BYD aduce în Europa un SUV electric cu 7 locuri, 775 CP și încărcare în 5 minute. Noul Atto 8 promite până la 653 km autonomie
Constructorii chinezi nu mai concurează exclusiv prin preț, iar noul BYD Atto 8 reprezintă una dintre cele mai clare demonstrații ale acestei schimbări. Prezentat la Salonul Auto de la Paris din octombrie 2026, SUV-ul electric combină dimensiunile unui automobil de familie cu performanțele unui model sport și o tehnologie de încărcare care promite să reducă radical timpul petrecut la stațiile de alimentare.
Atto 8 este cel mai nou SUV electric de mari dimensiuni din portofoliul european BYD și primul model al mărcii care introduce pe continent bateria Blade de generația a doua, împreună cu sistemul Flash Charging. Constructorul anunță o autonomie de până la 653 de kilometri WLTP și posibilitatea încărcării de la 10% la 80% în numai cinci minute, în condiții tehnice compatibile. Pentru cumpărătorii români interesați de SUV-uri mari, modelul ar putea deveni o alternativă la Hyundai IONIQ 9 și Kia EV9.
Până la 775 CP, baterie de 115 kWh și încărcare aproape la fel de rapidă ca alimentarea cu benzină
BYD Atto 8 are o lungime de 5,04 metri, o lățime de aproximativ 2 metri și o înălțime de 1,76 metri. Dimensiunile îl plasează în categoria SUV-urilor mari, concepute pentru transportul confortabil al unei familii numeroase.
Modelul va fi disponibil în două configurații principale de propulsie. Versiunea Design RWD utilizează un singur motor electric amplasat pe puntea spate, care dezvoltă aproximativ 340 kW, echivalentul a circa 462 CP.
Această variantă pune accentul pe autonomie și eficiență, oferind până la 653 de kilometri în ciclul european WLTP. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ opt secunde.
Versiunea superioară Excellence AWD adaugă un motor electric pe puntea față, oferind tracțiune integrală și o putere combinată de 570 kW, echivalentul a aproximativ 775 CP.
Cuplul maxim ajunge la 775 Nm, iar accelerația de la 0 la 100 km/h durează numai 4,6 secunde. Performanțele sunt impresionante pentru un automobil care poate transporta șapte persoane.
Ambele configurații utilizează o baterie Blade de generația a doua, cu o capacitate de 115 kWh. Versiunea cu tracțiune integrală oferă o autonomie WLTP de aproximativ 602 kilometri.
Cea mai spectaculoasă caracteristică este tehnologia Flash Charging. BYD afirmă că acumulatorul poate fi încărcat de la 10% la 80% în cinci minute, iar de la 10% la 97% în numai nouă minute.
Constructorul susține că și la temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius, încărcarea de la 20% la 97% poate fi realizată în aproximativ 12 minute, în condițiile prevăzute de sistem. (BYD)
Interior premium, șapte locuri și tehnologii care pot atrage familiile din România
Dincolo de performanțe, BYD Atto 8 încearcă să concureze cu SUV-urile premium europene prin confort și dotări. Habitaclul are șapte locuri, iar plafonul panoramic din sticlă acoperă o suprafață de aproximativ 2,39 metri pătrați.
Scaunele din față și cele exterioare de pe al doilea rând beneficiază de încălzire, ventilație și funcție de masaj. Pasagerii din spate au acces la comenzi dedicate pentru climatizare, ceea ce poate îmbunătăți confortul în călătoriile lungi.
Sistemul multimedia utilizează un ecran central de 15,6 inchi, completat de instrumentarul digital de 10,25 inchi și un head-up display de 26 de inchi. Integrarea serviciilor Google reprezintă un avantaj pentru cumpărătorii europeni obișnuiți cu aplicațiile Android.
Versiunea superioară primește un sistem audio DiSound cu 21 de difuzoare, în timp ce configurația Design utilizează zece difuzoare. Printre dotările suplimentare se numără și un compartiment frigorific amplasat în partea frontală.
Spațiul de încărcare este generos pentru un automobil de familie. Cu toate cele șapte locuri utilizate, portbagajul oferă aproximativ 270 de litri. Prin rabatarea scaunelor de pe ultimele două rânduri, volumul poate ajunge la 1.960 de litri.
Există și un compartiment frontal de depozitare, cu o capacitate de 136 de litri, util pentru cablurile de încărcare și bagajele mai mici.
Pentru utilizatorii din România, cea mai importantă întrebare privește infrastructura necesară sistemului Flash Charging. Încărcarea unei baterii de 115 kWh de la 10% la 80% în cinci minute presupune transferul a aproximativ 80 kWh de energie, ceea ce necesită o putere medie apropiată de 1 MW, fără a include pierderile.
Stațiile publice convenționale de 150 sau 300 kW nu pot reproduce aceste performanțe. Pentru valorificarea tehnologiei este necesară dezvoltarea unei rețele compatibile de încărcătoare de foarte mare putere.
BYD a anunțat că Atto 8 va ajunge la dealerii europeni în primul trimestru din 2027. Prețurile oficiale nu au fost comunicate, însă poziționarea deasupra modelelor electrice mai accesibile sugerează că va concura în segmentul premium.
În Germania, BYD Tang, un alt SUV electric de mari dimensiuni, are un preț de listă de aproximativ 75.000 de euro, deși constructorul a derulat și campanii promoționale cu prețuri considerabil mai mici. Acesta reprezintă doar un reper comercial, nu o estimare oficială pentru noul Atto 8.
Pentru România, lansarea exactă, configurațiile și prețurile vor trebui confirmate de reprezentanții locali BYD. Totuși, disponibilitatea europeană anunțată pentru începutul anului 2027 face ca modelul să fie relevant și pentru cumpărătorii de pe piața noastră.
Atto 8 demonstrează că industria auto chineză încearcă să câștige cumpărători nu doar prin costuri mai mici, ci și prin autonomie, performanțe și tehnologii avansate. Dacă infrastructura Flash Charging se dezvoltă suficient de repede, timpul de încărcare ar putea înceta să mai fie unul dintre principalele argumente împotriva automobilelor electrice.