BYD aduce în Europa un SUV electric cu 7 locuri, 775 CP și încărcare în 5 minute. Noul Atto 8 promite până la 653 km autonomie

Până la 775 CP, baterie de 115 kWh și încărcare aproape la fel de rapidă ca alimentarea cu benzină

BYD Atto 8 are o lungime de 5,04 metri, o lățime de aproximativ 2 metri și o înălțime de 1,76 metri. Dimensiunile îl plasează în categoria SUV-urilor mari, concepute pentru transportul confortabil al unei familii numeroase.

Modelul va fi disponibil în două configurații principale de propulsie. Versiunea Design RWD utilizează un singur motor electric amplasat pe puntea spate, care dezvoltă aproximativ 340 kW, echivalentul a circa 462 CP.

Această variantă pune accentul pe autonomie și eficiență, oferind până la 653 de kilometri în ciclul european WLTP. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ opt secunde.

Versiunea superioară Excellence AWD adaugă un motor electric pe puntea față, oferind tracțiune integrală și o putere combinată de 570 kW, echivalentul a aproximativ 775 CP.

Cuplul maxim ajunge la 775 Nm, iar accelerația de la 0 la 100 km/h durează numai 4,6 secunde. Performanțele sunt impresionante pentru un automobil care poate transporta șapte persoane.

Ambele configurații utilizează o baterie Blade de generația a doua, cu o capacitate de 115 kWh. Versiunea cu tracțiune integrală oferă o autonomie WLTP de aproximativ 602 kilometri.

Cea mai spectaculoasă caracteristică este tehnologia Flash Charging. BYD afirmă că acumulatorul poate fi încărcat de la 10% la 80% în cinci minute, iar de la 10% la 97% în numai nouă minute.