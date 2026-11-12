România, lovită de un val de ploi, ninsori și vânt puternic. Zonele în care vremea se schimbă radical, au fost emise alerte ANM
România trece printr-o schimbare bruscă a vremii, după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ploi abundente și vânt puternic, valabile în perioada 12–14 noiembrie 2026. În timp ce vineri, în București, temperaturile vor ajunge la 25 de grade, sâmbătă maximele vor coborî la numai 9–10 grade. La munte sunt așteptate ninsori și depunerea unui strat de zăpadă.
- ANM anunță ploi abundente și o răcire accentuată până sâmbătă
- Cod portocaliu de ploi în Munții Apuseni. Județele vizate de avertizări
- Vânt de până la 140 km/h la munte. Cod galben în mare parte din țară
- Unde va ninge în weekend. Se depune un strat de zăpadă
- București: de la 25 de grade vineri la numai 10 grade sâmbătă
ANM anunță ploi abundente și o răcire accentuată până sâmbătă
Potrivit informării meteorologice emise de ANM, de joi, 12 noiembrie, ora 10:00, până sâmbătă, 14 noiembrie, ora 20:00, vremea va deveni instabilă în mare parte din țară.
Ploile vor afecta în special regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar vineri vor avea predominant caracter de aversă, fiind însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Cantitățile de precipitații vor ajunge local la 30–60 de litri pe metru pătrat, iar în Carpații Occidentali pot depăși izolat 80 de litri pe metru pătrat.
Schimbarea cea mai importantă se va produce sâmbătă, când temperaturile vor scădea accentuat. În cea mai mare parte a țării, maximele se vor situa între 5 și 10 grade Celsius, după valorile mult mai ridicate înregistrate în zilele precedente.
Cod portocaliu de ploi în Munții Apuseni. Județele vizate de avertizări
Meteorologii au emis un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabil de joi, ora 10:00, până vineri, ora 10:00. Avertizarea vizează Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și zone din Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații Orientali.
Printre județele afectate se numără Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Hunedoara, Arad și Bihor, alături de anumite zone din Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Harghita. În aceste regiuni, cantitățile de apă vor ajunge la 25–50 de litri pe metru pătrat.
Cele mai abundente precipitații sunt așteptate în Munții Apuseni, unde ANM a emis Cod portocaliu pentru zone din județele Cluj, Alba și Bihor. Aici, ploile torențiale vor aduce 50–80 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot acumula aproximativ 90 de litri.
Vineri, Codul galben de ploi va continua în unele zone montane, unde sunt prognozate cantități suplimentare de 25–30 de litri pe metru pătrat.
Vânt de până la 140 km/h la munte. Cod galben în mare parte din țară
Pe lângă precipitații, meteorologii avertizează asupra intensificărilor puternice ale vântului. În noaptea de joi spre vineri, Codul galben va viza Banatul, Crișana și numeroase zone montane, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h, iar pe creste 90–100 km/h.
Vineri, între orele 10:00 și 21:00, avertizarea de vânt se va extinde în cea mai mare parte a țării, inclusiv în Transilvania, Moldova, Dobrogea și unele zone din Muntenia și Oltenia. În aceste regiuni sunt așteptate rafale de 50–70 km/h.
La munte va fi Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de 90–120 km/h, iar la altitudini mari vitezele pot ajunge la 120–140 km/h.
În aceste condiții, deplasările pe traseele montane expuse pot deveni periculoase, iar turiștii sunt sfătuiți să urmărească avertizările meteorologice.
Unde va ninge în weekend. Se depune un strat de zăpadă
În noaptea de vineri spre sâmbătă, precipitațiile se vor transforma în ninsoare la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.
Potrivit ANM, stratul de zăpadă nou-depus va avea, în general, între 5 și 10 centimetri. Ninsorile vor fi însoțite de intensificări ale vântului, ceea ce poate reduce vizibilitatea pe creste și poate îngreuna deplasările în zonele înalte.
București: de la 25 de grade vineri la numai 10 grade sâmbătă
Capitala va înregistra una dintre cele mai spectaculoase schimbări de temperatură. Joi, 12 noiembrie, vremea va continua să se încălzească, iar maxima va ajunge la aproximativ 19 grade. Cerul va avea înnorări temporare și vor exista condiții de ploaie slabă.
Vineri, 13 noiembrie, temperatura maximă va urca la 24–25 de grade Celsius, valori deosebit de ridicate pentru această perioadă. Spre seară și în cursul nopții vor apărea ploi, posibil însoțite de descărcări electrice, iar vântul va avea rafale de 40–50 km/h.
Sâmbătă, 14 noiembrie, vremea se va răci puternic, iar maxima nu va mai depăși 9–10 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua slab.
Astfel, în București, temperatura maximă va scădea cu aproximativ 15 grade în numai 24 de ore, o schimbare care va fi resimțită puternic după vremea neobișnuit de caldă de vineri.