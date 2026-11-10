Unde va ninge în minivacanța de 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Românii care se pregătesc pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie ar putea avea parte de peisaje de iarnă în mai multe stațiuni montane. Prognozele locale indică posibilitatea apariției ninsorilor în Sinaia, Predeal, Poiana Brașov și în unele zone montane din Moldova, în timp ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează temperaturi apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Meteorologii au actualizat marți, 10 noiembrie, estimările pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026.
Unde ar putea ninge în minivacanța de 1 Decembrie
Potrivit prognozelor locale furnizate pentru perioada minivacanței, în mai multe stațiuni montane sunt posibile precipitații sub formă de ninsoare, în special începând de sâmbătă, 28 noiembrie.
La Sinaia, sunt indicate ninsori pentru 28 noiembrie, urmate de precipitații mixte, sub formă de lapoviță. În Predeal, prognoza sugerează posibilitatea ninsorilor pe parcursul întregului weekend, ceea ce ar putea favoriza apariția unui strat de zăpadă, dacă temperaturile vor permite acumularea acestuia.
În Poiana Brașov, ninsorile sunt indicate pentru 28 noiembrie, însă ulterior precipitațiile ar putea deveni predominant lichide.
În Moldova, la Durău, județul Neamț, prognoza indică posibilitatea ninsorilor în intervalul 28 noiembrie – 2 decembrie. De asemenea, la Câmpulung Moldovenesc sunt semnalate ninsori pe parcursul weekendului.
Aceste estimări locale trebuie privite cu prudență, deoarece prognozele zilnice pentru o perioadă atât de îndepărtată se pot modifica semnificativ. Deocamdată, nu se poate stabili cu certitudine unde se va depune zăpada sau cât de consistent va fi stratul.
Vremea în perioada 9–16 noiembrie. Precipitații mai abundente în nord-vest
Potrivit ANM, în prima săptămână analizată, temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. În nordul și nord-estul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai coborâte decât mediile climatologice.
În privința precipitațiilor, cantitățile vor fi apropiate de cele obișnuite în est și sud-est, însă în restul țării sunt estimate valori peste normal, mai ales în regiunile nord-vestice.
Prognoza pentru 16–23 noiembrie. Ploi mai multe în vestul țării
În a doua săptămână, temperaturile medii vor rămâne apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în vestul și nord-vestul României, în timp ce în celelalte zone se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.
Această evoluție sugerează o vreme relativ obișnuită pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, fără abateri termice importante la nivel național.
Cum va fi vremea de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie
Pentru săptămâna 23–30 noiembrie, care include începutul perioadei în care mulți români își planifică deplasările de sărbători, ANM estimează temperaturi apropiate de mediile climatologice în întreaga țară.
Și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile. Totuși, aceste estimări săptămânale nu precizează dacă într-o anumită localitate va ploua sau va ninge într-o zi anume.
Prognoza pentru 1 Decembrie și începutul iernii
În săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie, care include Ziua Națională a României, meteorologii anticipează temperaturi medii apropiate de cele specifice începutului lunii decembrie. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.
În zonele montane, unde temperaturile sunt în mod obișnuit mai scăzute, există posibilitatea apariției precipitațiilor sub formă de ninsoare. În regiunile joase, tipul precipitațiilor va depinde de temperaturile înregistrate în zilele respective.
Pentru românii care intenționează să petreacă minivacanța la munte, prognozele locale indică deocamdată posibilitatea ninsorilor în mai multe stațiuni, dar nu garantează existența unui strat de zăpadă. O imagine mai precisă asupra vremii de Sfântul Andrei și 1 Decembrie va fi disponibilă odată cu apropierea sărbătorilor.