Cum te afectează munca la gri sau la negru. Riscurile pe care mulți le descoperă prea târziu, explicațiile pe înțelesul tuturor
În perioadele în care locurile de muncă sunt greu de găsit, mulți români acceptă să lucreze fără contract sau să primească o parte din salariu „în plic”, considerând că astfel câștigă mai mulți bani. Pe termen scurt, oferta poate părea avantajoasă, însă în realitate costurile pot fi mult mai mari decât beneficiul imediat. De la pensii mai mici și indemnizații reduse până la dificultăți în obținerea unui credit sau chiar amenzi, munca la gri și munca la negru îi pot lăsa pe angajați fără protecția oferită de lege.
Care este diferența dintre munca la gri și munca la negru
Cele două situații sunt adesea confundate, însă există diferențe importante. Munca la negru înseamnă că persoana lucrează fără un contract individual de muncă. Practic, raportul de muncă nu este înregistrat oficial, iar angajatul nu beneficiază de drepturile prevăzute de legislația muncii.
În schimb, munca la gri presupune existența unui contract, însă salariul declarat autorităților este mai mic decât cel încasat în realitate. Diferența este plătită neoficial, „în plic”, fără plata contribuțiilor și a impozitelor aferente.
În ambele cazuri există riscuri atât pentru angajat, cât și pentru angajator, legea prevăzând sancțiuni importante.
Pensia poate fi mult mai mică decât te aștepți
Una dintre cele mai importante consecințe apare la momentul pensionării. Dacă o persoană lucrează la negru, perioada respectivă nu reprezintă vechime în muncă și nici stagiu de cotizare. Cu alte cuvinte, anii lucrați fără contract nu vor fi luați în calcul atunci când se stabilește pensia.
În cazul muncii la gri, situația este diferită, dar tot dezavantajoasă. Contribuțiile la sistemul public sunt plătite doar pentru salariul declarat oficial, astfel că și pensia va fi calculată exclusiv în funcție de această sumă, indiferent cât de mare era venitul primit efectiv.
De exemplu, dacă un angajat primește în realitate 7.000 de lei, dar în acte apare cu un salariu de 4.000 de lei, contribuțiile pentru pensie se achită doar pentru cei 4.000 de lei. Diferența nu îi va aduce niciun avantaj la pensionare.
Concediul medical și șomajul pot deveni o problemă
Efectele nu se văd doar la pensie. Drepturile oferite prin sistemul public de asigurări sociale sunt influențate direct de venitul declarat. Persoanele care lucrează fără contract nu beneficiază, prin acel loc de muncă, de concedii medicale plătite și nici nu pot solicita indemnizație de șomaj dacă își pierd serviciul.
În cazul muncii la gri, aceste drepturi există, însă sunt calculate exclusiv în funcție de salariul declarat oficial. Astfel, indemnizația pentru concediu medical sau șomaj poate fi considerabil mai mică decât s-ar aștepta angajatul.
Probleme atunci când ai nevoie de bani
Puțini se gândesc că salariul declarat influențează și relația cu banca. Atunci când cineva solicită un credit pentru cumpărarea unei locuințe sau a unei mașini, instituțiile financiare analizează veniturile oficiale. Salariul primit „în plic” nu poate fi dovedit și, în general, nu este luat în calcul.
Din acest motiv, o persoană care câștigă în realitate mai mult poate primi un credit mult mai mic decât și-ar permite sau chiar poate fi refuzată dacă lucrează complet fără contract.
Lipsa contractului înseamnă și lipsa protecției legale
Contractul individual de muncă nu este doar o formalitate. El garantează drepturi importante pentru salariat. Fără contract, angajatorul poate întârzia plata salariului sau poate refuza să îl achite, iar angajatului îi va fi mult mai greu să demonstreze în instanță că a prestat activitatea respectivă.
În plus, persoana depistată muncind la negru poate fi sancționată contravențional cu amendă de 1.000 de lei. Nici munca la gri nu oferă siguranță deplină. Dacă angajatorul decide să nu mai plătească partea de salariu oferită neoficial, angajatul va avea dificultăți în a demonstra că acea sumă făcea parte din remunerația convenită.
Cu alte cuvinte, acceptarea muncii la gri sau la negru poate părea o soluție rapidă pentru obținerea unor venituri mai mari, însă efectele se resimt adesea ani mai târziu. Pensii mai mici, indemnizații reduse, lipsa protecției legale, dificultăți în obținerea unui credit și chiar amenzi sunt doar câteva dintre consecințele care pot transforma un câștig aparent într-o pierdere semnificativă. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca orice activitate profesională să fie desfășurată în baza unui contract legal și cu declararea integrală a veniturilor.