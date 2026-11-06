Prognoza meteo pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce temperaturi anunță meteorologii
Românii care își pregătesc planurile pentru minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României au primele informații despre cum ar putea fi vremea la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Potrivit prognozei publicate vineri, 6 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, însă în anumite regiuni ar putea fi chiar mai cald decât în mod normal.
Cum va fi vremea de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie
Sfântul Andrei este sărbătorit luni, 30 noiembrie, iar estimările meteorologilor indică o vreme apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a României.
Potrivit ANM, în săptămâna 23-30 noiembrie, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor climatologice obișnuite în toate regiunile țării. Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate abateri importante, cantitățile estimate fiind apropiate de cele normale.
Ziua de Sfântul Andrei marchează însă și începutul unui nou interval de prognoză, 30 noiembrie – 7 decembrie, pentru care meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice.
Prin urmare, în Transilvania și în alte zone din interiorul arcului carpatic, vremea ar putea fi ceva mai blândă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Vremea de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României
Marți, 1 Decembrie, românii sărbătoresc Ziua Națională, iar în numeroase orașe sunt organizate parade militare și evenimente în aer liber. Pentru săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie, ANM estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de normal.
Astfel, în București, unde are loc tradiționala paradă militară de Ziua Națională, estimările actuale nu indică o abatere importantă a temperaturilor față de media perioadei.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii anticipează cantități apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării.
Deocamdată, nu se poate spune cu exactitate dacă pe 1 Decembrie va ninge sau va ploua în București ori în celelalte orașe. Prognoza pentru patru săptămâni nu oferă detalii despre fenomenele meteorologice dintr-o anumită zi.
Când începe încălzirea vremii în România
Până la minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, România va traversa mai multe schimbări de temperatură. În săptămâna 9-16 noiembrie, valorile termice vor fi ușor sub cele normale în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice.
Ulterior, între 16 și 23 noiembrie, meteorologii anunță o ușoară încălzire la nivelul întregii țări, mai ales în regiunile intracarpatice, unde temperaturile medii vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă.
În săptămâna 23-30 noiembrie, vremea va reveni la valori apropiate de normal, iar începutul lunii decembrie ar putea aduce din nou temperaturi ușor peste medie în interiorul arcului carpatic.
Sunt posibile ninsori la începutul lunii decembrie?
Deși estimările ANM indică temperaturi apropiate sau ușor peste normalul perioadei, acest lucru nu exclude apariția ninsorilor. La sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, temperaturile pot coborî sub pragul de îngheț, în special noaptea și dimineața, iar în zonele montane condițiile de iarnă pot apărea mai devreme.
Totuși, prognoza actuală nu permite stabilirea probabilității de ninsoare pentru ziua de 1 Decembrie într-o anumită localitate.
ANM precizează că estimările pentru patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și urmăresc abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de media perioadei 2006-2025.
Pentru cei care intenționează să participe la paradele militare sau să călătorească în minivacanță, prognozele zilnice publicate mai aproape de 30 noiembrie și 1 decembrie vor oferi informații mai precise despre temperaturi, ploi și eventuale ninsori.