Cum afli cât de repede se încarcă telefonul
Telefonul se încarcă „rapid”, dar cât de rapid, de fapt? Dacă ai schimbat încărcătorul sau cablul și ai impresia că bateria se umple mai greu decât înainte, există o metodă simplă prin care poți verifica ce se întâmplă. Nu trebuie să te uiți doar la procentul bateriei și nici să te bazezi pe ce scrie pe cutia încărcătorului.
Pe Android există aplicația Ampere, care poate măsura curentul cu care bateria telefonului se încarcă sau se descarcă. Am folosit-o ca punct de plecare pentru a vedea cât de mult primește telefonul în timpul încărcării, iar partea interesantă este că poți folosi informația pentru a compara diferite încărcătoare și cabluri.
Important de știut de la început: Ampere nu pretinde că oferă o măsurătoare perfectă, în wați, a ceea ce iese din încărcător. Chiar dezvoltatorul spune că valorile sunt mai utile pentru comparații pe același dispozitiv decât ca măsurători exacte.
Cum verifici încărcarea cu Ampere
Primul pas este simplu: instalezi Ampere din Google Play. Aplicația este disponibilă gratuit, conține reclame și are și funcții suplimentare contra cost. În prezent, are peste 10 milioane de descărcări și a fost actualizată în iunie 2026.
După instalare, conectezi telefonul la încărcător și deschizi aplicația. Ampere are nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a face măsurătoarea, după care îți afișează curentul de încărcare.
Valoarea este exprimată în miliamperi, adică mA. Dacă telefonul este conectat la încărcător, valoarea indicată reprezintă curentul care ajunge la baterie în momentul respectiv. Dacă scoți cablul, aplicația poate afișa curentul consumat de telefon, iar valoarea apare ca fiind negativă.
Nu te speria dacă cifra nu rămâne fixă. Ea poate să varieze în funcție de mai multe lucruri: încărcător, cablu, modelul telefonului, aplicațiile care rulează în fundal, luminozitatea ecranului, Wi-Fi sau GPS. Chiar dezvoltatorul Ampere explică faptul că aceste valori pot fi instabile.
Cum îți dai seama dacă un încărcător este mai bun decât altul
Aici mi se pare că aplicația devine cu adevărat utilă. Să presupunem că ai două încărcătoare USB-C și nu știi dacă unul dintre ele încarcă telefonul mai repede.
În loc să le compari doar după ce scrie pe ele, poți face un test cu Ampere. Folosești același telefon, aceeași baterie aproximativ încărcată și, pe cât posibil, aceleași condiții. Conectezi primul încărcător, aștepți ca Ampere să stabilească valoarea, apoi notezi rezultatul. Repeți testul cu al doilea.
Dacă primul încărcător îți arată, de exemplu, o valoare semnificativ mai mare decât al doilea, ai un indiciu că prima combinație livrează mai mult curent către baterie în condițiile respective.
Același principiu poate fi folosit și pentru cabluri. Dacă ai două cabluri USB-C și unul pare suspect de lent, poți compara rezultatele folosind același încărcător și același telefon.
Totuși, nu transforma cifra afișată de Ampere într-un verdict absolut. Dezvoltatorul spune explicit că aplicația nu este destinată măsurătorilor exacte în mA și că rezultatele sunt mai potrivite pentru a compara combinații de încărcător și cablu pe același dispozitiv.
De ce telefonul nu se încarcă mereu la aceeași viteză
Dacă vezi o valoare mare imediat după ce conectezi telefonul, iar după un timp aceasta scade, nu înseamnă automat că încărcătorul sau cablul are o problemă.
Curentul de încărcare depinde inclusiv de nivelul bateriei. Pe măsură ce bateria se apropie de capacitatea maximă, telefonul poate reduce curentul pentru a controla procesul de încărcare. Ampere menționează explicit această variație în descrierea aplicației.
Contează și ce faci pe telefon în timp ce acesta se încarcă. Dacă ai ecranul aprins, rulezi jocuri, folosești GPS-ul sau ai mai multe aplicații active, telefonul consumă energie în același timp în care încearcă să încarce bateria. În aceste condiții, cifra afișată poate fi diferită față de situația în care telefonul stă aproape nefolosit.
Temperatura poate fi, de asemenea, relevantă. Sistemul telefonului poate reduce viteza de încărcare atunci când dispozitivul se încălzește prea mult. Din acest motiv, dacă vrei să compari două încărcătoare, este mai bine să faci testele în condiții cât mai apropiate.
Poți calcula și puterea în wați, dar cu o precizare importantă
Dacă Ampere îți arată curentul și telefonul îți oferă și tensiunea bateriei, poți face o estimare a puterii folosind formula simplă: wați = volți × amperi.
De exemplu, la 4,2 volți și 2 amperi rezultă aproximativ 8,4 wați. Dar aici apare o diferență importantă: această valoare reprezintă puterea asociată încărcării bateriei, nu neapărat puterea exactă pe care încărcătorul o livrează din priză către telefon.
În cazul încărcării prin USB-C, încărcătorul și telefonul negociază parametrii de alimentare, iar ceea ce ajunge efectiv la baterie este influențat de circuitul de încărcare și de consumul telefonului. De aceea, o aplicație precum Ampere este mai potrivită pentru comparații decât pentru a afla cu precizie dacă un încărcător livrează exact 25 W, 45 W sau 100 W.
Dacă vrei o măsurătoare directă și precisă a puterii de pe cablu, ai nevoie de un instrument hardware, precum un tester USB-C, nu doar de o aplicație.
Pentru utilizarea de zi cu zi însă, Ampere poate fi suficientă ca să răspunzi la o întrebare foarte practică: „Încărcătorul sau cablul acesta îmi încarcă telefonul mai bine decât celălalt?” Iar pentru asta, regula este simplă: compară pe același telefon, în condiții cât mai asemănătoare și nu te baza pe o singură valoare afișată.