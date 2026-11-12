România, lovită de un val de ploi, ninsori și vânt puternic. Zonele în care vremea se schimbă radical, au fost emise alerte ANM

Ploile vor afecta în special regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar vineri vor avea predominant caracter de aversă, fiind însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Cantitățile de precipitații vor ajunge local la 30–60 de litri pe metru pătrat, iar în Carpații Occidentali pot depăși izolat 80 de litri pe metru pătrat.

Schimbarea cea mai importantă se va produce sâmbătă, când temperaturile vor scădea accentuat. În cea mai mare parte a țării, maximele se vor situa între 5 și 10 grade Celsius, după valorile mult mai ridicate înregistrate în zilele precedente.

Cod portocaliu de ploi în Munții Apuseni. Județele vizate de avertizări

Meteorologii au emis un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabil de joi, ora 10:00, până vineri, ora 10:00. Avertizarea vizează Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și zone din Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații Orientali.

Printre județele afectate se numără Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Hunedoara, Arad și Bihor, alături de anumite zone din Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Harghita. În aceste regiuni, cantitățile de apă vor ajunge la 25–50 de litri pe metru pătrat.

Cele mai abundente precipitații sunt așteptate în Munții Apuseni, unde ANM a emis Cod portocaliu pentru zone din județele Cluj, Alba și Bihor. Aici, ploile torențiale vor aduce 50–80 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot acumula aproximativ 90 de litri.

Vineri, Codul galben de ploi va continua în unele zone montane, unde sunt prognozate cantități suplimentare de 25–30 de litri pe metru pătrat.