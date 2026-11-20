Sistemul este alcătuit dintr-o pitică roșie și două pitice albe. Una dintre piticele albe se află pe o orbită apropiată de steaua roșie, în timp ce a doua se găsește la o distanță mult mai mare și orbitează în jurul perechii. Configurația este cu atât mai interesantă cu cât astronomii nu cunosc un sistem asemănător la mai puțin de 100 de ani-lumină de Terra.

Cercetătorii căutau exoplanete, dar au găsit un sistem stelar neobișnuit

Descoperirea a pornit de la observațiile unei pitice roșii realizate cu instrumentul SPIRou, instalat pe Telescopul Canada-Franța-Hawaii, de pe Maunakea, Hawaii. Acesta este conceput pentru identificarea exoplanetelor prin măsurarea variațiilor foarte mici ale vitezei unei stele, produse de atracția gravitațională a planetelor care o orbitează.

În cazul stelei analizate, cercetătorii au observat însă un comportament neașteptat. Viteza acesteia varia cu aproape 16 kilometri pe secundă, o diferență de peste 1.000 de ori mai mare decât cea anticipată în cazul influenței unei planete.

Observațiile au continuat timp de mai mulți ani, iar datele au arătat că obiectul invizibil care influența mișcarea piticei roșii avea o masă de peste jumătate din cea a Soarelui. În același timp, luminozitatea sa era extrem de redusă.

Combinația dintre masa relativ mare și lumina foarte slabă i-a determinat pe cercetători să ia în calcul existența unei rămășițe stelare. Charles-Antoine Parent, student la Universitatea Laval și coautor al studiului, a explicat că o pitică albă era cea mai probabilă variantă, deși inițial nu puteau fi excluse nici posibilitatea unei stele neutronice sau cea a unei găuri negre.

Telescopul Gemini North a identificat pitica albă ascunsă

Pentru a afla ce se ascunde în apropierea piticei roșii, echipa a apelat la telescopul Gemini North, aflat tot pe muntele Maunakea. Cu ajutorul instrumentului ʻAlopeke, care permite obținerea unor imagini de înaltă rezoluție, astronomii au reușit să detecteze direct companionul slab luminos.

Observațiile au confirmat că obiectul era o pitică albă. O a doua stea de același tip fusese deja identificată ca parte a sistemului, însă se află mult mai departe de perechea formată din pitica roșie și prima pitică albă.