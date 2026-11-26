În timp ce marile companii tehnologice investesc miliarde de dolari în dezvoltarea sistemelor de navigație autonomă, un adolescent din Ucraina a reușit să atragă atenția specialiștilor din domeniul aerospațial printr-o invenție realizată încă din timpul liceului. Proiectul său abordează una dintre principalele vulnerabilități ale dronelor moderne: dependența de semnalele sateliților.

Potrivit TechRadar, Yaroslav Sheiko, elev în clasa a XI-a în orașul ucrainean Poltava, a primit distincția prezidențială „Viitorul Ucrainei” din partea lui Volodimir Zelenski, pentru dezvoltarea unui sistem de pilot automat bazat pe inteligență artificială, care nu depinde de GPS.

Invenția vine într-un moment în care independența tehnologică și fiabilitatea sistemelor de navigație reprezintă priorități pentru numeroase state, inclusiv pentru Ucraina.

Adolescentul care a dezvoltat o tehnologie de navigație fără GPS

Proiectul lui Yaroslav Sheiko integrează inteligența artificială și tehnologia de stabilizare optoelectronică într-un sistem destinat aeronavelor fără pilot. Obiectivul cercetării sale este eliminarea dependenței de semnalele convenționale de poziționare prin satelit.

Pierderea semnalului GPS reprezintă o problemă importantă pentru numeroase dispozitive moderne, de la automobile și aeronave până la drone comerciale. Interferențele electronice pot afecta serviciile de navigație, iar dezvoltarea unor alternative constituie o direcție importantă de cercetare.

Deocamdată, informațiile disponibile publicului despre invenția adolescentului sunt limitate. Nu au fost prezentate date independente privind precizia sistemului, rezultatele testelor, autonomia sau comportamentul acestuia în diferite condiții de mediu.

Prin urmare, nu se poate stabili dacă tehnologia este pregătită pentru utilizarea pe scară largă sau dacă se află încă în etapa experimentală. Distincția prezidențială recunoaște însă performanța academică și caracterul inovator al proiectului.

De ce Ucraina încearcă să reducă dependența de tehnologiile prin satelit

Războiul declanșat de Rusia a accelerat dezvoltarea tehnologică din Ucraina, inclusiv cercetările privind utilizarea inteligenței artificiale în domeniul militar.

În paralel, dependența de infrastructura unor companii private a devenit un subiect sensibil. Serviciile de internet prin satelit furnizate de SpaceX au avut un rol important în menținerea comunicațiilor din Ucraina, însă restricțiile aplicate unor servicii Starlink au generat controverse.

Este importantă însă distincția dintre cele două tehnologii. GPS este un sistem de poziționare și navigație, în timp ce Starlink furnizează servicii de comunicații prin satelit. Eliminarea dependenței de GPS nu înseamnă automat că un dispozitiv nu mai are nevoie de o conexiune de comunicații.

Autoritățile de la Kiev urmăresc, de altfel, dezvoltarea unei infrastructuri proprii de comunicații prin satelit, independente de Starlink, pentru a reduce dependența de furnizorii externi.

Un palmares impresionant pentru un elev de clasa a XI-a

Premiul oferit de Volodimir Zelenski nu este prima recunoaștere importantă obținută de Yaroslav Sheiko. Adolescentul a beneficiat deja de două ori de bursa Președintelui Ucrainei și a câștigat de două ori concursul științific național organizat de Academia Juniorilor de Științe, în domeniul tehnologiilor aerospațiale și de apărare.

În 2025, tânărul a obținut și o medalie de aur la Salonul Internațional de Invenții INOVA, precum și o medalie de argint la Hackathon 2025.

Dincolo de contextul militar, navigația autonomă reprezintă un domeniu cu potențial pentru numeroase aplicații civile, inclusiv cercetarea științifică, monitorizarea mediului și intervențiile în situații de urgență.

Povestea elevului din Poltava ilustrează contribuția pe care o pot avea tinerii cercetători la dezvoltarea unor tehnologii complexe, chiar înainte de a ajunge pe băncile facultății.