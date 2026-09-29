De la 1 octombrie, elevii au nevoie de documentele vizate pentru noul an școlar ca să circule gratuit cu trenul
Elevii care folosesc trenul trebuie să fie atenți la documentele pe care le prezintă pentru a beneficia de gratuitate. De la 1 octombrie 2026, documentele vizate pentru anul școlar trecut nu mai pot fi utilizate pentru obținerea facilităților de transport, iar elevii trebuie să dovedească faptul că sunt înscriși în anul școlar 2026–2027.
Până la 30 septembrie inclusiv, facilitățile la transportul feroviar pot fi acordate pe baza documentelor valabile pentru anul școlar 2025–2026. Perioada de tranziție le-a permis elevilor să beneficieze în continuare de gratuitate la începutul noului an școlar, chiar dacă nu obținuseră încă documentele actualizate. De la 1 octombrie, însă, această excepție încetează.
Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar. Facilitatea este prevăzută de legislația în vigoare și nu se limitează la traseul dintre domiciliu și școală.
Ce documente trebuie să aibă elevii de la 1 octombrie
Pentru emiterea titlurilor de călătorie gratuite, elevii trebuie să poată demonstra calitatea de elev pentru anul școlar în curs.
Pot fi utilizate carnetul de elev sau legitimația de elev pentru facilități la transport, vizate pentru anul școlar 2026–2027. Documentele trebuie să conțină informațiile necesare identificării elevului și să fie vizate corespunzător de unitatea de învățământ.
În situația elevilor din clasele pregătitoare și a celor care nu au primit încă un carnet sau o legitimație, poate fi utilizată o adeverință eliberată de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în condițiile stabilite pentru acordarea facilităților.
Pentru elevii care au împlinit 14 ani, documentul școlar trebuie utilizat împreună cu un act de identitate, atunci când acesta este solicitat pentru verificarea identității.
Elevii sub 14 ani pot dovedi identitatea în condițiile prevăzute de regulile transportatorului, inclusiv prin documentele acceptate pentru această categorie de vârstă.
Documentele din anul școlar trecut nu mai sunt suficiente
Schimbarea de la 1 octombrie nu reprezintă eliminarea gratuității la tren. Elevii continuă să beneficieze de facilitate, însă trebuie să folosească documentele corespunzătoare noului an școlar.
La începutul fiecărui an școlar există o perioadă de tranziție în care documentele vizate pentru anul precedent mai pot fi utilizate. Pentru anul școlar 2026–2027, această perioadă se încheie la 30 septembrie.
Astfel, dacă un elev se prezintă după această dată cu un carnet vizat doar pentru anul școlar 2025–2026, documentul nu mai dovedește în condițiile necesare calitatea sa de elev pentru acordarea facilității.
De aceea, înaintea unei călătorii programate începând cu 1 octombrie, trebuie verificat dacă documentul școlar are viza pentru anul 2026–2027.
Gratuitatea este valabilă la toate categoriile de trenuri
Elevii beneficiază de bilete gratuite pentru transportul feroviar intern la clasa a II-a, indiferent de categoria trenului. Facilitatea se aplică inclusiv trenurilor Regio și InterRegio, în condițiile prevăzute de legislație.
Pentru călătoria la clasa I, la vagon de dormit sau cușetă ori pentru alte servicii suplimentare, diferențele de tarif și serviciile suplimentare nu sunt acoperite automat de gratuitatea acordată elevilor.
Biletele gratuite pot fi obținute prin canalele puse la dispoziție de operatorii feroviari. În cazul CFR Călători, acestea pot fi procurate de la casele de bilete, de la automatele de vânzare și online, după validarea calității de elev în sistem.
Pentru emiterea online a biletelor, elevul trebuie să aibă asociat profilului său dreptul la facilitate. Procedura de confirmare poate presupune prezentarea documentelor la o casă de bilete, în funcție de situația elevului și de datele disponibile în sistem.
Ce se întâmplă la controlul din tren
Faptul că un elev are un bilet cu valoare zero nu elimină obligația de a putea demonstra că are dreptul la facilitate. La control, personalul feroviar poate solicita documentele necesare pentru verificarea calității de elev și, după caz, a identității.
Din acest motiv, documentele trebuie păstrate asupra elevului și pe durata călătoriei, nu doar atunci când este obținut biletul.
În lipsa documentelor necesare, elevul riscă să nu poată demonstra că îndeplinește condițiile pentru gratuitate și poate ajunge în situația de a trebui să achite călătoria conform regulilor operatorului feroviar.
Părinții copiilor care folosesc trenul pentru deplasarea la școală sau pentru alte călătorii ar trebui, prin urmare, să verifice înainte de 1 octombrie dacă legitimația sau carnetul a fost vizat pentru anul școlar 2026–2027.
Gratuitatea nu este limitată la drumul dintre casă și școală
Un aspect important este că facilitatea pentru transportul feroviar nu funcționează exclusiv ca un abonament pentru naveta școlară. Elevii beneficiază de gratuitate la călătoriile cu trenul în România în condițiile stabilite de lege, pe parcursul anului școlar.
Prin urmare, facilitatea poate fi utilizată și pentru alte deplasări interne, nu doar pentru traseul dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află unitatea de învățământ.
De la 1 octombrie, condiția esențială este însă actualizarea documentelor. Carnetul, legitimația sau adeverința folosită pentru dovedirea calității de elev trebuie să corespundă anului școlar 2026–2027. Documentele aferente anului școlar anterior, acceptate în perioada de tranziție de la începutul lunii septembrie, nu mai sunt suficiente după 30 septembrie.