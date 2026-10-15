Ai procură pe contul bancar al unui părinte. Ce se întâmplă cu banii după deces și cine îi poate retrage
Mulți părinți își împuternicesc copiii să le folosească un cont bancar, mai ales la vârste înaintate, pentru plata facturilor, retragerea pensiei sau alte cheltuieli curente. Faptul că un copil putea retrage legal bani în timpul vieții părintelui nu înseamnă însă că poate continua să facă același lucru după deces. În 2026, regula generală din Codul civil este clară: moartea mandantului duce la încetarea mandatului, cu anumite excepții prevăzute de lege.
Procura nu îți dă dreptul de proprietate asupra banilor
Trebuie făcută mai întâi diferența dintre titularul contului și persoana împuternicită să opereze pe acesta. Dacă tatăl, de exemplu, are 50.000 de lei într-un cont și îi dă fiicei o procură pentru a retrage bani, cei 50.000 de lei nu devin ai fiicei. Ea primește doar dreptul de a efectua anumite operațiuni în numele titularului, în limitele împuternicirii.
Potrivit art. 2.030 din Codul civil, mandatul încetează, ca regulă, inclusiv prin moartea mandantului sau a mandatarului. Există o excepție pentru anumite mandate care privesc acte succesive în cadrul unei activități cu caracter de continuitate, dar aceasta nu transformă o împuternicire bancară obișnuită într-un drept al copilului asupra banilor.
Ce se întâmplă cu banii în ziua decesului
Banii nu dispar și nici nu devin automat proprietatea persoanei care avea acces la cont. Ei intră în mecanismul succesoral.
Codul civil prevede, la art. 2.187, că, în cazul decesului titularului, moștenitorii sunt considerați, până la partaj, titulari coindivizari ai contului. Înalta Curte a explicat această regulă într-o decizie obligatorie din 2024, arătând inclusiv că moștenitorii au dreptul să afle soldul existent la data decesului și operațiunile ulterioare.
În practică, după ce banca află despre deces, accesul la bani este restricționat potrivit procedurilor sale. De exemplu, UniCredit precizează că sumele sunt blocate din momentul în care banca ia cunoștință despre deces și sunt eliberate moștenitorilor pe baza certificatului de moștenitor sau a unei hotărâri judecătorești definitive. Condițiile BRD prevăd, de asemenea, posibilitatea blocării contului și eliberarea sumelor persoanelor indicate în certificatul de moștenitor.
Dar dacă banca încă nu știe că părintele a murit?
Aici apare situația delicată. Tehnic, este posibil ca accesul electronic sau un instrument asociat contului să nu fie blocat instantaneu, deoarece banca poate să nu fi aflat încă despre deces. Asta nu înseamnă că persoana împuternicită are automat dreptul să retragă banii.
Codul civil conține totuși o nuanță importantă. Art. 2.036 stabilește că actele făcute de mandatar înainte să cunoască sau să fi putut cunoaște cauza de încetare a mandatului sunt considerate valabil făcute.
Separat, art. 2.035 permite continuarea executării mandatului atunci când întârzierea ar pune în pericol interesele mandantului ori ale moștenitorilor. Acestea sunt însă situații speciale, nu o permisiune generală de a retrage soldul după ce persoana știe că titularul a decedat.
Faptul că ești copilul defunctului nu schimbă regula
Să presupunem că o mamă moare având 60.000 de lei în cont, iar unul dintre cei doi copii avea procură. Copilul respectiv nu poate considera cei 60.000 de lei ai săi doar pentru că putea opera contul.
Banii trebuie luați în calcul la stabilirea masei succesorale, iar drepturile asupra lor se stabilesc potrivit regulilor moștenirii și certificatului de moștenitor. Certificatul face dovada atât a calității de moștenitor, cât și a drepturilor asupra bunurilor succesorale în cotele cuvenite.
Retragerile de după deces pot fi verificate
Mai există un aspect important pentru familiile în care apar neînțelegeri. Înalta Curte a stabilit că moștenitorii pot obține informații despre operațiunile efectuate după deces, în timp ce pentru anumite informații bancare anterioare decesului trebuie justificat scopul solicitării.
Așadar, o retragere făcută după moartea titularului nu devine „invizibilă” doar pentru că persoana avea anterior procură.
Regula de reținut în 2026 este simplă: procura îți permite să acționezi în numele titularului, dar nu te face proprietarul banilor. După deces, mandatul încetează ca regulă generală, iar sumele rămase se soluționează prin succesiune.