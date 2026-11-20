Unde a ajuns Adriean Videanu după retragerea din politică. Afacerile familiei și investițiile de milioane de euro
Adriean Videanu, fost primar general al Bucureștiului și ministru al Economiei, s-a retras de mai bine de un deceniu din prim-planul politicii românești, însă a rămas activ în mediul de afaceri. La 63 de ani, fostul lider PDL este asociat cu un grup de companii din industria pietrei naturale, imobiliare și reciclare, iar familia sa a realizat tranzacții de zeci de milioane de euro. Una dintre cele mai importante investiții anunțate vizează construirea unei fabrici de reciclare, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat de peste 26 de milioane de euro.
Ce avere are Adriean Videanu. Estimările de sute de milioane de euro
Averea fostului ministru a fost subiect de interes încă din perioada în care acesta ocupa funcții publice. În 2009, revista Capital îi estima averea la aproximativ 200–220 de milioane de euro, evaluare pe care Videanu a contestat-o. La momentul respectiv, fostul politician susținea că averea sa personală și a soției sale nu depășea două milioane de euro.
În prezent, nu există o evaluare publică recentă și verificată care să stabilească exact valoarea averii familiei Videanu. Dimensiunea afacerilor poate fi însă observată prin rezultatele financiare ale companiilor și tranzacțiile imobiliare realizate.
Una dintre cele mai importante a avut loc în 2023, când familia Videanu a vândut către dezvoltatorul One United Properties terenul fostei platforme industriale Titan Mar din București.
Tranzacția a inclus o plată de 20 de milioane de euro și un acord privind primirea unor apartamente și spații comerciale evaluate la încă 15 milioane de euro, în cadrul viitorului proiect imobiliar.
Valoarea totală convenită a tranzacției ajunge astfel la aproximativ 35 de milioane de euro, fără ca această sumă să reprezinte automat averea personală a fostului ministru.
Ce afaceri are acum fostul primar al Bucureștiului
După retragerea din politică, Adriean Videanu s-a concentrat asupra activităților economice dezvoltate împreună cu familia sa. Printre cele mai importante companii se numără Marmosim, specializată în exploatarea și prelucrarea pietrei naturale, și Adam Stone, activă în comercializarea materialelor de construcții.
Marmosim deține licențe de exploatare pentru șase cariere de roci naturale, inclusiv marmură, travertin, calcar și andezit. Unul dintre produsele cunoscute este marmura de Rușchița.
Potrivit datelor financiare aferente anului 2022, Adam Stone a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 10,5 milioane de euro și un profit de 2,7 milioane de euro.
În același an, Marmosim a raportat afaceri de circa 7,9 milioane de euro și un profit de aproximativ 330.000 de euro. Desigur, aceste rezultate nu reflectă neapărat situația financiară a companiilor în 2026.
Investiție de 40 de milioane de euro, cu ajutor de la stat
Unul dintre cele mai importante proiecte anunțate de familia Videanu vizează construirea unei fabrici de reciclare a deșeurilor rezultate din exploatarea carierelor.
Investiția, estimată la aproximativ 40 de milioane de euro, era prevăzută pentru platforma industrială Marmosim din Simeria, județul Hunedoara.
Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro în 2025, proiectul beneficia de un ajutor de stat aprobat în valoare de 26,4 milioane de euro și urma să genereze 72 de locuri de muncă.
„Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială. Probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie”, declara Adriean Videanu.
Incidentul cu bijuterii de 650.000 de euro
De asemena, numele fostului ministru a revenit în atenția publică și în 2024, după ce el și soția sa, Miorița Videanu, au fost opriți pe aeroportul din München.
Autoritățile vamale germane au descoperit bijuterii nedeclarate, evaluate la aproximativ 650.000 de euro, printre care un ceas Patek Philippe și un colier Cartier cu diamante.
Videanu a explicat ulterior că bunurile fuseseră cumpărate din Elveția și că incidentul a fost provocat de necunoașterea regulilor vamale europene.
„Nu am știut legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România”, a declarat acesta.
De la Primăria Capitalei, la retragerea din politică
Adriean Videanu a condus Primăria Bucureștiului între 2005 și 2008, după care a ocupat funcția de ministru al Economiei. A fost unul dintre liderii importanți ai fostului Partid Democrat Liberal și a participat la elaborarea politicilor economice promovate de Alianța DA. În 2015, s-a retras din funcțiile de conducere politică, în contextul problemelor judiciare.
În 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv în dosarul privind presupusa delapidare a Romgaz, în care fusese cercetat alături de omul de afaceri Ioan Niculae.
Astăzi, Adriean Videanu rămâne în afara funcțiilor politice importante, iar activitatea sa publică este legată în principal de afacerile familiei și de proiectele industriale dezvoltate în România.