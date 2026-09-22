Ce voia Călin Georgescu să aibă neapărat casa de peste un milion de euro din Italia. Detaliul din stenograme: „Financiar avem tot ce ne trebuie”
Noi detalii din cel de-al treilea dosar al lui Călin Georgescu ies la iveală. Conform stenogramelor, fostul candidat la prezidențiale discuta cu omul de afaceri Ionel Rusen despre o posibilă mutare în Italia, unde căuta o vilă în Toscana. Pentru proprietatea al cărei preț ajungea la aproximativ 1,2 milioane de euro, Georgescu avea cerințe precise: să fie izolată, să aibă teren și o anexă „pentru servitori”, în timp ce îl asigura pe interlocutorul său că „financiar avem tot ce ne trebuie”.
Cerințele lui Călin Georgescu pentru proprietatea din Italia
Conversațiile ar fi avut loc în primăvara anului 2025, când Georgescu analiza posibilitatea de a se stabili în Italia după încetarea controlului judiciar, potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN. Ionel Rusen i-ar fi identificat o proprietate care corespundea cerințelor, însă îi atrăgea atenția asupra prețului:
„Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute”.
Georgescu insista asupra existenței unei construcții separate, în care să poată locui alte două persoane.
„O anexă destinată servitorilor, o casă mică (…) sau ceva de dependință… Această casă, dacă are dependințe… să stea încă un om cu soția lui”, spunea acesta, conform stenogramelor.
El își explica solicitarea prin exemplele de proprietăți pe care susținea că le văzuse:
„Adică cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva”. Ulterior, revenea asupra destinației anexelor: „Că așa erau făcute pentru… pentru servitori”.
„Financiar avem tot ce ne trebuie”
Din fragmentele publicate reiese că Georgescu lua în calcul atât cumpărarea, cât și închirierea unei proprietăți. Deși afirma că banii nu reprezentau o problemă, era interesat de negocierea prețului.
„Bun! Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem… Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț… care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mine”, îi transmitea lui Rusen.
Când interlocutorul încerca să clarifice situația financiară, Georgescu răspundea:
„Financiar avem tot ce ne trebuie”.
Trei zone din Toscana și un apropiat trimis să verifice
Mai mult, Călin Georgescu nu alesese o singură zonă, ci avea mai multe variante, între litoral și peisajele colinare ale Toscanei.
„Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una… două în zonă de-asta de dealuri, colinare”, explica acesta.
Izolarea proprietății era un alt element discutat. Rusen îi prezenta avantajul terenului din jur:
„A zis că locația e foarte OK. În plus, ai mult teren unde nu poa’ să ajungă nimeni lângă tine”.
Georgescu voia ca un apropiat, numit Marian, să verifice personal proprietatea și împrejurimile:
„Să meargă Marian acolo…”, respectiv „să vadă locația, să vadă regiunea”.
De asemenea, Rusen se oferea să îl ajute inclusiv cu negocierile și documentele necesare, potrivit dialogului publicat.
Discuții despre azil politic și sprijin din Italia
Mai mult, planurile imobiliare apar alături de conversații despre posibilitatea obținerii azilului politic, potrivit interceptărilor prezentate de Digi24.ro.
„Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru… în caz de ceva… cu azil politic”, îi cerea Georgescu lui Rusen. În discuție erau incluși și apropiații săi: „Și pentru băieții ăștia ai mei”, la care Rusen răspundea: „Da. Pentru toată echipa”.
Separat, Rusen susținea că discutase cu Matteo Salvini despre un mesaj public, precizând că acesta nu urma să îl susțină nominal pe Georgescu. Relatarea reprezintă afirmația lui Rusen din conversație, fără să confirme independent existența unui asemenea demers.
Stenogramele sunt prezentate în contextul dosarului privind presupusa înșelare a unui om de afaceri. Ele descriu discuții și intenții, fără să stabilească faptul că vila ar fi fost cumpărată.