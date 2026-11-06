Nigerianul care și-a construit propriul Cybertruck din fier vechi ca să-i facă în ciudă lui Elon Musk. Cum a transformat un vis într-o mașină funcțională
Un tânăr autodidact din Nigeria a construit o replică a celebrului Tesla Cybertruck folosind bucăți de metal recuperate din cartierul său. Fără acces la echipamente industriale sofisticate și fără bugetul necesar pentru o mașină electrică, Adebayo, cunoscut pe TikTok sub numele de Yakkabad, a realizat manual caroseria și o mare parte dintre componentele vehiculului. Proiectul său a atras atenția publicului după ce a publicat imagini în care conduce mașina pe străzile din Osogbo.
Povestea este cu atât mai neobișnuită cu cât modelul care l-a inspirat este unul dintre cele mai recognoscibile vehicule electrice ale Tesla, cunoscut pentru caroseria angulară din oțel inoxidabil și designul neconvențional. Replica construită în Nigeria folosește însă un motor cu combustie internă recuperat și recondiționat, nu propulsia electrică a modelului original.
Un Cybertruck construit din fier vechi, fără fabrică și fără echipamente sofisticate
Adebayo locuiește în Osogbo, un oraș din statul Osun, aflat în sud-vestul Nigeriei. Este designer și constructor autodidact, iar pasiunea pentru proiecte realizate manual l-a determinat să încerce ceva ce părea greu de imaginat fără resursele unui atelier specializat: construirea unei mașini inspirate de Tesla Cybertruck.
Lucrările au început în august 2024. În loc să cumpere materiale noi, acesta a adunat fier vechi și bucăți de metal din cartier, pe care le-a folosit pentru structura și caroseria vehiculului. A urmărit în special forma geometrică a Cybertruck-ului, cu panouri drepte și unghiuri pronunțate, care îl diferențiază de majoritatea mașinilor de pe șosele.
Există însă o diferență majoră între original și replica realizată în Nigeria. Cybertruck-ul produs de Tesla este un vehicul electric, în timp ce construcția lui Adebayo folosește un motor convențional, pe combustie, recuperat și recondiționat. Astfel, proiectul reproduce în primul rând aspectul exterior al camionetei americane, nu și tehnologia care stă la baza acesteia.
Direcția, frânele și ambreiajul au fost asamblate manual
Proiectul nu s-a limitat la realizarea unei caroserii care să semene cu mașina Tesla. Adebayo a lucrat și la componentele mecanice necesare pentru ca vehiculul să se poată deplasa. A proiectat și montat sistemul de direcție, ambreiajul și frânele, folosind unelte de mână obișnuite.
Panourile unghiulare ale caroseriei au fost, de asemenea, realizate manual din metalul recuperat. Procesul a presupus transformarea unor materiale fără valoare aparentă într-o structură care să respecte cât mai bine liniile distinctive ale Cybertruck-ului.
Spre deosebire de un proiect realizat într-un atelier auto modern, construcția a depins în mare măsură de materialele disponibile și de capacitatea creatorului de a găsi soluții pe parcurs. Nu a fost vorba despre asamblarea unui kit sau despre modificarea unui Cybertruck existent, ci despre realizarea unei replici artizanale pornind de la resurse recuperate.
TikTok a făcut cunoscut proiectul din Nigeria
Adebayo a documentat etapele construcției pe contul său de TikTok, unde a publicat imagini din timpul lucrărilor. Clipurile au oferit publicului ocazia să urmărească transformarea bucăților de fier vechi într-un vehicul cu o formă asemănătoare celei a Cybertruck-ului.
Momentul care a atras cel mai mult atenția a fost cel în care acesta a prezentat mașina în mișcare, conducând-o pe străzile din Osogbo, inclusiv pe drumuri neasfaltate. Imaginile au fost preluate de presa internațională, iar povestea a ajuns și în materialele BBC World Service și BBC News Pidgin.
Reacțiile au pus accent pe ingeniozitatea constructorului și pe felul în care a folosit materiale recuperate pentru a da formă unui proiect personal. Expresia „turning trash into tech”, care descrie transformarea deșeurilor în tehnologie, rezumă modul în care a fost privită construcția în mediul online.
Popularitatea proiectului arată și rolul pe care îl pot avea platformele sociale în promovarea unor talente care nu beneficiază de acces la canalele obișnuite din industria auto. Un proiect început într-un cartier din Nigeria a ajuns astfel în atenția unui public internațional.
Replica nu este un Tesla Cybertruck, dar spune o poveste despre inventivitate
Mașina construită de Adebayo nu poate fi comparată din punct de vedere tehnic cu vehiculul produs de Tesla. Nu are propulsie electrică, tehnologia și dotările modelului original sau procesele industriale prin care este fabricată o mașină modernă. Este o creație artizanală inspirată de designul Cybertruck-ului, realizată cu resurse limitate.
Tocmai această diferență face proiectul interesant. În loc să aibă acces la materialele, utilajele și infrastructura unui producător auto, constructorul a pornit de la fier vechi și de la un motor uzat. A transformat componente recuperate într-un vehicul pe care a reușit să îl pună în mișcare.