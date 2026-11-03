Dacia Logan, cel mai înmatriculat model din România în octombrie 2026. BYD a urcat pe locul al patrulea în clasamentul mărcilor

Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 6% în octombrie

Potrivit datelor preliminare centralizate de APIA, în octombrie 2026 au fost înmatriculate 11.927 de autoturisme noi în România. Rezultatul este cu 6% mai mic decât cel înregistrat în aceeași lună a anului trecut.

Scăderea din octombrie se înscrie într-un context mai amplu: în primele zece luni din 2026, piața totală de autoturisme a coborât cu 7% față de perioada similară din 2025. Cifrele arată că revenirea cererii nu a fost suficientă pentru a compensa evoluția negativă de la nivelul întregului an.

În același timp, segmentul electrificat a avut o evoluție mai bună. Înmatriculările de autoturisme din această categorie au crescut cu 11% în octombrie, comparativ cu aceeași lună din 2025.

Mașinile electrice au ajuns la 1.493 de înmatriculări

Autoturismele pur electrice au înregistrat, la rândul lor, o creștere de 8% față de octombrie 2025. În total, au fost înmatriculate 1.493 de mașini electrice, potrivit datelor prezentate de APIA.

Evoluția indică un interes în creștere pentru acest tip de motorizare, chiar dacă piața auto, privită în ansamblu, a avut o lună mai slabă. Avansul înregistrat de electrice face parte din creșterea mai amplă a categoriei de autoturisme electrificate, care a urcat cu 11%.

Datele publicate sunt preliminare și oferă o imagine de ansamblu asupra pieței din octombrie. O analiză mai detaliată, cu informații despre clasele auto, tipurile de motorizare și evoluția mărcilor, urmează să fie prezentată de APIA.

Dacia domină clasamentul mărcilor, iar BYD ajunge pe locul al patrulea

În topul mărcilor, Dacia ocupă prima poziție, cu 2.814 autoturisme noi înmatriculate în octombrie. Toyota se află pe locul al doilea, cu 1.447 de unități, urmată de Škoda, cu 810 mașini.