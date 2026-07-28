Cele mai mari salarii din România în prima jumătate a lui 2026. IT-ul nu mai este singurul domeniu din top

IT-ul rămâne liderul salariilor

Potrivit datelor analizate, domeniul IT oferă în continuare cele mai mari salarii, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în creștere cu aproximativ 5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul al doilea se află sectorul petrol și gaze, unde salariul mediu net este de 7.000 de lei, urmat de cercetare și dezvoltare, cu 6.800 de lei.

Clasamentul continuă cu construcțiile și instalațiile, unde media salarială ajunge la 6.500 de lei, iar apoi cu domeniile inginerie, telecomunicații, audit și consultanță, precum și industria navală și aeronautică, toate cu salarii medii de aproximativ 6.000 de lei net lunar.

Aceste domenii sunt influențate atât de cererea ridicată de specialiști, cât și de deficitul de personal calificat, ceea ce obligă angajatorii să ofere pachete salariale competitive.

Angajații vor salarii mult mai mari

Analiza arată însă că există o diferență importantă între salariile încasate și cele pe care candidații le consideră corecte. În medie, românii își doresc salarii cu aproximativ 30% mai mari decât cele pe care le primesc în prezent.

Cea mai mare diferență apare chiar în IT. Dacă salariul mediu este de 8.000 de lei net, candidații spun că și-ar dori aproape 12.000 de lei net, adică cu aproape 50% mai mult.

Diferențe importante apar și în asigurări, unde așteptările sunt cu 42% peste salariile actuale, precum și în industria auto, sectorul juridic și cel bancar, unde diferența ajunge la aproximativ 40%.

În schimb, în petrol și gaze, unul dintre cele mai bine plătite domenii, diferența este mai redusă. Angajații câștigă în medie 7.000 de lei, iar așteptările lor salariale sunt de aproximativ 9.000 de lei, adică cu 29% mai mari.