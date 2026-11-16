Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Prima prognoză a meteorologilor arată unde ar putea ninge de sărbători

La munte, probabilitatea ninsorilor este, în general, mai ridicată, în timp ce în zonele de câmpie temperaturile pozitive pot favoriza precipitațiile sub formă de ploaie.

Deocamdată, însă, nu se poate stabili dacă va ninge exact pe 24 sau 25 decembrie. Prognozele sezoniere descriu tendințele generale ale vremii, nu condițiile meteorologice dintr-o anumită zi. O estimare mai precisă pentru Crăciun va fi posibilă abia în apropierea sărbătorilor.

Ce temperaturi sunt așteptate în decembrie, ianuarie și februarie

Datele prezentate pe baza estimărilor serviciului european Copernicus și ale modelului ECMWF indică temperaturi medii peste normalul climatologic în mare parte din Europa. În România, luna decembrie ar putea aduce mai multe intervale cu vreme relativ blândă. În jumătatea vestică a țării sunt estimate precipitații peste medie, cu abateri de aproximativ 5-25 de litri pe metru pătrat.

În ianuarie, cantitățile de precipitații ar putea depăși valorile obișnuite cu 15-25 de litri pe metru pătrat în vest, nord și centru. Totodată, temperaturile medii estimate pentru ianuarie și februarie ar putea fi cu aproximativ 1-2 grade Celsius peste normalul perioadei.

Aceste valori nu înseamnă că gerul va lipsi. Chiar și într-o lună cu temperaturi medii ridicate pot exista câteva zile cu frig accentuat, urmate de perioade neobișnuit de calde.

Vortexul polar ar putea schimba evoluția iernii

Un factor important pentru evoluția sezonului rece este vortexul polar, un sistem de circulație atmosferică ce contribuie la menținerea aerului foarte rece în regiunile polare.

Atunci când vortexul este puternic și stabil, aerul rece tinde să rămână concentrat la latitudini nordice. În schimb, perturbarea acestuia poate favoriza deplasarea unor mase de aer polar către Europa.