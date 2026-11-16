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Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Prima prognoză a meteorologilor arată unde ar putea ninge de sărbători

Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Prima prognoză a meteorologilor arată unde ar putea ninge de sărbători
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Ce arată primele estimări ale meteorologilor (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii care speră la un Crăciun cu zăpadă primesc primele indicii despre cum ar putea arăta vremea în perioada sărbătorilor de iarnă. Cele mai recente estimări meteorologice indică un sezon mai cald decât în mod obișnuit în mare parte din Europa, inclusiv în România. Totuși, specialiștii nu exclud episoadele de ger și ninsorile, care ar putea apărea inclusiv în zonele de câmpie.

Cuprins
  1. Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Unde ar putea ninge
  2. Ce temperaturi sunt așteptate în decembrie, ianuarie și februarie
  3. Vortexul polar ar putea schimba evoluția iernii
  4. Va fi o iarnă cu mai puțină zăpadă?

Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Unde ar putea ninge

Potrivit Știrile Pro TV, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) iau în calcul posibilitatea apariției unui strat de zăpadă în perioada sărbătorilor, inclusiv în regiunile joase ale țării.

La munte, probabilitatea ninsorilor este, în general, mai ridicată, în timp ce în zonele de câmpie temperaturile pozitive pot favoriza precipitațiile sub formă de ploaie.

Deocamdată, însă, nu se poate stabili dacă va ninge exact pe 24 sau 25 decembrie. Prognozele sezoniere descriu tendințele generale ale vremii, nu condițiile meteorologice dintr-o anumită zi. O estimare mai precisă pentru Crăciun va fi posibilă abia în apropierea sărbătorilor.

Ce temperaturi sunt așteptate în decembrie, ianuarie și februarie

Datele prezentate pe baza estimărilor serviciului european Copernicus și ale modelului ECMWF indică temperaturi medii peste normalul climatologic în mare parte din Europa. În România, luna decembrie ar putea aduce mai multe intervale cu vreme relativ blândă. În jumătatea vestică a țării sunt estimate precipitații peste medie, cu abateri de aproximativ 5-25 de litri pe metru pătrat.

În ianuarie, cantitățile de precipitații ar putea depăși valorile obișnuite cu 15-25 de litri pe metru pătrat în vest, nord și centru. Totodată, temperaturile medii estimate pentru ianuarie și februarie ar putea fi cu aproximativ 1-2 grade Celsius peste normalul perioadei.

Aceste valori nu înseamnă că gerul va lipsi. Chiar și într-o lună cu temperaturi medii ridicate pot exista câteva zile cu frig accentuat, urmate de perioade neobișnuit de calde.

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Vortexul polar ar putea schimba evoluția iernii

Un factor important pentru evoluția sezonului rece este vortexul polar, un sistem de circulație atmosferică ce contribuie la menținerea aerului foarte rece în regiunile polare.

Atunci când vortexul este puternic și stabil, aerul rece tinde să rămână concentrat la latitudini nordice. În schimb, perturbarea acestuia poate favoriza deplasarea unor mase de aer polar către Europa.

Potrivit estimărilor ECMWF, în ianuarie și februarie ar putea apărea o slăbire neobișnuită a vânturilor vestice din stratosferă. Un asemenea fenomen poate influența circulația atmosferică și poate crește probabilitatea unor episoade de frig. Totuși, slăbirea vortexului polar nu garantează ninsori în România, deoarece efectele depind de numeroși alți factori atmosferici.

Va fi o iarnă cu mai puțină zăpadă?

La nivel european, estimările indică diferențe importante între regiuni. Unele zone vestice, centrale și nord-estice ar putea înregistra cantități mai mari de zăpadă decât în prognozele precedente, în timp ce pentru anumite regiuni din sud-estul continentului sunt anticipate cantități mai reduse.

Prin urmare, iarna 2026-2027 ar putea fi mai caldă decât media climatologică, fără să fie lipsită de ninsori și episoade de ger. Pentru românii care își doresc un Crăciun alb, posibilitatea există, dar meteorologii nu pot confirma încă dacă zăpada va acoperi orașele și satele în zilele de sărbătoare.

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