Când se deschid târgurile de Crăciun din România în 2026. Programul complet pentru București, Craiova, Sibiu și Brașov
Românii care așteaptă în fiecare an atmosfera sărbătorilor de iarnă mai au doar câteva zile până la deschiderea primelor târguri de Crăciun. Craiova și Sibiu dau startul festivităților pe 13 noiembrie, în timp ce Bucureștiul și Brașovul își vor întâmpina vizitatorii spre sfârșitul lunii. Evenimentele promit decoruri spectaculoase, milioane de luminițe, produse tradiționale și atracții pentru întreaga familie. În ultimii ani, târgurile românești au atras atenția și la nivel european, unele fiind incluse în clasamentele celor mai frumoase destinații de Crăciun.
Târgul de Crăciun Craiova 2026. Se deschide pe 13 noiembrie
Craiova este unul dintre orașele care dau startul sărbătorilor de iarnă cel mai devreme. Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, în zona centrală a municipiului.
Tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”, iar organizatorii pregătesc decorațiuni inspirate din lumea personajelor fantastice. Printre atracțiile anunțate se numără un brad în jurul căruia va circula un trenuleț cu cadouri. Vizitatorii vor găsi căsuțe cu ornamente, obiecte artizanale, dulciuri, turtă dulce, băuturi calde și preparate tradiționale.
Programul de funcționare a căsuțelor comerciale este:
- Luni – joi: 13:00–21:00
- Vineri – duminică: 10:00–22:00
Târgul din Craiova a devenit cunoscut și în afara țării, fiind promovat în competițiile europene dedicate destinațiilor de Crăciun. Potrivit Primăriei, orașul a obținut primul loc în competiția European Best Christmas Market 2025.
Târgul de Crăciun Sibiu 2026. Peste 120 de expozanți în Piața Mare
Tot pe 13 noiembrie 2026 se deschide și Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de acest fel din România. Organizat în Piața Mare, târgul va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an reunește peste 120 de expozanți din 36 de județe și din alte țări, care vor comercializa produse tradiționale, decorațiuni și obiecte realizate manual.
Programul anunțat este:
- Luni – vineri: 11:00–22:00
- Sâmbătă – duminică: 10:00–22:00
Evenimentul are o tradiție care începe în 2007, anul în care Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, și atrage anual turiști interesați de atmosfera festivă din centrul istoric.
Târgul de Crăciun București 2026. Roată panoramică și brad de 30 de metri
În Capitală, Târgul de Crăciun din Piața Constituției se va desfășura între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026, fiind organizat de Primăria București, prin ARCUB. Intrarea va fi gratuită.
Organizatorii pregătesc 133 de căsuțe, un brad de 30 de metri realizat din plasă LED, o roată panoramică și un carusel. Copiii vor putea vizita Casa lui Moș Crăciun, iar adulții vor descoperi produse artizanale, decorațiuni și preparate tradiționale. Programul anunțat pentru căsuțele târgului este:
- Luni – vineri: 12:00–22:00
- Sâmbătă – duminică: 10:00–22:00
Accesul este liber, însă anumite atracții, precum roata panoramică și caruselul, vor fi contra cost. Programul concertelor și eventualele modificări pentru zilele de sărbătoare vor fi comunicate separat. Potrivit Primăriei Capitalei, ediția precedentă a atras peste 1,5 milioane de vizitatori.
Târgul de Crăciun Brașov 2026. Luminițele se aprind pe 30 noiembrie
Brașovul își va întâmpina vizitatorii cu o avanpremieră a târgului pe 27 noiembrie 2026, când se vor deschide căsuțele comercianților. Inaugurarea oficială și aprinderea iluminatului festiv sunt programate pentru 30 noiembrie.
Evenimentul se va desfășura până pe 3 ianuarie 2027, în Piața Sfatului, cu activități și în Piața Sfântul Ioan. De asmenea, peste 50 de spații comerciale vor găzdui producători, meșteșugari și comercianți. Vizitatorii vor putea cumpăra cadouri, produse tradiționale și preparate specifice sezonului rece.
|Oraș
|Deschidere
|Închidere
|Craiova
|13 noiembrie 2026
|3 ianuarie 2027
|Sibiu
|13 noiembrie 2026
|3 ianuarie 2027
|București
|27 noiembrie 2026
|27 decembrie 2026
|Brașov
|27 noiembrie 2026 (avanpremieră)
|3 ianuarie 2027
Astfel, românii care vor să se bucure de atmosfera Crăciunului înainte de luna decembrie pot alege Craiova sau Sibiu încă din 13 noiembrie. Spre sfârșitul lunii, oferta se extinde și în București și Brașov, unde târgurile vor coincide cu minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.