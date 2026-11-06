Prognoza meteo pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce temperaturi anunță meteorologii

Potrivit ANM, în săptămâna 23-30 noiembrie, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor climatologice obișnuite în toate regiunile țării. Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate abateri importante, cantitățile estimate fiind apropiate de cele normale.

Ziua de Sfântul Andrei marchează însă și începutul unui nou interval de prognoză, 30 noiembrie – 7 decembrie, pentru care meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice.

Prin urmare, în Transilvania și în alte zone din interiorul arcului carpatic, vremea ar putea fi ceva mai blândă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Vremea de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României

Marți, 1 Decembrie, românii sărbătoresc Ziua Națională, iar în numeroase orașe sunt organizate parade militare și evenimente în aer liber. Pentru săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie, ANM estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de normal.

Astfel, în București, unde are loc tradiționala paradă militară de Ziua Națională, estimările actuale nu indică o abatere importantă a temperaturilor față de media perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii anticipează cantități apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării.

Deocamdată, nu se poate spune cu exactitate dacă pe 1 Decembrie va ninge sau va ploua în București ori în celelalte orașe. Prognoza pentru patru săptămâni nu oferă detalii despre fenomenele meteorologice dintr-o anumită zi.