Cum te afectează munca la gri sau la negru. Riscurile pe care mulți le descoperă prea târziu, explicațiile pe înțelesul tuturor

În schimb, munca la gri presupune existența unui contract, însă salariul declarat autorităților este mai mic decât cel încasat în realitate. Diferența este plătită neoficial, „în plic”, fără plata contribuțiilor și a impozitelor aferente.

În ambele cazuri există riscuri atât pentru angajat, cât și pentru angajator, legea prevăzând sancțiuni importante.

Pensia poate fi mult mai mică decât te aștepți

Una dintre cele mai importante consecințe apare la momentul pensionării. Dacă o persoană lucrează la negru, perioada respectivă nu reprezintă vechime în muncă și nici stagiu de cotizare. Cu alte cuvinte, anii lucrați fără contract nu vor fi luați în calcul atunci când se stabilește pensia.

În cazul muncii la gri, situația este diferită, dar tot dezavantajoasă. Contribuțiile la sistemul public sunt plătite doar pentru salariul declarat oficial, astfel că și pensia va fi calculată exclusiv în funcție de această sumă, indiferent cât de mare era venitul primit efectiv.

De exemplu, dacă un angajat primește în realitate 7.000 de lei, dar în acte apare cu un salariu de 4.000 de lei, contribuțiile pentru pensie se achită doar pentru cei 4.000 de lei. Diferența nu îi va aduce niciun avantaj la pensionare.

Concediul medical și șomajul pot deveni o problemă

Efectele nu se văd doar la pensie. Drepturile oferite prin sistemul public de asigurări sociale sunt influențate direct de venitul declarat. Persoanele care lucrează fără contract nu beneficiază, prin acel loc de muncă, de concedii medicale plătite și nici nu pot solicita indemnizație de șomaj dacă își pierd serviciul.

În cazul muncii la gri, aceste drepturi există, însă sunt calculate exclusiv în funcție de salariul declarat oficial. Astfel, indemnizația pentru concediu medical sau șomaj poate fi considerabil mai mică decât s-ar aștepta angajatul.