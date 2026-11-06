DREAME a început campania de Black Friday 2026. Ce aspiratoare au reduceri de peste 40% și unde pot fi găsite

DREAME X60 Ultra Complete, reducere de peste 40% la eMAG

Unul dintre produsele principale ale campaniei este DREAME X60 Ultra Complete, disponibil la eMAG începând cu 6 noiembrie, cu o reducere de peste 40%. Aspiratorul robot are o putere de aspirare de până la 35.000 Pa și folosește sistemul HyperStream DuoBrush 2.0, conceput pentru a împiedica încurcarea firelor de păr în perie.

Modelul are o înălțime de numai 7,95 cm, ceea ce îi permite să ajungă și sub piesele de mobilier mai joase. Navigația VersaLift DToF și camerele cu inteligență artificială ajută la identificarea obstacolelor și la adaptarea traseului în timpul curățeniei. Stația multifuncțională se ocupă de mai multe operațiuni de întreținere, inclusiv de spălarea mopurilor cu apă la temperaturi de până la 100 de grade Celsius.

Tot la eMAG, DREAME X50 Ultra Complete are o reducere de peste 30%. Acesta oferă o putere de aspirare de până la 20.000 Pa și integrează sistemul ProLeap, care îi permite să treacă peste obstacole în două trepte, cu o înălțime cumulată de până la 6 cm. Sistemele de navigație și detectare îl ajută să se deplaseze în locuințe cu configurații diferite.

Pe dreame.ro este disponibil și modelul DREAME X60 Pro Ultra Complete, cu o reducere de peste 10%. Acesta ajunge la o putere de aspirare de 42.000 Pa și folosește tehnologia Dual UltraExtend Arm. Peria laterală se poate extinde cu până la 12 cm, iar mopul cu până la 18 cm, pentru a curăța mai bine marginile, colțurile și zonele din jurul mobilierului.

Reduceri și la modelele DREAME L50 și F20 Plus

Oferta include și alte aspiratoare robot, cu prețuri reduse la mai mulți comercianți. DREAME L50s Pro Ultra poate fi cumpărat de pe site-ul oficial cu o reducere de până la 20%. Modelul are o putere de aspirare de până la 30.000 Pa și sistemul HyperStream Detangling DuoBrush, care limitează încurcarea firelor de păr și simplifică întreținerea periei.

La Flanco, DREAME L50 Ultra AE beneficiază de o reducere de peste 20%. Aspiratorul oferă o putere de aspirare de până la 28.000 Pa și include sistemul anti-încurcare TriCut, precum și tehnologia Dual Flex Arm, destinată curățării marginilor și colțurilor.

Pentru cei care vor să încerce curățenia automatizată fără să aleagă un model din gama superioară, campania include și DREAME F20 Plus. Acesta este disponibil la Altex cu o reducere de peste 10%. Autonomia ajunge la 150 de minute, iar stația de golire automată reduce frecvența cu care trebuie intervenit pentru evacuarea prafului colectat.