Economia României ar putea intra în stagflație. Ce înseamnă asta pentru salarii, prețuri și locurile de muncă

Dacă peste această situație se suprapune o inflație ridicată, apare o problemă suplimentară: veniturile populației sunt presate tocmai într-o perioadă în care prețurile continuă să crească.

De exemplu, o familie poate ajunge să cheltuiască mai mult pentru aceleași alimente, servicii sau carburanți, în timp ce salariile nu mai cresc în același ritm. Pentru cei care caută un loc de muncă, o economie slabă poate însemna și mai puține oportunități, deoarece firmele amână extinderea.

„Economia României traversează în prezent o perioadă dificilă”, spune Cosmin Marinescu. După creșteri economice de numai 0,9% în 2024 și 0,7% în 2025, perspectivele pentru acest an sunt „rezervate sau chiar în teritoriu negativ”.

Inflația a scăzut, dar asta nu înseamnă că prețurile revin la nivelurile vechi

Există și o evoluție favorabilă: rata anuală a inflației a coborât de la 10,4% în iunie la 6,2% în august. Viceguvernatorul BNR arată însă că inflația ar putea rămâne sensibil peste 6% la sfârșitul anului și estimează revenirea în intervalul țintei abia în ultimul trimestru din 2027.

Pentru consumatori este important de înțeles că scăderea inflației nu înseamnă automat ieftiniri. O inflație de 6%, de exemplu, înseamnă în principiu că prețurile continuă să crească, doar că într-un ritm mai lent decât înainte. Datele din august arată tocmai această diferență: o parte importantă a reducerii ratei anuale a venit din efecte statistice de bază, în timp ce nivelurile ridicate ale prețurilor acumulate anterior au rămas.

De ce faptul că românii cumpără mai puțin contează pentru economie

Consumul, unul dintre motoarele importante ale economiei românești din ultimii ani, încetinește.

„Scăderea consumului semnalează tranziția către un nou model de creștere, care să nu mai fie bazat pe deficite și consum, iar investițiile să preia, mai puternic și durabil, rolul de driver al creșterii economice”, explică Marinescu.

Pe termen scurt, reducerea consumului înseamnă însă mai puțini bani încasați de magazine, restaurante și numeroase alte firme. Acestea pot deveni mai prudente cu investițiile, salariile sau angajările.

BNR atrage atenția și asupra deficitului comercial. Acesta s-a redus, dar mai ales pentru că cererea internă a scăzut și România cumpără mai puțin, nu pentru că exporturile au înregistrat o creștere spectaculoasă.