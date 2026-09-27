SUV-ul electric BYD de mărimea unui Kona primește 500 km autonomie și costă sub 14.000 de euro
BYD actualizează unul dintre cele mai vândute SUV-uri electrice ale sale cu o baterie mai mare și prețuri care par aproape imposibile din perspectivă europeană. Yuan Up, cunoscut pe piețele externe sub numele Atto 2, primește pentru anul 2027 o versiune cu autonomie declarată de 501 kilometri. În China, gama costă aproximativ între 9.350 și 13.200 de euro înaintea unor reduceri temporare.
Modelul a fost al cincilea cel mai vândut automobil electric din lume în prima jumătate a anului 2026. Cu o lungime de 4.310 milimetri și un ampatament de 2.620 de milimetri, se află în zona unui Hyundai Kona. Dimensiunile compacte și prețul redus explică succesul, dar cifrele chinezești nu se transferă direct într-un showroom din România.
Noua baterie ridică autonomia declarată la 501 kilometri
Gama include o baterie de 32 kWh pentru aproximativ 301 kilometri în ciclul CLTC, una de 45,12 kWh pentru 401 kilometri și noul pachet de 51,13 kWh pentru 501 kilometri. Ciclul chinezesc este mai optimist decât WLTP, astfel că autonomia europeană a unei versiuni echivalente ar fi probabil mai mică.
Prețurile pornesc de la aproximativ 9.350 de euro și ajung la circa 13.200 de euro. Cu o subvenție temporară aplicată în China, pragul minim poate coborî în jurul a 8.500 de euro. O versiune de 401 kilometri este mai ieftină cu echivalentul a aproximativ 2.100 de euro față de modelul anterior, semn al concurenței intense dintre producătorii locali.
Interiorul include un ecran central de 12,8 inci, un panou de instrumente de 8,8 inci, sistemul DiLink 100 și camere cu vedere la 360 de grade. Unele versiuni pot primi pachetul de asistență God’s Eye C, care adaugă funcții de monitorizare și condus asistat.
Prețul european include mult mai mult decât mașina din fabrică
Atto 2 este deja un nume cunoscut în afara Chinei, dar prețul european este mult mai mare decât echivalentul direct al celui local. Transportul, tarifele comerciale, TVA-ul, omologarea, garanția și rețeaua de distribuție adaugă costuri. Echiparea și bateria pot fi, de asemenea, diferite de variantele prezentate pe piața chineză.
Pentru România, adevărata veste este viteza cu care BYD mărește autonomia fără să urce prețul intern. Acest ritm pune presiune pe Dacia Spring, Hyundai Inster și celelalte electrice urbane, chiar dacă diferențele de dimensiune și poziționare nu permit o comparație perfectă.
Dacă Atto 2 actualizat ajunge în oferta locală, compară autonomia WLTP, viteza de încărcare, garanția și prețul final, nu valorile CLTC convertite din yuani. Modelul chinezesc arată cât de ieftină poate deveni tehnologia la scară mare. Pentru cumpărătorul român, întrebarea este cât din acest avantaj supraviețuiește până când mașina ajunge înmatriculată și susținută de un service local.