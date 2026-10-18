BYD transformă bordul unui SUV electric într-un cinematograf digital. Două ecrane uriașe și încărcare de la 10% la 70% în 5 minute
Industria auto chineză continuă să schimbe regulile în materie de tehnologie, iar cea mai recentă demonstrație vine de la BYD. Constructorul a prezentat interiorul noii generații Tang, un SUV electric care abandonează aproape complet instrumentarul tradițional în favoarea unor suprafețe digitale impresionante, inspirate de cabinele navelor spațiale din filmele science-fiction.
Noua generație BYD Tang va fi disponibilă cu cinci locuri și două ecrane care domină planșa de bord: unul de 35,4 inchi și un al doilea de 30 de inchi. Dincolo de spectacolul vizual, automobilul promite încărcare extrem de rapidă și autonomie de până la 850 de kilometri în ciclul chinezesc de testare. Pentru piața europeană, inclusiv România, modelul oferă o imagine asupra direcției în care evoluează constructorii chinezi, chiar dacă lansarea locală și prețurile nu au fost confirmate. CnEVPost
Două ecrane de peste 75 de centimetri și un interior inspirat de navele spațiale
Elementul central al noului BYD Tang este arhitectura digitală a habitaclului. Constructorul a montat în partea superioară a planșei de bord un ecran panoramic de 35,4 inchi, echivalentul unei diagonale de aproximativ 90 de centimetri. Acesta este completat de un display de 30 de inchi, cu diagonala de aproximativ 76 de centimetri, amplasat în zona centrală și extins către pasager.
Cele două ecrane sunt concepute pentru a afișa informații despre deplasare, navigație, divertisment și funcțiile vehiculului. BYD renunță astfel la abordarea clasică, în care instrumentarul de bord, ecranul multimedia și sistemul head-up display reprezintă componente separate.
Pe 16 octombrie, constructorul a prezentat și noua interfață Giant Screen UI, concepută pentru utilizarea suprafețelor digitale extinse. Aceasta permite redimensionarea și reorganizarea ferestrelor, astfel încât informațiile importante să fie distribuite mai eficient. Sunt disponibile inclusiv elemente interactive și un asistent digital bazat pe inteligență artificială.
Designul interior a fost prezentat de Lu Tian, responsabil pentru gama Dynasty a constructorului chinez. Acesta a explicat că inspirația provine din consolele de comandă ale aeronavelor futuriste, iar rezultatul urmărește să creeze senzația unui spațiu tehnologic avansat.
Habitaclul va fi disponibil în două combinații cromatice, Dune Beige și Amber Brown, cu materiale și finisaje destinate unui segment superior. BYD pune accent și pe confortul pasagerilor din spate, care beneficiază de peste un metru de spațiu pentru picioare.
Scaunele posterioare pot oferi o înclinare a spătarelor de până la 130 de grade, apropiind experiența de cea oferită de automobilele de lux. Spre deosebire de SUV-urile cu șapte locuri, noul Tang prioritizează spațiul pentru cei cinci ocupanți.
Baterii de până la 105,8 kWh și încărcare spectaculoasă. Când ar putea ajunge în Europa
Din punct de vedere tehnic, noul BYD Tang utilizează a doua generație a bateriilor Blade, dezvoltate de constructorul chinez. Vor exista configurații cu baterii de aproximativ 88,7 kWh și 105,8 kWh, în funcție de versiune.
Autonomia declarată variază între 730 și 850 de kilometri, însă aceste valori sunt calculate conform standardului chinezesc CLTC. Testul este, în general, mai permisiv decât ciclul european WLTP, astfel că autonomia omologată pentru Europa ar putea fi mai mică.
Cea mai spectaculoasă caracteristică este tehnologia Flash Charging, care permite, potrivit BYD, încărcarea bateriei de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute. Constructorul susține că, în condiții optime, încărcarea poate ajunge la 97% în numai nouă minute.
Aceste performanțe necesită însă stații de încărcare compatibile, capabile să furnizeze puteri foarte mari. În România, infrastructura publică actuală nu permite reproducerea automată a acestor rezultate, iar utilizarea unei stații de 150 sau 300 kW ar conduce la timpi diferiți.
SUV-ul măsoară 5,045 metri în lungime, 1,98 metri în lățime și 1,76 metri în înălțime. Ampatamentul de 2,95 metri explică spațiul generos oferit pasagerilor. Dimensiunile îl plasează în zona automobilelor electrice mari, unde spațiul și confortul reprezintă argumente esențiale.
Echiparea tehnologică include sistemul de control al suspensiei DiSus-A, cu suspensie pneumatică și două camere, precum și platforma avansată de asistență la conducere God’s Eye B. Sistemele urmăresc îmbunătățirea confortului și a siguranței, fără să transforme vehiculul într-un automobil complet autonom.
Lansarea comercială a noii generații Tang este programată în China pentru ultimul trimestru din 2026. BYD nu a anunțat încă prețurile noului model, însă SUV-ul mai mare Da Tang are pe piața chineză un preț de pornire echivalent cu aproximativ 31.900 de euro.
Această valoare nu reprezintă prețul viitorului Tang și nici nu poate fi utilizată pentru estimarea directă a costului din România, unde intervin transportul, taxele, echiparea și politica comercială europeană.
BYD comercializează deja automobile electrice și hibride pe piața europeană, dar nu există deocamdată o confirmare privind lansarea acestei configurații cu cinci locuri în România. Totuși, tehnologiile prezentate pot ajunge treptat și pe alte modele ale constructorului.
Noul Tang demonstrează că producătorii chinezi nu mai concurează exclusiv prin preț. Ecranele de dimensiuni neobișnuite, suspensiile sofisticate și tehnologiile de încărcare foarte rapidă devin instrumente prin care încearcă să atragă cumpărători din segmentele premium, dominate până recent de constructorii europeni.