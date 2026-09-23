Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro
Peste 1,1 milioane de euro, un credit de 6 milioane de euro care nu s-a mai concretizat și transferuri prin conturi din străinătate. Sunt câteva dintre elementele dosarului instrumentat de DIICOT în care apar Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena.
Procurorii au prezentat în instanță informații despre circuitul banilor virați de omul de afaceri Răzvan Leu, cel care susține că ar fi trebuit să primească, în schimbul unei garanții, acces la o finanțare de 6 milioane de euro. Creditul nu a mai fost acordat, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească unde au ajuns toate sumele transferate.
Cum a început totul
Potrivit informațiilor din anchetă, Călin Georgescu i l-ar fi prezentat lui Răzvan Leu pe Ionel Rusen drept un om de afaceri cu posibilități financiare importante, experiență și numeroase conexiuni.
Rusen s-ar fi prezentat, la rândul său, ca acționar al Wealth Bank. În această schemă apare și italianul Massimiliano Arena, indicat drept reprezentant al instituției financiare prin intermediul căreia urma să fie obținut creditul.
Răzvan Leu avea nevoie de finanțare pentru afacerile sale, iar soluția prezentată ar fi fost o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru accesarea banilor i s-ar fi cerut însă o garanție de 1,1 milioane de euro.
Omul de afaceri a declarat ulterior că discuțiile au vizat inclusiv o afacere cu aur în Dubai. El a susținut, de asemenea, că o parte dintre bani ar fi urmat să fie folosită pentru proiectul politic al lui Călin Georgescu. Acestea sunt afirmațiile lui Răzvan Leu, iar ancheta DIICOT este în desfășurare.
Unde a fost transferat primul milion de euro
Traseul banilor începe la sfârșitul anului 2021. Pe 28 decembrie, societatea lui Răzvan Leu a transferat un milion de euro.
Banii nu au ajuns însă direct la Wealth Bank. Documentele bancare analizate în dosar indică un cont al MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG, în Elveția. MIGOM Bank era o instituție financiară din Dominica.
Explicația care i-ar fi fost oferită lui Leu era că garanția trebuia depusă la o „bancă fizică”.
La mai puțin de o lună distanță, pe 20 ianuarie 2022, omul de afaceri a făcut un nou transfer. De această dată, suma a fost de 100.000 de euro și a ajuns în același cont.
În total, vorbim astfel despre aproximativ 1,1 milioane de euro virați pentru o finanțare care, potrivit datelor din dosar, nu a mai fost acordată.
Ce s-ar fi întâmplat cu o parte din bani
Extrasele bancare obținute din Elveția și incluse în dosarul anchetatorilor oferă indicii despre destinația unei părți din sumă.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, în perioada ianuarie-februarie 2022, din contul MIGOM Bank ar fi fost transferați peste 53.000 de euro către Massimiliano Arena.
Alți aproape 160.000 de euro ar fi fost transferați către soția lui Ionel Rusen.
Pentru cea mai mare parte a celor 1,1 milioane de euro, însă, anchetatorii nu ar fi stabilit până acum cu certitudine destinația finală.
În documentele analizate apare și o tranzacție de peste 4 milioane de euro către o bancă din Letonia. Procurorii verifică dacă în acea sumă s-ar putea regăsi și bani proveniți din garanția depusă de Răzvan Leu. Acest lucru nu este însă stabilit definitiv.
Creditul de 6 milioane de euro nu a mai venit
După transferarea banilor, Răzvan Leu a așteptat finanțarea promisă. Creditul nu a mai fost însă acordat, iar omul de afaceri a început să ceară explicații și, ulterior, restituirea garanției.
Potrivit anchetatorilor, Ionel Rusen i-ar fi transmis diferite explicații pentru întârzieri. În paralel, Leu ar fi apelat și la Călin Georgescu.
Mesajele aflate la dosar arată că Georgescu îi transmitea că se ocupă de situație și că discută cu persoanele implicate pentru rezolvarea problemei. Banii nu ar fi fost însă recuperați.
Răzvan Leu susține că a încercat timp de mai mulți ani să își recupereze suma pe cale amiabilă. În ianuarie 2024, acesta a depus plângerea penală care se află la baza actualului dosar DIICOT.
Călin Georgescu și Ionel Rusen, interceptați în 2025
Ancheta conține și discuții dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen, înregistrate de procurori în mai 2025. Potrivit informațiilor din dosar, una dintre conversații ar fi avut loc în mașina lui Rusen, într-o parcare din zona Băneasa.
În timpul discuției apare și numele liderului AUR, George Simion. Georgescu vorbea despre o presupusă „misiune” de a deconspira ceea ce el numea „sistemul” și făcea referire inclusiv la Simion.
AUR a reacționat la informațiile apărute în acest dosar și și-a reiterat susținerea pentru Călin Georgescu. Partidul a prezentat ancheta drept parte a unei „lovituri de stat”, formulare care reprezintă poziția politică a formațiunii, nu o concluzie judiciară.
Ancheta DIICOT continuă, iar una dintre întrebările centrale rămâne destinația finală a întregii sume de peste un milion de euro. Documentele bancare permit, până în acest moment, reconstituirea doar a unei părți din circuitul financiar.