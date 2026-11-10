Google Messages va permite editarea fotografiilor și videoclipurilor înainte de trimitere. Cum va funcționa noua opțiune
Google lucrează la o funcție care ar putea face mai simplă editarea fotografiilor și videoclipurilor direct din Google Messages, înainte ca acestea să fie trimise într-o conversație. În loc să introducă un editor propriu în aplicația de mesagerie, compania pare să fi ales o soluție prin care fișierele vor fi deschise în aplicația de editare instalată pe telefon, iar rezultatul va reveni automat în chat.
Opțiunea a fost descoperită în versiunea beta Google Messages 20261106. Deocamdată, funcția nu este disponibilă public și nici Google nu a anunțat când ar putea ajunge pe telefoanele utilizatorilor, scrie Android Authority.
Google Messages pregătește un buton pentru editarea fișierelor media
Noua funcție ar urma să adauge un buton numit „Edit media”, care va apărea înainte de trimiterea unei fotografii sau a unui videoclip. Un mesaj introductiv, identificat în codul versiunii beta, explică pe scurt ce va putea face această opțiune: fotografiile și videoclipurile vor putea fi decupate, ajustate sau scurtate folosind aplicația de editare implicită a telefonului.
Schimbarea ar rezolva o limitare mai veche a Google Messages. În trecut, aplicația avea un instrument simplu de adnotare, cu ajutorul căruia se puteau adăuga desene sau texte peste imagini. Acesta a dispărut însă odată cu o actualizare majoră a interfeței.
În prezent, Google Messages nu oferă instrumente esențiale precum decuparea unei fotografii sau eliminarea unei porțiuni dintr-un videoclip. Pentru astfel de modificări, fișierul trebuie deschis separat într-o altă aplicație, editat și apoi atașat din nou conversației.
Google nu va introduce un editor foto și video propriu
Soluția pregătită de companie nu presupune dezvoltarea unui editor complet în interiorul Google Messages. În schimb, aplicația va putea comunica direct cu instrumentele de editare deja instalate pe telefon, inclusiv cu Google Photos.
Procesul ar urma să funcționeze printr-un sistem bazat pe intenții Android, care permite unei aplicații să transfere o anumită sarcină către o altă aplicație compatibilă. Google Messages va verifica ce instrumente de editare sunt disponibile pe dispozitiv, va identifica formatul fișierului selectat și îl va deschide în aplicația potrivită.
Astfel, pentru o fotografie, editarea ar putea fi făcută în Google Photos sau într-o altă aplicație setată implicit pentru această activitate. Același principiu ar urma să se aplice și videoclipurilor, inclusiv pentru operațiuni precum scurtarea duratei.
Avantajul este că Google Messages nu trebuie să includă propriile instrumente pentru fiecare tip de modificare. Aplicația se folosește de funcțiile existente pe telefon, ceea ce ar putea face integrarea mai simplă și ar evita dezvoltarea unui editor separat.
Fotografiile editate vor reveni automat în conversație
Un detaliu tehnic important descoperit în codul aplicației este folosirea unei adrese separate pentru fișierul rezultat în urma editării. Aceasta va permite transferul versiunii modificate înapoi către Google Messages.
Practic, după ce o fotografie sau un videoclip este ajustat în aplicația de editare, fișierul rezultat ar trebui să apară direct în conversația din care a fost selectat inițial. Nu va mai fi necesară revenirea manuală în galerie, salvarea fișierului într-un alt loc și atașarea lui din nou.
Această integrare ar putea fi utilă mai ales pentru modificările rapide făcute înainte de trimiterea unui mesaj. O fotografie poate fi decupată pentru a elimina detalii nedorite, iar un videoclip poate fi scurtat fără ca întreaga operațiune să implice mai multe treceri între aplicații.
Google pare să fi luat în calcul și situația telefoanelor care nu au instalată o aplicație compatibilă. În codul versiunii beta apare un mesaj cu titlul „Editing isn’t available”, prin care este recomandată instalarea unei aplicații de editare pentru fotografii sau videoclipuri.
Când ar putea ajunge funcția pe telefoanele Android
Deocamdată, butonul „Edit media” și mesajele asociate au fost identificate în codul versiunii beta Google Messages 20261106. Descoperirea arată că funcția este în pregătire, dar nu confirmă că va fi disponibilă imediat în următoarele actualizări.
Google nu a oferit un calendar oficial pentru lansare. Înainte de a ajunge în versiunea stabilă a aplicației, integrarea ar putea trece prin mai multe etape de testare în versiunile beta. Procesul poate dura câteva săptămâni sau chiar câteva luni.