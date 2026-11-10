Google Messages va permite editarea fotografiilor și videoclipurilor înainte de trimitere. Cum va funcționa noua opțiune

Google Messages pregătește un buton pentru editarea fișierelor media

Noua funcție ar urma să adauge un buton numit „Edit media”, care va apărea înainte de trimiterea unei fotografii sau a unui videoclip. Un mesaj introductiv, identificat în codul versiunii beta, explică pe scurt ce va putea face această opțiune: fotografiile și videoclipurile vor putea fi decupate, ajustate sau scurtate folosind aplicația de editare implicită a telefonului.

Schimbarea ar rezolva o limitare mai veche a Google Messages. În trecut, aplicația avea un instrument simplu de adnotare, cu ajutorul căruia se puteau adăuga desene sau texte peste imagini. Acesta a dispărut însă odată cu o actualizare majoră a interfeței.

În prezent, Google Messages nu oferă instrumente esențiale precum decuparea unei fotografii sau eliminarea unei porțiuni dintr-un videoclip. Pentru astfel de modificări, fișierul trebuie deschis separat într-o altă aplicație, editat și apoi atașat din nou conversației.

Google nu va introduce un editor foto și video propriu

Soluția pregătită de companie nu presupune dezvoltarea unui editor complet în interiorul Google Messages. În schimb, aplicația va putea comunica direct cu instrumentele de editare deja instalate pe telefon, inclusiv cu Google Photos.

Procesul ar urma să funcționeze printr-un sistem bazat pe intenții Android, care permite unei aplicații să transfere o anumită sarcină către o altă aplicație compatibilă. Google Messages va verifica ce instrumente de editare sunt disponibile pe dispozitiv, va identifica formatul fișierului selectat și îl va deschide în aplicația potrivită.

Astfel, pentru o fotografie, editarea ar putea fi făcută în Google Photos sau într-o altă aplicație setată implicit pentru această activitate. Același principiu ar urma să se aplice și videoclipurilor, inclusiv pentru operațiuni precum scurtarea duratei.

Avantajul este că Google Messages nu trebuie să includă propriile instrumente pentru fiecare tip de modificare. Aplicația se folosește de funcțiile existente pe telefon, ceea ce ar putea face integrarea mai simplă și ar evita dezvoltarea unui editor separat.