Cum afli cât de repede se încarcă telefonul

Important de știut de la început: Ampere nu pretinde că oferă o măsurătoare perfectă, în wați, a ceea ce iese din încărcător. Chiar dezvoltatorul spune că valorile sunt mai utile pentru comparații pe același dispozitiv decât ca măsurători exacte.

Cum verifici încărcarea cu Ampere

Primul pas este simplu: instalezi Ampere din Google Play. Aplicația este disponibilă gratuit, conține reclame și are și funcții suplimentare contra cost. În prezent, are peste 10 milioane de descărcări și a fost actualizată în iunie 2026.

După instalare, conectezi telefonul la încărcător și deschizi aplicația. Ampere are nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a face măsurătoarea, după care îți afișează curentul de încărcare.

Valoarea este exprimată în miliamperi, adică mA. Dacă telefonul este conectat la încărcător, valoarea indicată reprezintă curentul care ajunge la baterie în momentul respectiv. Dacă scoți cablul, aplicația poate afișa curentul consumat de telefon, iar valoarea apare ca fiind negativă.

Nu te speria dacă cifra nu rămâne fixă. Ea poate să varieze în funcție de mai multe lucruri: încărcător, cablu, modelul telefonului, aplicațiile care rulează în fundal, luminozitatea ecranului, Wi-Fi sau GPS. Chiar dezvoltatorul Ampere explică faptul că aceste valori pot fi instabile.

Cum îți dai seama dacă un încărcător este mai bun decât altul

Aici mi se pare că aplicația devine cu adevărat utilă. Să presupunem că ai două încărcătoare USB-C și nu știi dacă unul dintre ele încarcă telefonul mai repede.

În loc să le compari doar după ce scrie pe ele, poți face un test cu Ampere. Folosești același telefon, aceeași baterie aproximativ încărcată și, pe cât posibil, aceleași condiții. Conectezi primul încărcător, aștepți ca Ampere să stabilească valoarea, apoi notezi rezultatul. Repeți testul cu al doilea.