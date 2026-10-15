Ce se întâmplă dacă statului nu-i ajung banii până în decembrie. Variantele pentru acoperirea facturilor și investițiilor
Rectificarea bugetară din această toamnă va fi momentul în care estimările făcute la începutul anului vor fi puse față în față cu banii care au intrat efectiv în conturile statului. România are de achitat până la sfârșitul lui 2026 facturi către furnizori, transferuri către administrațiile locale, investiții și cofinanțări pentru proiectele europene, în timp ce dobânzile datoriei publice costă tot mai mult, iar o parte importantă din fondurile PNRR încă nu a fost încasată.
Ce înseamnă rectificarea pentru cetățeanul de rând
Bugetul poate fi privit, simplificat, ca bugetul unei familii, doar că la o scară uriașă. La începutul anului, statul estimează câți bani va încasa și stabilește cât poate cheltui. După câteva luni devine însă clar dacă estimările s-au confirmat.
Aici intervine rectificarea bugetară. Guvernul verifică veniturile și cheltuielile și mută bani între instituții, suplimentează anumite bugete sau reduce sumele acolo unde execuția este mai slabă.
Analiza Frames atrage atenția că întrebarea esențială în această toamnă este simplă: de unde vin banii necesari pentru toate obligațiile până la 31 decembrie?
Bugetul pentru 2026 a fost construit pe un deficit de 6,2% din PIB și pe investiții publice de aproximativ 163,8 miliarde de lei. Dintre acestea, aproximativ 53,4 miliarde de lei urmau să fie susținute din PNRR, prin granturi și împrumuturi.
România mai așteaptă miliarde de euro din PNRR
După renegocierea programului, alocarea României prin PNRR este de 20,11 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi și 6,54 miliarde împrumuturi.
Până acum, România a primit aproximativ 13,27 miliarde de euro, echivalentul a circa 66% din alocarea revizuită. Asta lasă o diferență de aproximativ 6,84 miliarde de euro.
Important este că acești bani nu pot fi considerați automat disponibili. România a depus ultima cerere de plată, în valoare de 6,04 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării, dar Comisia Europeană trebuie să evalueze îndeplinirea jaloanelor și să aprobe plata.
Dacă fondurile întârzie, statul are practic două variante pe termen scurt: să acopere anumite cheltuieli din alte resurse bugetare sau să se împrumute.
Problema este că împrumuturile costă tot mai mult
Aici apare a doua presiune asupra bugetului. Pentru 2026, cheltuielile cu dobânzile au fost estimate la 60,8 miliarde de lei, cu aproximativ 10,3 miliarde de lei peste nivelul din anul precedent.
Acești bani reprezintă costul datoriei, nu rambursarea propriu-zisă a tuturor sumelor împrumutate. Cu cât statul este nevoit să se finanțeze mai mult și mai scump, cu atât o parte mai mare din buget este absorbită de dobânzi.
Pentru cetățean, efectul nu înseamnă că o factură sau o pensie nu mai este automat plătită. Problema apare în modul în care Guvernul trebuie să împartă resursele disponibile între cheltuieli greu de redus și investiții care pot fi amânate sau încetinite.
Salariile și pensiile sunt greu de tăiat rapid
Statul nu are aceeași libertate asupra tuturor cheltuielilor. Salariile din sectorul public, pensiile, prestațiile sociale și o serie de transferuri reprezintă obligații care nu pot fi pur și simplu eliminate la rectificare fără modificări legislative și consecințe sociale majore.
Investițiile sunt mai flexibile, dar aici apare o altă problemă: dacă sunt proiecte finanțate din bani europeni, reducerea sau amânarea lor poate însemna pierderea ritmului de absorbție.
De aceea, Frames susține că prima soluție ar trebui să fie creșterea încasărilor efective, nu simpla tăiere a cheltuielilor.
Unde s-au încasat mai puțini bani
Analiza atrage atenția și asupra unor venituri fiscale speciale. Un exemplu este industria jocurilor de noroc.
Taxele de autorizare pentru aparatele slot-machine ar fi adus 485 de milioane de lei în perioada februarie-mai 2025, comparativ cu 300 de milioane de lei în aceeași perioadă din 2026. Diferența este de 185 de milioane de lei, adică aproximativ 38%.
Frames leagă o parte din această evoluție de modificările introduse prin OUG 7/2026 și de întârzierile în autorizarea locală. Estimările privind pierderile mai ample prezentate de industrie și consultanți nu reprezintă însă pierderi bugetare confirmate oficial și trebuie tratate separat de veniturile efectiv raportate.
Ce urmează după rectificare
Rectificarea ar trebui să arate, în primul rând, unde veniturile estimate la începutul anului nu s-au confirmat și ce cheltuieli trebuie suplimentate până în decembrie. Dacă apare un gol între bani și obligațiile asumate, Guvernul poate realoca fonduri, poate amâna unele cheltuieli, poate încerca să accelereze încasările sau poate apela suplimentar la împrumuturi.
Frames recomandă accelerarea fondurilor europene, recuperarea creanțelor, combaterea evaziunii și muncii la negru și verificarea sectoarelor în care există obligații fiscale speciale.
Miza depășește însă ultimele luni din 2026. Cifrele obținute la rectificare vor reprezenta și punctul de plecare pentru bugetul pe 2027. Dacă veniturile din acest an au fost supraestimate, repetarea acelorași ipoteze ar muta pur și simplu problema în anul următor.
Pentru românul de rând, rectificarea poate părea un exercițiu contabil complicat. În realitate, ea răspunde unei întrebări foarte concrete: câți bani are statul în mod real, cât mai are de plătit și cât va trebui să împrumute pentru a acoperi diferența până la sfârșitul anului.