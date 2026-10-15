Datoria externă bate record după record, iar investițiile străine se prăbușesc. Cum ajung românii să simtă problemele în buzunar

Datoria pe termen lung reprezintă cea mai mare parte, respectiv 184,784 miliarde de euro, în timp ce datoria pe termen scurt a urcat la 53,294 miliarde de euro.

Este important însă ca această cifră să nu fie confundată cu datoria publică. Datoria externă totală include obligațiile față de exterior ale mai multor sectoare ale economiei, nu doar împrumuturile statului.

Problema pentru populație apare mai ales atunci când necesarul mare de finanțare al statului și riscurile economice determină investitorii să ceară dobânzi mai ridicate. În prezent, România se confruntă deja cu presiuni asupra costurilor de finanțare, iar menținerea ratingului de țară în categoria recomandată investițiilor depinde inclusiv de continuarea reducerii deficitului bugetar.

Investițiile străine s-au redus cu peste 3,5 miliarde de euro

Un alt semnal important vine din investițiile străine directe. În primele opt luni ale anului, acestea au însumat numai 2,122 miliarde de euro, față de 5,657 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025.

Diferența este de peste 3,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 62,5%.

Pentru românul de rând, investițiile străine nu sunt doar o statistică. Banii investiți de companii pot însemna fabrici noi, extinderea unor capacități existente, servicii noi, locuri de muncă și salarii. O scădere puternică nu înseamnă automat că vor dispărea locuri de muncă, dar, dacă tendința persistă, poate însemna mai puține proiecte noi și o contribuție mai mică a capitalului străin la dezvoltarea economiei.

România cheltuiește în exterior mai mult decât încasează

În același timp, deficitul de cont curent a ajuns la 19,925 miliarde de euro în primele opt luni, față de 18,983 miliarde de euro cu un an înainte.