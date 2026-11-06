Când se deschid târgurile de Crăciun din România în 2026. Programul complet pentru București, Craiova, Sibiu și Brașov

Tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”, iar organizatorii pregătesc decorațiuni inspirate din lumea personajelor fantastice. Printre atracțiile anunțate se numără un brad în jurul căruia va circula un trenuleț cu cadouri. Vizitatorii vor găsi căsuțe cu ornamente, obiecte artizanale, dulciuri, turtă dulce, băuturi calde și preparate tradiționale.

Programul de funcționare a căsuțelor comerciale este:

Luni – joi: 13:00–21:00

Vineri – duminică: 10:00–22:00

Târgul din Craiova a devenit cunoscut și în afara țării, fiind promovat în competițiile europene dedicate destinațiilor de Crăciun. Potrivit Primăriei, orașul a obținut primul loc în competiția European Best Christmas Market 2025.

Târgul de Crăciun Sibiu 2026. Peste 120 de expozanți în Piața Mare

Tot pe 13 noiembrie 2026 se deschide și Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de acest fel din România. Organizat în Piața Mare, târgul va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an reunește peste 120 de expozanți din 36 de județe și din alte țări, care vor comercializa produse tradiționale, decorațiuni și obiecte realizate manual.

Programul anunțat este:

Luni – vineri: 11:00–22:00

Sâmbătă – duminică: 10:00–22:00

Evenimentul are o tradiție care începe în 2007, anul în care Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, și atrage anual turiști interesați de atmosfera festivă din centrul istoric.

Târgul de Crăciun București 2026. Roată panoramică și brad de 30 de metri

În Capitală, Târgul de Crăciun din Piața Constituției se va desfășura între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026, fiind organizat de Primăria București, prin ARCUB. Intrarea va fi gratuită.