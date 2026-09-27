SUV-ul electric BYD de mărimea unui Kona primește 500 km autonomie și costă sub 14.000 de euro

Noua baterie ridică autonomia declarată la 501 kilometri

Gama include o baterie de 32 kWh pentru aproximativ 301 kilometri în ciclul CLTC, una de 45,12 kWh pentru 401 kilometri și noul pachet de 51,13 kWh pentru 501 kilometri. Ciclul chinezesc este mai optimist decât WLTP, astfel că autonomia europeană a unei versiuni echivalente ar fi probabil mai mică.

Prețurile pornesc de la aproximativ 9.350 de euro și ajung la circa 13.200 de euro. Cu o subvenție temporară aplicată în China, pragul minim poate coborî în jurul a 8.500 de euro. O versiune de 401 kilometri este mai ieftină cu echivalentul a aproximativ 2.100 de euro față de modelul anterior, semn al concurenței intense dintre producătorii locali.

Interiorul include un ecran central de 12,8 inci, un panou de instrumente de 8,8 inci, sistemul DiLink 100 și camere cu vedere la 360 de grade. Unele versiuni pot primi pachetul de asistență God’s Eye C, care adaugă funcții de monitorizare și condus asistat.

Prețul european include mult mai mult decât mașina din fabrică

Atto 2 este deja un nume cunoscut în afara Chinei, dar prețul european este mult mai mare decât echivalentul direct al celui local. Transportul, tarifele comerciale, TVA-ul, omologarea, garanția și rețeaua de distribuție adaugă costuri. Echiparea și bateria pot fi, de asemenea, diferite de variantele prezentate pe piața chineză.

Pentru România, adevărata veste este viteza cu care BYD mărește autonomia fără să urce prețul intern. Acest ritm pune presiune pe Dacia Spring, Hyundai Inster și celelalte electrice urbane, chiar dacă diferențele de dimensiune și poziționare nu permit o comparație perfectă.

Dacă Atto 2 actualizat ajunge în oferta locală, compară autonomia WLTP, viteza de încărcare, garanția și prețul final, nu valorile CLTC convertite din yuani. Modelul chinezesc arată cât de ieftină poate deveni tehnologia la scară mare. Pentru cumpărătorul român, întrebarea este cât din acest avantaj supraviețuiește până când mașina ajunge înmatriculată și susținută de un service local.