Vine iarna în România. ANM anunță ninsori, rafale de până la 140 km/h și temperaturi de -10 grade
România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii, după o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi abundente, intensificări puternice ale vântului, ninsori la munte și o răcire accentuată, care va cuprinde întreaga țară în weekend. Dacă vineri, în București, temperaturile vor ajunge la 27 de grade, duminică dimineață valorile vor fi negative în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei se va instala gerul.
Temperaturile scad brusc. Unde va fi ger duminică
Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă până duminică, la ora 10:00, interval în care vremea va suferi modificări importante. Vineri, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă, însă de sâmbătă un val de aer rece va determina o scădere accentuată a valorilor termice.
Astfel, maximele de sâmbătă se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius. Răcirea va continua în timpul nopții, astfel că duminică dimineață temperaturile minime vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a României.
Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica aproximativ -10 grade Celsius, temperaturi caracteristice unui episod de ger.
Practic, în numai două zile, România va trece de la o vreme neobișnuit de caldă la condiții apropiate de cele de iarnă.
Cod portocaliu de vânt la munte. Rafalele pot ajunge la 140 km/h
Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în diferite regiuni ale țării. Vineri, până la ora 21:00, este în vigoare un Cod galben de vânt puternic în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Olteniei. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-75 km/h.
La munte, situația va fi mai dificilă, fiind emis un Cod portocaliu. Vântul va sufla cu viteze de 90-120 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 120-140 km/h.
Asemenea intensificări pot provoca ruperea crengilor, dificultăți în trafic și condiții periculoase pentru turiștii aflați pe traseele montane.
Ploi abundente și ninsori. Unde se va depune zăpadă
Pe lângă vântul puternic, meteorologii anunță precipitații însemnate cantitativ. Vineri, ploile vor afecta în special vestul, nord-vestul și centrul țării, urmând ca în noaptea de vineri spre sâmbătă să se extindă în regiunile sudice.
În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali este în vigoare un Cod galben de ploi, cu acumulări de 20-30 l/mp și, izolat, peste 35-45 l/mp.
Sâmbătă, între orele 01:00 și 11:00, avertizarea de ploi abundente va viza cea mai mare parte a Munteniei, unde se pot acumula 20-35 l/mp.
La altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 5-10 centimetri. De asemenea, lapovița și ninsoarea ar putea apărea în estul și sud-estul Transilvaniei.
Bucureștiul trece de la 27 la 8 grade într-o singură zi
Capitala va resimți puternic schimbarea vremii. Vineri, temperatura maximă va ajunge la 25-27 de grade Celsius, valori deosebit de ridicate pentru această perioadă. Spre seară, cerul se va înnora și vor apărea ploi, posibil însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-25 l/mp.
Sâmbătă, temperatura maximă va fi de aproximativ 8 grade, valoare care se va înregistra la începutul zilei. Cerul va rămâne predominant noros și va ploua slab.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, minimele vor coborî la valori cuprinse între -1 și 1 grad, iar spre dimineață vor exista condiții de ceață.
Așadar, schimbarea vremii va fi resimțită atât prin scăderea bruscă a temperaturilor, cât și prin precipitații și vânt puternic. Șoferii și persoanele care intenționează să călătorească la munte trebuie să urmărească avertizările meteorologice și condițiile de trafic.