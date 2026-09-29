De la 1 octombrie, elevii au nevoie de documentele vizate pentru noul an școlar ca să circule gratuit cu trenul

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar. Facilitatea este prevăzută de legislația în vigoare și nu se limitează la traseul dintre domiciliu și școală.

Ce documente trebuie să aibă elevii de la 1 octombrie

Pentru emiterea titlurilor de călătorie gratuite, elevii trebuie să poată demonstra calitatea de elev pentru anul școlar în curs.

Pot fi utilizate carnetul de elev sau legitimația de elev pentru facilități la transport, vizate pentru anul școlar 2026–2027. Documentele trebuie să conțină informațiile necesare identificării elevului și să fie vizate corespunzător de unitatea de învățământ.

În situația elevilor din clasele pregătitoare și a celor care nu au primit încă un carnet sau o legitimație, poate fi utilizată o adeverință eliberată de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în condițiile stabilite pentru acordarea facilităților.

Pentru elevii care au împlinit 14 ani, documentul școlar trebuie utilizat împreună cu un act de identitate, atunci când acesta este solicitat pentru verificarea identității.

Elevii sub 14 ani pot dovedi identitatea în condițiile prevăzute de regulile transportatorului, inclusiv prin documentele acceptate pentru această categorie de vârstă.

Documentele din anul școlar trecut nu mai sunt suficiente

Schimbarea de la 1 octombrie nu reprezintă eliminarea gratuității la tren. Elevii continuă să beneficieze de facilitate, însă trebuie să folosească documentele corespunzătoare noului an școlar.