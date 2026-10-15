Ce se întâmplă dacă statului nu-i ajung banii până în decembrie. Variantele pentru acoperirea facturilor și investițiilor

Aici intervine rectificarea bugetară. Guvernul verifică veniturile și cheltuielile și mută bani între instituții, suplimentează anumite bugete sau reduce sumele acolo unde execuția este mai slabă.

Analiza Frames atrage atenția că întrebarea esențială în această toamnă este simplă: de unde vin banii necesari pentru toate obligațiile până la 31 decembrie?

Bugetul pentru 2026 a fost construit pe un deficit de 6,2% din PIB și pe investiții publice de aproximativ 163,8 miliarde de lei. Dintre acestea, aproximativ 53,4 miliarde de lei urmau să fie susținute din PNRR, prin granturi și împrumuturi.

România mai așteaptă miliarde de euro din PNRR

După renegocierea programului, alocarea României prin PNRR este de 20,11 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi și 6,54 miliarde împrumuturi.

Până acum, România a primit aproximativ 13,27 miliarde de euro, echivalentul a circa 66% din alocarea revizuită. Asta lasă o diferență de aproximativ 6,84 miliarde de euro.

Important este că acești bani nu pot fi considerați automat disponibili. România a depus ultima cerere de plată, în valoare de 6,04 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării, dar Comisia Europeană trebuie să evalueze îndeplinirea jaloanelor și să aprobe plata.

Dacă fondurile întârzie, statul are practic două variante pe termen scurt: să acopere anumite cheltuieli din alte resurse bugetare sau să se împrumute.