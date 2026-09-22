Ce voia Călin Georgescu să aibă neapărat casa de peste un milion de euro din Italia. Detaliul din stenograme: „Financiar avem tot ce ne trebuie”

„Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute”.

Georgescu insista asupra existenței unei construcții separate, în care să poată locui alte două persoane.

„O anexă destinată servitorilor, o casă mică (…) sau ceva de dependință… Această casă, dacă are dependințe… să stea încă un om cu soția lui”, spunea acesta, conform stenogramelor.

El își explica solicitarea prin exemplele de proprietăți pe care susținea că le văzuse:

„Adică cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva”. Ulterior, revenea asupra destinației anexelor: „Că așa erau făcute pentru… pentru servitori”.

„Financiar avem tot ce ne trebuie”

Din fragmentele publicate reiese că Georgescu lua în calcul atât cumpărarea, cât și închirierea unei proprietăți. Deși afirma că banii nu reprezentau o problemă, era interesat de negocierea prețului.

„Bun! Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem… Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț… care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mine”, îi transmitea lui Rusen.

Când interlocutorul încerca să clarifice situația financiară, Georgescu răspundea:

„Financiar avem tot ce ne trebuie”.

Trei zone din Toscana și un apropiat trimis să verifice

Mai mult, Călin Georgescu nu alesese o singură zonă, ci avea mai multe variante, între litoral și peisajele colinare ale Toscanei.

„Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una… două în zonă de-asta de dealuri, colinare”, explica acesta.

Izolarea proprietății era un alt element discutat. Rusen îi prezenta avantajul terenului din jur:

„A zis că locația e foarte OK. În plus, ai mult teren unde nu poa’ să ajungă nimeni lângă tine”.

Georgescu voia ca un apropiat, numit Marian, să verifice personal proprietatea și împrejurimile: