Automobilele chinezești nu mai sunt alegerea de compromis. Ce arată un nou sondaj despre cumpărătorii de electrice
Există un fenomen mai important decât creșterea vânzărilor unei mărci auto: situația în care cumpărătorii amână achiziția unui automobil deoarece așteaptă intrarea pe piață a unor modele concurente. Exact acest comportament începe să fie observat în Canada, unde mașinile electrice produse în China au devenit suficient de atractive încât să influențeze deciziile de cumpărare chiar înainte de a fi disponibile pe scară largă.
Un sondaj comandat de organizația Clean Energy Canada și realizat de Abacus Data arată că 48% dintre canadieni sunt înclinați să aleagă un automobil electric la următoarea achiziție. Dintre persoanele din acest grup, 42% afirmă că ar putea aștepta apariția mai multor modele chinezești. Rezultatul nu înseamnă că 42% din întreaga populație canadiană va cumpăra automobile produse în China, dar indică o schimbare importantă a așteptărilor.
De ce cumpărătorii sunt dispuși să amâne achiziția unui automobil electric
Ani la rând, constructorii auto occidentali au beneficiat de avantajul reputației, al rețelelor extinse de distribuție și al încrederii în calitatea produselor. În cazul automobilelor electrice, concurența tehnologică s-a intensificat însă foarte rapid.
Producătorii chinezi au dezvoltat o gamă extinsă de vehicule electrice, de la modele urbane accesibile până la SUV-uri și limuzine cu performanțe ridicate. Bateriile, autonomia, sistemele multimedia și viteza de încărcare au devenit criterii de comparație la fel de importante precum emblema de pe capotă.
În Canada, oferta de automobile electrice chinezești a fost mult timp restricționată de politica tarifară. Taxele de import extrem de ridicate au limitat accesul modelelor produse în China, însă autoritățile canadiene au convenit ulterior un mecanism care permite intrarea unui număr limitat de vehicule.
Pentru 2026, cadrul comercial prevede o cotă de 49.000 de automobile electrice chinezești. Potrivit datelor prezentate de Electrek, aproximativ 16.000 de asemenea vehicule fuseseră importate până la momentul relatării, ceea ce arată că oferta încă se dezvoltă.
Sondajul a fost realizat online între 18 și 23 septembrie 2026, pe un eșantion de 2.762 de adulți. Interesul pentru electrificare este deosebit de ridicat în rândul persoanelor tinere: 67% dintre respondenții cu vârste de 18–29 de ani și 58% dintre cei de 30–44 de ani se declară înclinați către achiziția unui automobil electric.
Cifrele sugerează că nu este vorba exclusiv despre o preferință pentru mărcile chinezești, ci și despre așteptarea unor prețuri mai competitive și a unor tehnologii actualizate.
România oferă deja o imagine a concurenței pe care Canada abia începe să o descopere
Piața românească este diferită deoarece automobilele chinezești sunt deja prezente prin mai multe mărci, iar oferta include atât modele electrice, cât și hibride plug-in sau convenționale.
BYD, de exemplu, a înregistrat 708 autoturisme noi în România în septembrie 2026, potrivit datelor preliminare APIA. Marca a depășit în aceeași lună Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz și BMW în clasamentul general al înmatriculărilor pe mărci.
Acest rezultat nu înseamnă că BYD domină piața românească. Dacia rămâne mult înainte, cu 2.705 automobile înmatriculate în septembrie. Totuși, ascensiunea producătorului chinez este relevantă pentru viteza cu care se schimbă preferințele.
Pentru cumpărătorul român, competiția are mai multe efecte posibile. Constructorii consacrați sunt obligați să reevalueze raportul dintre preț, autonomie, dotări și garanție, în timp ce mărcile noi trebuie să demonstreze că pot oferi service, piese și suport după vânzare.
Prețul de achiziție rămâne doar o parte din costul total. Valoarea de revânzare, fiabilitatea bateriei, disponibilitatea componentelor și experiența service-ului pot modifica semnificativ avantajul financiar inițial.
Sondajul canadian mai arată că 47% dintre respondenți preferă o piață auto orientată după standardele și oferta europeană, comparativ cu 21% care preferă o piață influențată de Statele Unite. Rezultatul reflectă și diferențele dintre tipurile de automobile disponibile în cele două regiuni.
Pentru industria auto globală, vestea importantă este că producătorii chinezi nu mai concurează doar prin preț. Ei au început să influențeze momentul în care un consumator decide să cumpere o mașină, iar această schimbare poate deveni la fel de importantă precum vânzările efective.