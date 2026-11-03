Dacia Logan, cel mai înmatriculat model din România în octombrie 2026. BYD a urcat pe locul al patrulea în clasamentul mărcilor
Înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut cu 6% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. În schimb, segmentul mașinilor electrificate a continuat să crească, iar cele pur electrice au înregistrat un avans de 8%. Datele preliminare au fost publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza informațiilor furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).
Piața auto păstrează astfel o evoluție diferită în funcție de tipul de motorizare. Deși numărul total al autoturismelor noi înmatriculate a fost mai mic decât în octombrie 2025, mașinile electrificate au avut rezultate pozitive. În primele zece luni ale anului, însă, piața totală de autoturisme a rămas pe un trend descendent.
Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 6% în octombrie
Potrivit datelor preliminare centralizate de APIA, în octombrie 2026 au fost înmatriculate 11.927 de autoturisme noi în România. Rezultatul este cu 6% mai mic decât cel înregistrat în aceeași lună a anului trecut.
Scăderea din octombrie se înscrie într-un context mai amplu: în primele zece luni din 2026, piața totală de autoturisme a coborât cu 7% față de perioada similară din 2025. Cifrele arată că revenirea cererii nu a fost suficientă pentru a compensa evoluția negativă de la nivelul întregului an.
În același timp, segmentul electrificat a avut o evoluție mai bună. Înmatriculările de autoturisme din această categorie au crescut cu 11% în octombrie, comparativ cu aceeași lună din 2025.
Mașinile electrice au ajuns la 1.493 de înmatriculări
Autoturismele pur electrice au înregistrat, la rândul lor, o creștere de 8% față de octombrie 2025. În total, au fost înmatriculate 1.493 de mașini electrice, potrivit datelor prezentate de APIA.
Evoluția indică un interes în creștere pentru acest tip de motorizare, chiar dacă piața auto, privită în ansamblu, a avut o lună mai slabă. Avansul înregistrat de electrice face parte din creșterea mai amplă a categoriei de autoturisme electrificate, care a urcat cu 11%.
Datele publicate sunt preliminare și oferă o imagine de ansamblu asupra pieței din octombrie. O analiză mai detaliată, cu informații despre clasele auto, tipurile de motorizare și evoluția mărcilor, urmează să fie prezentată de APIA.
Dacia domină clasamentul mărcilor, iar BYD ajunge pe locul al patrulea
În topul mărcilor, Dacia ocupă prima poziție, cu 2.814 autoturisme noi înmatriculate în octombrie. Toyota se află pe locul al doilea, cu 1.447 de unități, urmată de Škoda, cu 810 mașini.
Un rezultat important vine din partea BYD, care a ajuns pe poziția a patra, cu 796 de autoturisme înmatriculate. Marca este urmată de Renault, cu 534 de unități, și Ford, cu 530.
Clasamentul continuă cu MG, care a înregistrat 482 de înmatriculări, Volkswagen, cu 474, Hyundai, cu 451, și Mercedes-Benz, cu 417 de unități. În categoria celorlalte mărci au fost incluse 3.172 de autoturisme.
Dacia Logan este liderul modelelor înmatriculate
La nivelul modelelor, Dacia Logan a fost cea mai înmatriculată mașină nouă din România în octombrie, cu 1.115 unități. Pe următoarele două poziții se află alte modele ale producătorului român: Dacia Duster, cu 605 înmatriculări, și Dacia Sandero, cu 579.
Toyota Corolla Cross ocupă locul al patrulea, cu 540 de unități, iar Dacia Bigster se află pe poziția a cincea, cu 363 de mașini. Ford Puma a înregistrat 322 de înmatriculări, în timp ce Škoda Octavia a ajuns la 291.
Ultimele trei poziții din top zece sunt ocupate de Toyota Yaris Cross, cu 275 de unități, BYD Seal U DM-i, cu 270, și Hyundai Tucson, cu 268 de autoturisme înmatriculate.