Cele mai mari salarii din România în prima jumătate a lui 2026. IT-ul nu mai este singurul domeniu din top
Sectorul IT continuă să ocupe primul loc în clasamentul celor mai bine plătite domenii din România, însă nu este singurul în care angajații încasează salarii peste media națională. Datele centralizate de platforma Salario, comparatorul salarial al eJobs, arată că, în prima jumătate a anului 2026, angajații din IT, petrol și gaze, cercetare-dezvoltare și construcții au avut cele mai mari venituri nete, cuprinse între 6.500 și 8.000 de lei pe lună.
În comparație, salariul mediu net pe economie a ajuns în luna mai la 5.684 de lei, ceea ce înseamnă că angajații din domeniile aflate în fruntea clasamentului câștigă cu până la 40% mai mult decât media națională.
IT-ul rămâne liderul salariilor
Potrivit datelor analizate, domeniul IT oferă în continuare cele mai mari salarii, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în creștere cu aproximativ 5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul al doilea se află sectorul petrol și gaze, unde salariul mediu net este de 7.000 de lei, urmat de cercetare și dezvoltare, cu 6.800 de lei.
Clasamentul continuă cu construcțiile și instalațiile, unde media salarială ajunge la 6.500 de lei, iar apoi cu domeniile inginerie, telecomunicații, audit și consultanță, precum și industria navală și aeronautică, toate cu salarii medii de aproximativ 6.000 de lei net lunar.
Aceste domenii sunt influențate atât de cererea ridicată de specialiști, cât și de deficitul de personal calificat, ceea ce obligă angajatorii să ofere pachete salariale competitive.
Angajații vor salarii mult mai mari
Analiza arată însă că există o diferență importantă între salariile încasate și cele pe care candidații le consideră corecte. În medie, românii își doresc salarii cu aproximativ 30% mai mari decât cele pe care le primesc în prezent.
Cea mai mare diferență apare chiar în IT. Dacă salariul mediu este de 8.000 de lei net, candidații spun că și-ar dori aproape 12.000 de lei net, adică cu aproape 50% mai mult.
Diferențe importante apar și în asigurări, unde așteptările sunt cu 42% peste salariile actuale, precum și în industria auto, sectorul juridic și cel bancar, unde diferența ajunge la aproximativ 40%.
În schimb, în petrol și gaze, unul dintre cele mai bine plătite domenii, diferența este mai redusă. Angajații câștigă în medie 7.000 de lei, iar așteptările lor salariale sunt de aproximativ 9.000 de lei, adică cu 29% mai mari.
Domeniile în care salariile sunt cele mai mici
La polul opus se află domeniile în care veniturile rămân semnificativ sub media națională. Cel mai mic salariu mediu net este înregistrat în au pair, babysitting și curățenie, unde angajații câștigă aproximativ 3.300 de lei pe lună.
Urmează saloanele și clinicile de înfrumusețare, cu o medie de 4.000 de lei, retailul, cu 4.300 de lei, call-center/BPO, unde salariul mediu este de 4.400 de lei, și industria alimentară, cu 4.500 de lei. În transport și logistică, media salarială ajunge la 5.000 de lei, iar în sectorul serviciilor la aproximativ 5.500 de lei net lunar.
Unde sunt cele mai multe locuri de muncă
Paradoxal, domeniile care oferă cele mai multe oportunități de angajare nu sunt și cele care plătesc cel mai bine.
De la începutul anului, angajatorii din retail au publicat aproximativ 27.000 de locuri de muncă, urmați de cei din servicii, cu 17.000 de posturi, industria alimentară, cu 14.000, și call-center/BPO, cu 12.000 de joburi.
În prezent, pe platforma eJobs sunt disponibile aproximativ 15.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro încă 8.000 de posturi, ceea ce arată că piața muncii rămâne activă. Totuși, diferențele dintre salariile oferite și așteptările candidaților continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru angajatori, în special în domeniile unde cererea de specialiști depășește oferta disponibilă.