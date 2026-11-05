Cum acționează „mama tuturor bombelor” și unde ar putea fi folosită. MOAB are peste 9 metri lungime şi produce o undă de șoc devastatoare

Important este însă că MOAB nu este o armă nucleară. Forța sa enormă provine din cantitatea de exploziv convențional și, mai ales, din modul în care este produsă și răspândită unda de șoc.

Potrivit CNN, utilizarea sa se numără printre variantele analizate în planurile militare americane pentru eventuale noi operațiuni împotriva Iranului. Printre țintele luate în calcul s-ar putea afla infrastructura energetică și obiective asociate programului nuclear iranian.

Cum acționează MOAB

Spre deosebire de bombele concepute să pătrundă adânc în pământ înainte de detonare, MOAB își produce efectul în principal la suprafață. Bomba este lansată dintr-un avion militar de transport MC-130 și este ghidată către țintă.

Particularitatea sa este explozia produsă foarte aproape de sol, înaintea impactului propriu-zis. În acest fel, o mare parte din energia degajată se propagă sub forma unei unde de șoc extrem de puternice.

Pe înțelesul tuturor, arma nu încearcă în primul rând să „sape” prin zeci de metri de rocă sau beton, ci să devasteze o suprafață mare prin presiunea enormă produsă de explozie. În apropierea punctului de detonare, efectele asupra clădirilor, infrastructurii și persoanelor pot fi catastrofale, iar pagube se pot produce și la distanțe considerabile.

De ce ar putea avea probleme în fața instalațiilor subterane

Tocmai modul în care funcționează reprezintă și principala limitare a MOAB în cazul Iranului. Unele instalații nucleare iraniene sunt amplasate adânc în subteran și sunt protejate de rocă și structuri fortificate.

„MOAB este o armă excelentă pentru distrugerea suprafețelor extinse, dar nu este proiectată să penetreze adânc”, a explicat un oficial familiarizat cu planificarea militară, citat de CNN.

Așadar, imaginea de „bombă care distruge orice” poate fi înșelătoare. MOAB este extrem de puternică, dar nu îndeplinește aceeași misiune ca bombele special construite pentru distrugerea buncărelor aflate la mare adâncime.