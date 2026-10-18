BYD transformă bordul unui SUV electric într-un cinematograf digital. Două ecrane uriașe și încărcare de la 10% la 70% în 5 minute

Două ecrane de peste 75 de centimetri și un interior inspirat de navele spațiale

Elementul central al noului BYD Tang este arhitectura digitală a habitaclului. Constructorul a montat în partea superioară a planșei de bord un ecran panoramic de 35,4 inchi, echivalentul unei diagonale de aproximativ 90 de centimetri. Acesta este completat de un display de 30 de inchi, cu diagonala de aproximativ 76 de centimetri, amplasat în zona centrală și extins către pasager.

Cele două ecrane sunt concepute pentru a afișa informații despre deplasare, navigație, divertisment și funcțiile vehiculului. BYD renunță astfel la abordarea clasică, în care instrumentarul de bord, ecranul multimedia și sistemul head-up display reprezintă componente separate.

Pe 16 octombrie, constructorul a prezentat și noua interfață Giant Screen UI, concepută pentru utilizarea suprafețelor digitale extinse. Aceasta permite redimensionarea și reorganizarea ferestrelor, astfel încât informațiile importante să fie distribuite mai eficient. Sunt disponibile inclusiv elemente interactive și un asistent digital bazat pe inteligență artificială.

Designul interior a fost prezentat de Lu Tian, responsabil pentru gama Dynasty a constructorului chinez. Acesta a explicat că inspirația provine din consolele de comandă ale aeronavelor futuriste, iar rezultatul urmărește să creeze senzația unui spațiu tehnologic avansat.

Habitaclul va fi disponibil în două combinații cromatice, Dune Beige și Amber Brown, cu materiale și finisaje destinate unui segment superior. BYD pune accent și pe confortul pasagerilor din spate, care beneficiază de peste un metru de spațiu pentru picioare.

Scaunele posterioare pot oferi o înclinare a spătarelor de până la 130 de grade, apropiind experiența de cea oferită de automobilele de lux. Spre deosebire de SUV-urile cu șapte locuri, noul Tang prioritizează spațiul pentru cei cinci ocupanți.

Baterii de până la 105,8 kWh și încărcare spectaculoasă. Când ar putea ajunge în Europa

Din punct de vedere tehnic, noul BYD Tang utilizează a doua generație a bateriilor Blade, dezvoltate de constructorul chinez. Vor exista configurații cu baterii de aproximativ 88,7 kWh și 105,8 kWh, în funcție de versiune.