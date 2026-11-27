Evenimentul va fi organizat în zone dedicate în 19 magazine Auchan din întreaga țară, situate în Bacău, Baia Mare, Brașov (Auchan Brașov Coresi), București (Auchan Titan, Auchan Militari, Auchan Drumul Taberei, Auchan Pallady), Cluj-Napoca (Auchan Cluj, Auchan Cluj Nord), Constanța (Auchan Constanța, Auchan Constanța Sud), Craiova, Iași, Oradea, Pitești (Auchan Pitești, Auchan Pitești Găvana), Suceava, Târgu Mureș și Timișoara (Auchan Timișoara Nord), între orele 10:00-18:00.

La Târgul Savorile României, clienții vor putea descoperi, în funcție de magazinul vizitat, o varietate de produse și specialități locale: de la zacuscă, salată de vinete, murături asortate și conserve de legume, până la mezeluri tradiționale, lactate, miere, fructe și legume de sezon. Oferta include și produse de panificație, patiserie și cofetărie, paste artizanale, sosuri, gustări, opțiuni vegane și vinuri, precum și o selecție de produse nealimentare, inclusiv articole de îngrijire personală realizate de producători români. Totodată, la standurile unora dintre producătorii participanți vor fi organizate sesiuni de degustare, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi și aprecia o selecție de produse românești.

Tot în această perioadă, în toate celelalte hipermarketuri Auchan din țară vor avea loc acțiuni dedicate Clubului Mărci Emblematice Românești, o inițiativă unică pe piața de retail, lansată în 2020 din dorința de a aduce în atenția românilor unele dintre cele mai apreciate mărci autohtone de bunuri de larg consum. Prin intermediul acestui proiect, brandurile românești beneficiază de vizibilitate sporită și de oportunități de promovare pe termen lung, atât în magazinele Auchan, cât și în mediul online, contribuind astfel la consolidarea notorietății lor și la stimularea consumului de produse românești.

20 de ani de susținere și promovare a producătorilor români

De 20 de ani, Auchan România este alături de producătorii români, susținând economia locală prin parteneriate durabile și aducând mai aproape de consumatori produse autohtone, de calitate, în toate formatele sale de magazine.