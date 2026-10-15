Ai procură pe contul bancar al unui părinte. Ce se întâmplă cu banii după deces și cine îi poate retrage

Potrivit art. 2.030 din Codul civil, mandatul încetează, ca regulă, inclusiv prin moartea mandantului sau a mandatarului. Există o excepție pentru anumite mandate care privesc acte succesive în cadrul unei activități cu caracter de continuitate, dar aceasta nu transformă o împuternicire bancară obișnuită într-un drept al copilului asupra banilor.

Ce se întâmplă cu banii în ziua decesului

Banii nu dispar și nici nu devin automat proprietatea persoanei care avea acces la cont. Ei intră în mecanismul succesoral.

Codul civil prevede, la art. 2.187, că, în cazul decesului titularului, moștenitorii sunt considerați, până la partaj, titulari coindivizari ai contului. Înalta Curte a explicat această regulă într-o decizie obligatorie din 2024, arătând inclusiv că moștenitorii au dreptul să afle soldul existent la data decesului și operațiunile ulterioare.

În practică, după ce banca află despre deces, accesul la bani este restricționat potrivit procedurilor sale. De exemplu, UniCredit precizează că sumele sunt blocate din momentul în care banca ia cunoștință despre deces și sunt eliberate moștenitorilor pe baza certificatului de moștenitor sau a unei hotărâri judecătorești definitive. Condițiile BRD prevăd, de asemenea, posibilitatea blocării contului și eliberarea sumelor persoanelor indicate în certificatul de moștenitor.

Dar dacă banca încă nu știe că părintele a murit?

Aici apare situația delicată. Tehnic, este posibil ca accesul electronic sau un instrument asociat contului să nu fie blocat instantaneu, deoarece banca poate să nu fi aflat încă despre deces. Asta nu înseamnă că persoana împuternicită are automat dreptul să retragă banii.

Codul civil conține totuși o nuanță importantă. Art. 2.036 stabilește că actele făcute de mandatar înainte să cunoască sau să fi putut cunoaște cauza de încetare a mandatului sunt considerate valabil făcute.

Separat, art. 2.035 permite continuarea executării mandatului atunci când întârzierea ar pune în pericol interesele mandantului ori ale moștenitorilor. Acestea sunt însă situații speciale, nu o permisiune generală de a retrage soldul după ce persoana știe că titularul a decedat.