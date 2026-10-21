Poți încălca legea dacă încerci să găsești un microfon în propria casă? De ce noul dosar al lui Călin Georgescu nu este doar despre căutarea dispozitivelor
Călin Georgescu este cercetat într-un nou dosar DIICOT după ce procurorii susțin că i-ar fi cerut unui bărbat de 35 de ani să-i verifice locuința din Mogoșoaia pentru a descoperi dispozitivele audio-video folosite de anchetatori. La prima vedere apare o întrebare firească: cum poate fi ilegal ca un om să caute un microfon în propria casă? Acuzația DIICOT merge însă mai departe. Procurorii susțin că scopul operațiunii ar fi fost inclusiv alterarea datelor și perturbarea sau deteriorarea sistemelor folosite pentru supravegherea tehnică. Desigur, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile trebuie dovedite în cadrul procesului penal.
Ce susțin procurorii că s-a întâmplat în casa din Mogoșoaia
Cronologia este importantă. La 21 septembrie 2026, DIICOT a efectuat o percheziție domiciliară la imobilul din Mogoșoaia, într-un dosar în care fuseseră puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică.
Cinci zile mai târziu, pe 26 septembrie, un bărbat de 35 de ani ar fi mers, la solicitarea unui suspect de 64 de ani identificat de surse judiciare drept Călin Georgescu, să scaneze și să verifice imobilul. DIICOT susține că cei doi știau despre percheziție și despre măsurile de supraveghere.
Scopul nu ar fi fost însă, potrivit procurorilor, doar să afle dacă există aparatură ascunsă.
„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților”, precizează DIICOT.
De ce nu vorbim pur și simplu despre „căutarea unui microfon”
Aceasta este diferența esențială pentru înțelegerea dosarului. Simplul fapt că cineva își verifică locuința pentru a vedea dacă există aparatură de înregistrare nu reprezintă, prin el însuși, acuzația descrisă de DIICOT.
Procurorii investighează „operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice”, precum și tentative de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.
Pe înțelesul tuturor, anchetatorii susțin că ar fi fost folosite dispozitive sau programe nu doar pentru localizarea aparaturii, ci cu scopul de a afecta funcționarea sistemelor utilizate legal de organele judiciare.
Ce spune exact Codul penal
Articolul 365 din Codul penal sancționează, între altele, punerea la dispoziție, fără drept, a unor dispozitive sau programe informatice concepute ori adaptate pentru comiterea unor infracțiuni informatice prevăzute de lege. Pentru fapta prevăzută la alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
În acest dosar sunt relevante și articolele 362 și 363. Astfel, Articolul 362 stabilește că modificarea, ștergerea sau deteriorarea fără drept a datelor informatice ori restricționarea accesului la acestea se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Articolul 363 se referă la perturbarea gravă, fără drept, a funcționării unui sistem informatic prin intervenții asupra datelor și prevede închisoare de la 2 la 7 ani. În cazul de față, DIICOT vorbește despre tentative, deoarece rezultatul despre care vorbesc anchetatorii nu s-ar fi produs.
Cum poate fi legal ca anchetatorii să instaleze aparatură într-o casă
Există și cealaltă întrebare importantă: dacă locuința este proprietate privată, cum poate ajunge legal acolo aparatura organelor judiciare?
Răspunsul se află chiar în Codul de procedură penală. Potrivit articolului 140, supravegherea tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale de judecătorul de drepturi și libertăți, la cererea procurorului, în condițiile prevăzute de lege, inițial pentru cel mult 30 de zile.
Mai mult, atunci când este vorba despre supraveghere video, audio sau fotografiere, procurorul poate solicita inclusiv autorizarea pătrunderii organelor de urmărire penală într-un spațiu privat pentru activarea sau dezactivarea mijloacelor tehnice. Această posibilitate trebuie solicitată și autorizată în cadrul procedurii judiciare.
Prin urmare, faptul că aparatura se află într-o locuință privată nu înseamnă automat că a fost instalată ilegal.
Georgescu este acuzat de instigare
În cazul lui Călin Georgescu, acuzația relatată este importantă și din alt motiv: procurorii îl cercetează pentru instigare, în timp ce bărbatul de 35 de ani ar fi fost cel care a efectuat efectiv scanarea/verificarea imobilului. DIICOT investighează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formele autoratului și instigării, precum și tentativele la celelalte infracțiuni informatice.
Așadar, problema juridică nu poate fi redusă la formula „și-a căutat microfoanele din propria casă”. Potrivit versiunii procurorilor, elementul decisiv este scopul în care ar fi fost utilizată tehnica respectivă: identificarea aparaturii judiciare și încercarea de a altera date ori de a perturba sau deteriora sistemele de supraveghere.
Dacă aceste acuzații sunt sau nu dovedite este o chestiune care urmează să fie stabilită în cadrul procedurilor judiciare. DIICOT precizează, de altfel, că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție.