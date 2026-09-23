Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro

Cum a început totul

Potrivit informațiilor din anchetă, Călin Georgescu i l-ar fi prezentat lui Răzvan Leu pe Ionel Rusen drept un om de afaceri cu posibilități financiare importante, experiență și numeroase conexiuni.

Rusen s-ar fi prezentat, la rândul său, ca acționar al Wealth Bank. În această schemă apare și italianul Massimiliano Arena, indicat drept reprezentant al instituției financiare prin intermediul căreia urma să fie obținut creditul.

Răzvan Leu avea nevoie de finanțare pentru afacerile sale, iar soluția prezentată ar fi fost o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru accesarea banilor i s-ar fi cerut însă o garanție de 1,1 milioane de euro.

Omul de afaceri a declarat ulterior că discuțiile au vizat inclusiv o afacere cu aur în Dubai. El a susținut, de asemenea, că o parte dintre bani ar fi urmat să fie folosită pentru proiectul politic al lui Călin Georgescu. Acestea sunt afirmațiile lui Răzvan Leu, iar ancheta DIICOT este în desfășurare.

Unde a fost transferat primul milion de euro

Traseul banilor începe la sfârșitul anului 2021. Pe 28 decembrie, societatea lui Răzvan Leu a transferat un milion de euro.

Banii nu au ajuns însă direct la Wealth Bank. Documentele bancare analizate în dosar indică un cont al MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG, în Elveția. MIGOM Bank era o instituție financiară din Dominica.

Explicația care i-ar fi fost oferită lui Leu era că garanția trebuia depusă la o „bancă fizică”.