Automobilele chinezești nu mai sunt alegerea de compromis. Ce arată un nou sondaj despre cumpărătorii de electrice

De ce cumpărătorii sunt dispuși să amâne achiziția unui automobil electric

Ani la rând, constructorii auto occidentali au beneficiat de avantajul reputației, al rețelelor extinse de distribuție și al încrederii în calitatea produselor. În cazul automobilelor electrice, concurența tehnologică s-a intensificat însă foarte rapid.

Producătorii chinezi au dezvoltat o gamă extinsă de vehicule electrice, de la modele urbane accesibile până la SUV-uri și limuzine cu performanțe ridicate. Bateriile, autonomia, sistemele multimedia și viteza de încărcare au devenit criterii de comparație la fel de importante precum emblema de pe capotă.

În Canada, oferta de automobile electrice chinezești a fost mult timp restricționată de politica tarifară. Taxele de import extrem de ridicate au limitat accesul modelelor produse în China, însă autoritățile canadiene au convenit ulterior un mecanism care permite intrarea unui număr limitat de vehicule.

Pentru 2026, cadrul comercial prevede o cotă de 49.000 de automobile electrice chinezești. Potrivit datelor prezentate de Electrek, aproximativ 16.000 de asemenea vehicule fuseseră importate până la momentul relatării, ceea ce arată că oferta încă se dezvoltă.

Sondajul a fost realizat online între 18 și 23 septembrie 2026, pe un eșantion de 2.762 de adulți. Interesul pentru electrificare este deosebit de ridicat în rândul persoanelor tinere: 67% dintre respondenții cu vârste de 18–29 de ani și 58% dintre cei de 30–44 de ani se declară înclinați către achiziția unui automobil electric.

Cifrele sugerează că nu este vorba exclusiv despre o preferință pentru mărcile chinezești, ci și despre așteptarea unor prețuri mai competitive și a unor tehnologii actualizate.

România oferă deja o imagine a concurenței pe care Canada abia începe să o descopere

Piața românească este diferită deoarece automobilele chinezești sunt deja prezente prin mai multe mărci, iar oferta include atât modele electrice, cât și hibride plug-in sau convenționale.