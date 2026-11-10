Unde va ninge în minivacanța de 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

La Sinaia, sunt indicate ninsori pentru 28 noiembrie, urmate de precipitații mixte, sub formă de lapoviță. În Predeal, prognoza sugerează posibilitatea ninsorilor pe parcursul întregului weekend, ceea ce ar putea favoriza apariția unui strat de zăpadă, dacă temperaturile vor permite acumularea acestuia.

În Poiana Brașov, ninsorile sunt indicate pentru 28 noiembrie, însă ulterior precipitațiile ar putea deveni predominant lichide.

În Moldova, la Durău, județul Neamț, prognoza indică posibilitatea ninsorilor în intervalul 28 noiembrie – 2 decembrie. De asemenea, la Câmpulung Moldovenesc sunt semnalate ninsori pe parcursul weekendului.

Aceste estimări locale trebuie privite cu prudență, deoarece prognozele zilnice pentru o perioadă atât de îndepărtată se pot modifica semnificativ. Deocamdată, nu se poate stabili cu certitudine unde se va depune zăpada sau cât de consistent va fi stratul.

Vremea în perioada 9–16 noiembrie. Precipitații mai abundente în nord-vest

Potrivit ANM, în prima săptămână analizată, temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. În nordul și nord-estul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai coborâte decât mediile climatologice.

În privința precipitațiilor, cantitățile vor fi apropiate de cele obișnuite în est și sud-est, însă în restul țării sunt estimate valori peste normal, mai ales în regiunile nord-vestice.

Prognoza pentru 16–23 noiembrie. Ploi mai multe în vestul țării

În a doua săptămână, temperaturile medii vor rămâne apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în vestul și nord-vestul României, în timp ce în celelalte zone se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.