În prezent, nu există o evaluare publică recentă și verificată care să stabilească exact valoarea averii familiei Videanu. Dimensiunea afacerilor poate fi însă observată prin rezultatele financiare ale companiilor și tranzacțiile imobiliare realizate.

Una dintre cele mai importante a avut loc în 2023, când familia Videanu a vândut către dezvoltatorul One United Properties terenul fostei platforme industriale Titan Mar din București.

Tranzacția a inclus o plată de 20 de milioane de euro și un acord privind primirea unor apartamente și spații comerciale evaluate la încă 15 milioane de euro, în cadrul viitorului proiect imobiliar.

Valoarea totală convenită a tranzacției ajunge astfel la aproximativ 35 de milioane de euro, fără ca această sumă să reprezinte automat averea personală a fostului ministru.

Ce afaceri are acum fostul primar al Bucureștiului

După retragerea din politică, Adriean Videanu s-a concentrat asupra activităților economice dezvoltate împreună cu familia sa. Printre cele mai importante companii se numără Marmosim, specializată în exploatarea și prelucrarea pietrei naturale, și Adam Stone, activă în comercializarea materialelor de construcții.

Marmosim deține licențe de exploatare pentru șase cariere de roci naturale, inclusiv marmură, travertin, calcar și andezit. Unul dintre produsele cunoscute este marmura de Rușchița.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2022, Adam Stone a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 10,5 milioane de euro și un profit de 2,7 milioane de euro.