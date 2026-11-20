Astronomii au descoperit un sistem cu trei stele la doar 28 de ani-lumină de Pământ. Una dintre ele ridică întrebări despre evoluția stelelor
Astronomii au identificat un sistem stelar neobișnuit, aflat la numai 28 de ani-lumină de Pământ, care ar putea pune sub semnul întrebării unele dintre teoriile despre evoluția stelelor. Numit Welopōʻai, acesta este cel mai apropiat sistem triplu cunoscut care conține două pitice albe, rămășițele dense ale unor stele ajunse la finalul vieții.
Descoperirea a fost realizată de o echipă internațională coordonată de cercetători de la Trottier Institute for Research on Exoplanets (IREx), din cadrul Universității din Montreal. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Astronomy & Astrophysics.
Sistemul este alcătuit dintr-o pitică roșie și două pitice albe. Una dintre piticele albe se află pe o orbită apropiată de steaua roșie, în timp ce a doua se găsește la o distanță mult mai mare și orbitează în jurul perechii. Configurația este cu atât mai interesantă cu cât astronomii nu cunosc un sistem asemănător la mai puțin de 100 de ani-lumină de Terra.
Cercetătorii căutau exoplanete, dar au găsit un sistem stelar neobișnuit
Descoperirea a pornit de la observațiile unei pitice roșii realizate cu instrumentul SPIRou, instalat pe Telescopul Canada-Franța-Hawaii, de pe Maunakea, Hawaii. Acesta este conceput pentru identificarea exoplanetelor prin măsurarea variațiilor foarte mici ale vitezei unei stele, produse de atracția gravitațională a planetelor care o orbitează.
În cazul stelei analizate, cercetătorii au observat însă un comportament neașteptat. Viteza acesteia varia cu aproape 16 kilometri pe secundă, o diferență de peste 1.000 de ori mai mare decât cea anticipată în cazul influenței unei planete.
Observațiile au continuat timp de mai mulți ani, iar datele au arătat că obiectul invizibil care influența mișcarea piticei roșii avea o masă de peste jumătate din cea a Soarelui. În același timp, luminozitatea sa era extrem de redusă.
Combinația dintre masa relativ mare și lumina foarte slabă i-a determinat pe cercetători să ia în calcul existența unei rămășițe stelare. Charles-Antoine Parent, student la Universitatea Laval și coautor al studiului, a explicat că o pitică albă era cea mai probabilă variantă, deși inițial nu puteau fi excluse nici posibilitatea unei stele neutronice sau cea a unei găuri negre.
Telescopul Gemini North a identificat pitica albă ascunsă
Pentru a afla ce se ascunde în apropierea piticei roșii, echipa a apelat la telescopul Gemini North, aflat tot pe muntele Maunakea. Cu ajutorul instrumentului ʻAlopeke, care permite obținerea unor imagini de înaltă rezoluție, astronomii au reușit să detecteze direct companionul slab luminos.
Observațiile au confirmat că obiectul era o pitică albă. O a doua stea de același tip fusese deja identificată ca parte a sistemului, însă se află mult mai departe de perechea formată din pitica roșie și prima pitică albă.
Astfel, cercetătorii au stabilit configurația celor trei corpuri cerești: două stele orbitează una în jurul celeilalte, iar a treia se deplasează pe o orbită mult mai largă în jurul perechii. Welopōʻai devine, în acest fel, cel mai apropiat sistem triplu cunoscut care conține două pitice albe.
Rezultatul este important și pentru că oferă astronomilor ocazia de a studia interacțiunea dintre stele aflate în etape foarte diferite ale evoluției lor. Piticele albe sunt nucleele dense rămase după ce stelele asemănătoare Soarelui își consumă combustibilul și trec prin ultimele faze ale existenței.
De ce existența sistemului Welopōʻai îi nedumerește pe astronomi
Una dintre cele mai importante contribuții ale studiului este măsurarea masei piticei albe nou identificate, cu o marjă de eroare mai mică de 1%. O asemenea precizie este rară și le permite cercetătorilor să verifice modelele folosite pentru descrierea evoluției stelare și a comportamentului materiei la densități extreme.
Datele indică faptul că steaua care a devenit pitică albă avea inițial o masă cu aproximativ 40% mai mare decât cea a Soarelui. Pe măsură ce a îmbătrânit, aceasta s-a transformat într-o gigantă și s-a extins până la un volum de câteva sute de ori mai mare decât cel inițial.
În această etapă, pitica roșie ar fi trebuit să fie afectată puternic de expansiunea companionului său. În sisteme similare, steaua care devine gigantă poate ajunge să își înghită partenerul sau poate declanșa o interacțiune atât de intensă încât cele două corpuri să fuzioneze.
În cazul Welopōʻai, însă, pitica roșie pare să fi supraviețuit acestei perioade și să fi rămas pe o orbită surprinzător de largă și stabilă. Tocmai această particularitate îi pune în dificultate pe cercetători, deoarece nu există încă o explicație clară pentru felul în care sistemul a ajuns la configurația actuală.
„Acest sistem nu ar trebui să existe”, a declarat Patrick Dufour, profesor la Universitatea din Montreal și specialist în pitice albe, care a participat la studiu. Cercetătorii vor continua observațiile pentru a înțelege ce procese au permis supraviețuirea piticei roșii și formarea configurației observate astăzi.