Cum arată casa din Italia pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o cumpere. Vila de 1,2 milioane de euro are 7 dormitoare și piscină

Cum arată proprietatea de 1,2 milioane de euro

Vila identificată în urma anchetei jurnalistice este situată în Castelnuovo di Val di Cecina, în Toscana, și se află pe un teren de aproximativ patru hectare. Casa propriu-zisă are circa 500 de metri pătrați și dispune de șapte dormitoare, cinci băi, bucătărie, șemineu, terasă și piscină. Proprietatea beneficiază și de încălzire centrală pe combustibil lichid și era prezentată complet utilată.

Este vorba despre o reședință istorică, datată din anii 1800, amplasată într-o zonă rurală și înconjurată de vegetația specifică Toscanei.

„În inima Toscanei, în frumoasa zonă rurală toscană, vă oferim o reședință istorică, datată din anii 1800, integrată, cu respect pentru mediu și peisajul natural”, se arată în descrierea anunțului imobiliar citat de Antena 3 CNN. Proprietatea era promovată și pentru priveliștea panoramică și pentru amplasarea într-o regiune cunoscută pentru culturile de măslini și viță-de-vie.

Prețul de vânzare era de 1,2 milioane de euro, aceeași sumă care apare și în informațiile privind căutările pentru o proprietate în Toscana. Potrivit stenogramelor, Georgescu i-ar fi cerut lui Ionel Rusen să caute o proprietate izolată, cu teren și cu o anexă „pentru servitori”.

Legătura cu noul dosar DIICOT

Informațiile despre proprietatea din Italia apar în contextul unui nou dosar penal în care Călin Georgescu este cercetat pentru presupusa înșelare a unui om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Potrivit datelor făcute publice după decizia Tribunalului București, ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu. Procurorii investighează împrejurările în care acesta ar fi transferat banii în legătură cu obținerea unei linii de credit care nu s-ar mai fi concretizat.

În dosar apar, alături de Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat omului de afaceri drept reprezentantul unei bănci din Elveția. Acuzațiile sunt în curs de investigare, iar stabilirea răspunderii penale aparține instanțelor.

Georgescu, eliberat și plasat sub control judiciar

Călin Georgescu fusese oprit luni dimineață în trafic în cadrul operațiunii DIICOT, după care anchetatorii au făcut percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. Ulterior, procurorii au cerut arestarea sa preventivă.

Tribunalul București a respins însă marți solicitarea și a dispus controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Georgescu a ieșit din tribunal în timp ce susținătorii săi scandau în fața clădirii.