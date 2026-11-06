Nigerianul care și-a construit propriul Cybertruck din fier vechi ca să-i facă în ciudă lui Elon Musk. Cum a transformat un vis într-o mașină funcțională

Un Cybertruck construit din fier vechi, fără fabrică și fără echipamente sofisticate

Adebayo locuiește în Osogbo, un oraș din statul Osun, aflat în sud-vestul Nigeriei. Este designer și constructor autodidact, iar pasiunea pentru proiecte realizate manual l-a determinat să încerce ceva ce părea greu de imaginat fără resursele unui atelier specializat: construirea unei mașini inspirate de Tesla Cybertruck.

Lucrările au început în august 2024. În loc să cumpere materiale noi, acesta a adunat fier vechi și bucăți de metal din cartier, pe care le-a folosit pentru structura și caroseria vehiculului. A urmărit în special forma geometrică a Cybertruck-ului, cu panouri drepte și unghiuri pronunțate, care îl diferențiază de majoritatea mașinilor de pe șosele.

Există însă o diferență majoră între original și replica realizată în Nigeria. Cybertruck-ul produs de Tesla este un vehicul electric, în timp ce construcția lui Adebayo folosește un motor convențional, pe combustie, recuperat și recondiționat. Astfel, proiectul reproduce în primul rând aspectul exterior al camionetei americane, nu și tehnologia care stă la baza acesteia.

Direcția, frânele și ambreiajul au fost asamblate manual

Proiectul nu s-a limitat la realizarea unei caroserii care să semene cu mașina Tesla. Adebayo a lucrat și la componentele mecanice necesare pentru ca vehiculul să se poată deplasa. A proiectat și montat sistemul de direcție, ambreiajul și frânele, folosind unelte de mână obișnuite.

Panourile unghiulare ale caroseriei au fost, de asemenea, realizate manual din metalul recuperat. Procesul a presupus transformarea unor materiale fără valoare aparentă într-o structură care să respecte cât mai bine liniile distinctive ale Cybertruck-ului.

Spre deosebire de un proiect realizat într-un atelier auto modern, construcția a depins în mare măsură de materialele disponibile și de capacitatea creatorului de a găsi soluții pe parcurs. Nu a fost vorba despre asamblarea unui kit sau despre modificarea unui Cybertruck existent, ci despre realizarea unei replici artizanale pornind de la resurse recuperate.

TikTok a făcut cunoscut proiectul din Nigeria

Adebayo a documentat etapele construcției pe contul său de TikTok, unde a publicat imagini din timpul lucrărilor. Clipurile au oferit publicului ocazia să urmărească transformarea bucăților de fier vechi într-un vehicul cu o formă asemănătoare celei a Cybertruck-ului.