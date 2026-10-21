Poți încălca legea dacă încerci să găsești un microfon în propria casă? De ce noul dosar al lui Călin Georgescu nu este doar despre căutarea dispozitivelor

Cinci zile mai târziu, pe 26 septembrie, un bărbat de 35 de ani ar fi mers, la solicitarea unui suspect de 64 de ani identificat de surse judiciare drept Călin Georgescu, să scaneze și să verifice imobilul. DIICOT susține că cei doi știau despre percheziție și despre măsurile de supraveghere.

Scopul nu ar fi fost însă, potrivit procurorilor, doar să afle dacă există aparatură ascunsă.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților”, precizează DIICOT.

De ce nu vorbim pur și simplu despre „căutarea unui microfon”

Aceasta este diferența esențială pentru înțelegerea dosarului. Simplul fapt că cineva își verifică locuința pentru a vedea dacă există aparatură de înregistrare nu reprezintă, prin el însuși, acuzația descrisă de DIICOT.

Procurorii investighează „operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice”, precum și tentative de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Pe înțelesul tuturor, anchetatorii susțin că ar fi fost folosite dispozitive sau programe nu doar pentru localizarea aparaturii, ci cu scopul de a afecta funcționarea sistemelor utilizate legal de organele judiciare.

Ce spune exact Codul penal

Articolul 365 din Codul penal sancționează, între altele, punerea la dispoziție, fără drept, a unor dispozitive sau programe informatice concepute ori adaptate pentru comiterea unor infracțiuni informatice prevăzute de lege. Pentru fapta prevăzută la alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

În acest dosar sunt relevante și articolele 362 și 363. Astfel, Articolul 362 stabilește că modificarea, ștergerea sau deteriorarea fără drept a datelor informatice ori restricționarea accesului la acestea se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.