 13:20. O echipă Digi24 a filmat primele imagini din perimetrul în care au fost găsite fragmentele dronei doborâte de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Resturile aparatului de zbor au fost descoperite pe un câmp situat la aproximativ trei kilometri de localitatea Padina, din județul Buzău.

Zona a fost securizată imediat după incident, iar la fața locului au fost mobilizate echipe ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În același timp, mai multe aeronave au survolat perimetrul, în timp ce specialiștii desfășoară cercetări pentru recuperarea și analizarea resturilor dronei și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care aceasta a pătruns în spațiul aerian al României.

Traseul dronei doborâte pe teritoriul României

Update vineri, 24 iulie 2026, ora 12:50. Potrivit informațiilor apărute până acum, drona a fost detectată de radarele Armatei Române în timp ce se afla deasupra Mării Negre, la aproximativ 20 de kilometri de țărm, îndreptându-se spre Sulina. Primele aeronave trimise în misiune au fost două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, care au încercat să intercepteze aparatul de zbor, însă racheta lansată nu și-a atins ținta.