Vine iarna în România. ANM anunță ninsori, rafale de până la 140 km/h și temperaturi de -10 grade

Astfel, maximele de sâmbătă se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius. Răcirea va continua în timpul nopții, astfel că duminică dimineață temperaturile minime vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a României.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica aproximativ -10 grade Celsius, temperaturi caracteristice unui episod de ger.

Practic, în numai două zile, România va trece de la o vreme neobișnuit de caldă la condiții apropiate de cele de iarnă.

Cod portocaliu de vânt la munte. Rafalele pot ajunge la 140 km/h

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în diferite regiuni ale țării. Vineri, până la ora 21:00, este în vigoare un Cod galben de vânt puternic în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Olteniei. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-75 km/h.

La munte, situația va fi mai dificilă, fiind emis un Cod portocaliu. Vântul va sufla cu viteze de 90-120 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 120-140 km/h.

Asemenea intensificări pot provoca ruperea crengilor, dificultăți în trafic și condiții periculoase pentru turiștii aflați pe traseele montane.

Ploi abundente și ninsori. Unde se va depune zăpadă

Pe lângă vântul puternic, meteorologii anunță precipitații însemnate cantitativ. Vineri, ploile vor afecta în special vestul, nord-vestul și centrul țării, urmând ca în noaptea de vineri spre sâmbătă să se extindă în regiunile sudice.